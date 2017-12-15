Поборы в школах и детсадах: на что нужно и не нужно сдавать деньги

10 фактов о коррупции в образовании и советов, как не стать благотворителем поневоле

Фото: Гуландам Зарипова

Можно ли приглашать в садик Деда Мороза, что делать, если в школе заставляют покупать билеты в театр, нужно ли платить деньги за пробный ЕГЭ. На эти вопросы ответили в рамках Второго республиканского родительского собрания, тема которого «Поборы и пожертвования — что общего и в чем разница?». Руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова отметила, что родители перестали бояться директоров школ и детсадов и открыто заявляют о коррупции, вместо анонимок присылают жалобы, подписанные настоящими именами и фамилиями. На собрание пришли активные родители, вопросы задавали и зрители интернет-трансляции. «Реальное время» собрало самые интересные.

1. Здравствуй, Дедушка Мороз, ты нам справочку принес?

Воспитатели и папы сейчас неохотно исполняют роль Деда Мороза, поэтому зимнего волшебника в садики приглашают со стороны и за деньги. По закону образовательная организация имеет право приглашать посторонних, но при соблюдении нескольких условий.

Решение должно приниматься на родительском собрании при 100%-ном согласии всех. Артист должен предоставить справку об отсутствии судимости и инфекционных заболеваний. Заведующая детсадом должна заключить договор с артистом и только после этого имеет право его задействовать.

— В прошлом году один из детсадов пригласил Деда Мороза и заставил всех родителей заплатить за это деньги. По жалобе мы вышли в этот детсад с проверкой и когда спросили заведующую, почему вы именно этого аниматора пригласили, заведующая прямо сказала, что данный Дед Мороз — «самый великий профессионал». Нам стало интересно, что это за «великий профессионал», и мы выяснили, что он работает сторожем в соседнем детском саду. Мы заведующую привлекли к ответственности и надеемся, что больше таких фактов у нас не будет, — говорит руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова.

Гульнара Габдрахманова отметила, что родители перестали бояться директоров школ и детсадов и открыто заявляют о коррупции



2. Подарки на Новый год: то, что ФЗ №44 прописал

Многие родители любят собирать деньги и дарить детям сладкие наборы к Новому году. По закону даже при 100%-ном согласии родителей этого делать нельзя.

— Есть требования Роспотребнадзора к продуктам питания, которые разрешены в детсадах и школах. У нас поставщики, которые согласно ФЗ-44 выигрывают конкурс на поставки продуктов питания в образовательные учреждения. Учредители — органы муниципальной власти — могут принять решение (и во многих районах это делается) и закупить небольшие подарки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и закона о госзакупках. Вы можете купить, но дарите дома, в образовательной организации — только те, которые направляет учредитель.

3. Есть билет на балет: что делать, если в школе заставляют идти на спектакль

Если на новогодних подарках чаще настаивают родители, то посещение новогодних представлений в обязанность вменяют школы. Вручают билеты на спектакли и концерты; чтобы не подставлять учителя перед администрацией, родители покупают билеты. «Даже если мы не хотим идти, нас заставляют покупать билеты. Как можно избежать этих трат?» — спрашивают родители.

— Распространять билеты через педагогов — недопустимо, это не входит в их профессиональные обязанности. Образовательная организация вправе дать информацию, что там-то будет спектакль или фильм. Если у родителей есть желание, то они могут приобрести эти билеты у распространителей или через интернет. Если набралась группа детей, то родители обращаются к директору с просьбой разрешить классному руководителю сопроводить детей на мероприятие. Вот это уже входит в обязанности классного руководителя, — объяснила Гульнара Габдрахманова.

На собрание пришли активные родители, вопросы задавали и зрители интернет-трансляции



4. Поездка классом: как организовать?

Еще одна проблема, которая беспокоит родителей школьников, — организованная перевозка детей. Требования ужесточились, нанять автобус и поехать не так просто, как раньше. Из-за этого вынуждены отказываться от экскурсий. «В пределах города можно организовать поездку без согласования с ГИБДД?» — спрашивают родители.

— По закону нет разницы, где происходит перевозка — внутри населенного пункта или на межмуниципальном маршруте. Основные требования — это согласование с ГИБДД, оснащение тахографом с подключением к ГЛОНАСС, в ночное время — перевозки только до вокзалов и аэропортов или для завершения поездки. При этом после 23.00 расстояние поездки не должно превышать 50 км. Недавно мы проводили совещание и решили, что, если поездка будет проходить внутри населенного пункта, мы такие же строгие требования предъявлять не будем. Но в любом случае осмотр автобуса и инструктаж водителя будет, — объяснил Ленар Габдурахманов, начальник УГИБДД МВД по РТ.

Ленар Габдурахманов рассказал о требованиях к перевозке детей



5. Цирк приехал: если в детский сад зачастили артисты

Если в школах к культуре приобщаться заставляют только на каникулах, то в детсаду гастроли цирка или театра бывают каждые две недели. «Воспитатель детсада ставит ультиматум, предупреждая, что, когда все пойдут на спектакль, ваш ребенок будет сидеть в группе один», — жалуются родители.

— Это происходит постоянно, и мы уже наказывали наших заведующих, которые очень рискуют, когда приглашают эти труппы. Мы договорились, что сформируем перечень, кому мы разрешаем допуск в детские учреждения — это профессиональные актеры, которые имеют весь пакет документов. Если ребенок не посещает спектакль, детский сад обязан обеспечить условия — оставить ребенка под присмотром воспитателя или младшего воспитателя, которые обязаны с ним заниматься.

6. Канцтовары — за счет родителей, моющие средства — от образовательного учреждения

Должен детсад или нет предоставлять канцелярские товары для воспитанников — по этому поводу борцы с поборами и чиновники сломали копья. Некоторые родители считают, что в родительскую плату включены канцтовары, в департаменте по надзору в сфере образования — что нет.

— В том нормативе, который родители проплачивают, канцтовары не заложены. Как в школе родители покупают детям ручки и тетради, так и в детском саду — сделайте для ребенка папку, положите туда весь перечень канцтоваров, который ребенку нужен. Это предметы индивидуального использования. Что касается моющих средств. «Доместос», который с вас спрашивают, его вообще нет в перечне средств, которые можно использовать, и родители приобретать его не вправе. Когда к вам воспитатель подходит с этой инициативой, попросите его показать требования СанПиН. Это наш менталитет — всегда удобно выйти к родителям с просьбой «принесите», чем написать письмо учредителю и потребовать выделить средства. Большинству учреждений бытовая химия выдается по нормативу в достаточном количестве.

Рабочими тетрадями детей должна снабдить школа. Фото newsvo.ru



7. Рабочие тетради — за счет школы

Если канцтовары родители должны покупать сами, то рабочими тетрадями детей должна снабдить школа.

— Рабочая тетрадь — это учебное пособие, но оно не обязательно для использования. Если директор утвердил использование рабочей тетради, то он обязан обеспечить ими всех учеников. Для этого он обращается в Министерство образования, так как Минобразования обеспечивает учебниками и тетрадями по заявкам директоров школ. Родители могут по собственной инициативе купить тетради, но при 100%-ном согласии всех. Даже если один родитель не захочет — это его право, и заставлять его приобретать эти тетради для работы на уроке учитель не имеет права.

8. Охрана в школе: закон есть, денег нет

Сборы на охрану в школах и детсадах незаконны. Учреждение образования обязано соблюдать требования антитеррористической безопасности и быть оборудовано видеонаблюдением и физической охраной — это по закону. По факту в бюджет школ и детсадов эти деньги не заложены.



— Многие муниципалитеты изыскивают на это деньги, наиболее остро этот вопрос стоит по Казани. Были представления выделять средства на эти цели, и мы это требуем, но пока в лучшую сторону ситуация не меняется. Многие школы выходят из ситуации за счет спонсоров или оказания платных образовательных услуг. Вопрос финансирования охраны мы будем поднимать в республиканском масштабе, и он должен решиться, мы сейчас продумываем алгоритм, как правильно это сделать.

Сборы на охрану в школах и детсадах незаконны. Фото psj.ru

9. Пробный ЕГЭ: за деньги или бесплатно?

Родителям выпускников предлагают испытать силы детей и попробовать сдать экзамены. При этом за пробные экзамены в школах собирают деньги. «На какие из экзаменов мы можем рассчитывать бесплатно, а какие — сдавать за свой счет?» — интересуются родители.

— Законом предусмотрено бесплатное проведение ЕГЭ и ОГЭ. Есть обязательные требования к каждому педагогу, который работает с выпускными классами, — они проводят консультации для детей. Что касается пробных экзаменов — законом не предусмотрены средства на проведение данных процедур. Это добровольное дело, школа может предложить, родитель решает: будет он участвовать или нет. Я бы, как родитель, на это не пожалела денег, тем более они разумные — там заложены только средства на бумагу и работу проверяющих.

10. Помочь школе и не нарушить закон: как правильно?

Есть такие родители, которые искренне хотят оказать благотворительную помощь школе или садику. Сделать это и не стать фигурантом дела о поборах можно. Для этого надо обратиться к директору с письменным заявлением, директор размещает информацию на сайте организации, согласовывает с учредителем сумму и цели. На расчетный счет организации перечисляются деньги, покупается товар, инвентаризируется. После этого на сайте размещается отчет, на что деньги потрачены.

— Главное, чтобы эти действия были добровольными. Неприятно бывает, когда мы начинаем работать по обращениям и выясняем, что мама-одиночка воспитывает двоих детей и у нее и в том, и в другом классе требуют по полторы тысячи, а она не может эти деньги сдать. И родителям из родительского комитета нужно понимать это и соотносить свои возможности с возможностями других. Оказывать помощь — это право каждого человека, — говорит Гульнара Габдрахманова.