Не пропустите досрочный финал: разгромив «Скру», команда Алекно в полуфинале сыграет против «Сада Крузейро»
Для победы в клубном ЧМ казанскому «Зениту» осталось выиграть две игры
Владимир Алекно никогда не был замечен в подборе удобных соперников в плей-офф и прочих околоспортивных играх. Но если бы даже он и захотел упростить путь своей команды к единственному трофею, которого пока нет в клубной коллекции, у него бы вряд ли что-нибудь получилось. «Сухое» поражение действующего клубного чемпиона мира в первом же туре до предела запутали ситуацию. В итоге «Сада Крузейро» в параллельной группе после второго тура не гарантировал себе выход в полуфинал. Так что гадать и выбирать соперника было бесполезно, и игра со «Скрой» за первое место в группе должна была стать первым серьезным испытанием для казанских «гладиаторов». Разгром (3:0) поляков в их логове и досрочный финал с бразильскими обидчиками Алекно и Ко — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.
Пять лет назад «Зенит» победил «Скру» в финале Лиги чемпионов
За 16 лет, что выступает «Скра» из Белхатова в польской Суперлиге, команда восемь раз завоевывала национальный титул, а в 2012 году стала бронзовым призером клубного чемпионата мира и в домашнем финале Лиги чемпионов, ведя по партиям 2:1, уступила «Зениту» Алекно. Последний раз «пчелы» первенствовали в чемпионате Польше в 2016-м и сейчас идут вторыми, вслед за действующими обладателями «золотых» медалей «Заксой». Правда, в сентябре белхатовцы завоевали первый в сезоне трофей — Суперкубок своей страны. Этот успех не стал первым в коллекции нового наставника «Скры» — 49-летнего итальянца Роберто Пьяццы, который выигрывал Кубок ЕКВ с «Тревизо», Кубок Греции с «Олимпиакосом» и Суперкубок Италии с «Моденой», а также ассистировал Даниэле Баньоли в сборной России и московском «Динамо».
Вместе с Пьяццой в летнее межсезонье в «Скру» пришли 30-летний связующий сборной Польши, серебряный призер казанской Универсиады Гжегош Ломач, известный своими неординарными поступками иранский доигровщик Милад Эбадипур Пара, сербский блокирующий Александр Неделькович и его 24-летний соотечественник, доигровщик Милан Катич, победитель Мировой лиги-2016 и чемпионата Европы-2017.
Новобранцы, без сомнения, укрепили состав, «базовым элементом» которого является живая легенда «Скры», один из лучших диагональных мира Мариуш Влажлы. MVP золотого для сборной Польши домашнего ЧМ-2014 выступает в цветах Бельхатова с 2003 года и внес непосредственный вклад в завоевание «пчелами» всех восьми национальных титулов. Лидирует в списке бомбардиров нынешнего чемпионата Польши доигровщик Бартош Беднаж, наряду с Влажлы звание чемпиона мира носит Кароль Клос, немало титулов, включая звание победителя Мировой лиги-2016, в активе лучшего блокирующего Евро-2013 серба Сречко Лисинаца, известен и болгарский доигровщик Николай Пенчев.
На клубном ЧМ-2017 поляки, как и россияне, без проблем расправились с «Боливаром» и «Шанхаем», правда, в отличие от казанцев, «пчелы» уступили в одной партии (аргентинцам). В пользу «Зенита» перед встречей двух соперников, уже обеспечивших себе выход в полуфинал, говорил более высокий класс и сыгранный, «звездный» состав. В пользу «Скры» — статистика побед и поражений (5:4) в личных встречах.
Леон — молотобоец
К встречам с сильным оппонентом, коим «Скра», безусловно, является, важно подойти в полной боевой готовности. Увы, спарринги с «Боливаром» и «Шанхаем», который даже не выставил своих легионеров Линеля и Конте, не особо помогли подопечным Алекно настроиться на серьезное соперничество в престижном турнире.
«Зенит» начал игру в привычном составе. В отличие от предыдущих поединков с участием казанцев, лодзинская арена на этот раз оказалась почти заполненной. Только закрыв блоком атаку Эбадипура и заставив блок поляков отбить в аут спайк Леона, россияне смогли оторваться на три очка — 10:7. Соперник убыстрил розыгрыш мяча на передней линии и почти догнал россиян, но закрыть Леона им не удавалось, хотя к мощной подаче кубинца подопечные Пьяццы сумели приспособиться. На второй технический перерыв в первом сете «зенитчики» ушли с небольшим, но гандикапом — 16:13. Но «Скра» и не думала сдаваться, воспользовавшись неточным ударом Андерсона и отсутствием у казанцев четкой подстраховки. Совершив рывок, хозяева вышли вперед (17:18) на силовой подаче Влажлы, который начал стремительно набирать очки. Пьяцца усилил защиту, выпустив высокого Недельковича, и Леон был вынужден пустить в ход «обманку», чтобы преодолеть могучую «стену» у сетки — 20:19. В концовке «Зенит» все время вел «плюс 1», но «пчелы» каждый раз умело снимались с приема. После хита Михайлова казанцы первыми добрались до сетбола, но Пенчев счет сравнял — 24:24. Партия затянулась, и вырванной концовкой дружина Алекно обязана исключительно Леону, который набирал очки своей «молотилкой», а при счете 28:27 так подал, что поляки смогли только перебросить мяч через сетку — первый сет остался за гостями.
«Сделайте свою работу и получите от нее удовольствие»
В начале второго сета Леон без сопротивления набрал свое десятое очко. Его почин подхватил Бутько, сделавший два подряд эйса — 5:2. Навылет попытался подать и Андерсон, но глазомер американца подвел. А вот хозяев подвела серия собственных ошибок, и на первый технический перерыв гости ушли с разрывом «+4», который еще больше увеличился после возобновления игры — 9:4, 10:5. К середине партии «Люди Х» включили дополнительные мощности — отладились доводки, заработал первый темп, лучше стало получаться на подаче. Разрыв в счете достиг 6 очков, и стало ясно, что в этом сете казанцы если и могут проиграть, то только самим себе.
При счете 15:10 «зенитчики» немного ослабили хватку, и «пчелы» сократили отставание до «-2» — 15:13. Но тут вовремя подоспел технический тайм-аут, во время которого Алекно попросил своих ребят «сделать ту работу, которую они имеют, и получить от нее удовольствие». Это удовольствие читалось на лице Вольвича, едва не проделавшего дыру в полу с паса Бутько и Леона и точно завершившего самую долгую и красивую в матче перестрелку при 18:13. Два из шести сетболов после 18:24 «Скра» отыграла, но в дело своим перерывом вмешался наставник «Зенита» и так «напугал» Лисинаца, что серб подал за площадку — 25:20 в пользу российской команды.
«Новое решение» «Скра» не нашла
Грамотно поставленный блок (чего не хватало гостям в двух первых партиях) и третий эйс Бутько дали полякам понять, что надеяться на послабление со стороны конкурента в борьбе за первое место в группе им не стоит. «Зенит» быстро повел в счете и уже не выпускал добычу из рук — 14:8. Притихли даже громкие польские болельщики, а по выражению лиц игроков «Скры» было понятно, что и они не очень-то верят в то, что смогут «найти новое решение», о чем просил их наставник во время тайм-аута.
Если под «новым решением» главный тренер хозяев имел в виду оспаривание почти каждого решения судей и просьбу просмотреть видео, то эти потуги вызывали только саркастические ухмылки на лице Алекно и его помощников по штабу. Подопечные Пьяццы совсем разнервничались, мяч начал скакать в их руках, как горячая картошка, и итальянец, поняв, что «комедия финита», посадил лидеров на скамейку. Алекно тоже дал отдохнуть некоторым из основной обоймы, выпустив на паркет Алексеева и своего сына Лорана. Третий сет завершился для хозяев с совсем уж неприличным счетом — 25:16.
Не проиграв в трех поединках разминочного характера ни одной партии и уверенно заняв первое место в группе, «Зенит» вышел на самого «злейшего» своего врага «Сада Крузейро». Скорее всего, победитель полуфинала, который состоится в субботу, и будет коронован как новый (или старый) сильнейший клуб планеты. Хотелось бы, конечно, чтобы на чемпионском кубке было выгравировано новое название. Так что не пропустите, друзья, досрочный финал.
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