Не пропустите досрочный финал: разгромив «Скру», команда Алекно в полуфинале сыграет против «Сада Крузейро»

Для победы в клубном ЧМ казанскому «Зениту» осталось выиграть две игры

Владимир Алекно никогда не был замечен в подборе удобных соперников в плей-офф и прочих околоспортивных играх. Но если бы даже он и захотел упростить путь своей команды к единственному трофею, которого пока нет в клубной коллекции, у него бы вряд ли что-нибудь получилось. «Сухое» поражение действующего клубного чемпиона мира в первом же туре до предела запутали ситуацию. В итоге «Сада Крузейро» в параллельной группе после второго тура не гарантировал себе выход в полуфинал. Так что гадать и выбирать соперника было бесполезно, и игра со «Скрой» за первое место в группе должна была стать первым серьезным испытанием для казанских «гладиаторов». Разгром (3:0) поляков в их логове и досрочный финал с бразильскими обидчиками Алекно и Ко — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Пять лет назад «Зенит» победил «Скру» в финале Лиги чемпионов

За 16 лет, что выступает «Скра» из Белхатова в польской Суперлиге, команда восемь раз завоевывала национальный титул, а в 2012 году стала бронзовым призером клубного чемпионата мира и в домашнем финале Лиги чемпионов, ведя по партиям 2:1, уступила «Зениту» Алекно. Последний раз «пчелы» первенствовали в чемпионате Польше в 2016-м и сейчас идут вторыми, вслед за действующими обладателями «золотых» медалей «Заксой». Правда, в сентябре белхатовцы завоевали первый в сезоне трофей — Суперкубок своей страны. Этот успех не стал первым в коллекции нового наставника «Скры» — 49-летнего итальянца Роберто Пьяццы, который выигрывал Кубок ЕКВ с «Тревизо», Кубок Греции с «Олимпиакосом» и Суперкубок Италии с «Моденой», а также ассистировал Даниэле Баньоли в сборной России и московском «Динамо».

Вместе с Пьяццой в летнее межсезонье в «Скру» пришли 30-летний связующий сборной Польши, серебряный призер казанской Универсиады Гжегош Ломач, известный своими неординарными поступками иранский доигровщик Милад Эбадипур Пара, сербский блокирующий Александр Неделькович и его 24-летний соотечественник, доигровщик Милан Катич, победитель Мировой лиги-2016 и чемпионата Европы-2017.

«Базовым элементом» состава является живая легенда «Скры», один из лучших диагональных мира Мариуш Влажлы



Новобранцы, без сомнения, укрепили состав, «базовым элементом» которого является живая легенда «Скры», один из лучших диагональных мира Мариуш Влажлы. MVP золотого для сборной Польши домашнего ЧМ-2014 выступает в цветах Бельхатова с 2003 года и внес непосредственный вклад в завоевание «пчелами» всех восьми национальных титулов. Лидирует в списке бомбардиров нынешнего чемпионата Польши доигровщик Бартош Беднаж, наряду с Влажлы звание чемпиона мира носит Кароль Клос, немало титулов, включая звание победителя Мировой лиги-2016, в активе лучшего блокирующего Евро-2013 серба Сречко Лисинаца, известен и болгарский доигровщик Николай Пенчев.

На клубном ЧМ-2017 поляки, как и россияне, без проблем расправились с «Боливаром» и «Шанхаем», правда, в отличие от казанцев, «пчелы» уступили в одной партии (аргентинцам). В пользу «Зенита» перед встречей двух соперников, уже обеспечивших себе выход в полуфинал, говорил более высокий класс и сыгранный, «звездный» состав. В пользу «Скры» — статистика побед и поражений (5:4) в личных встречах.

Леон — молотобоец

К встречам с сильным оппонентом, коим «Скра», безусловно, является, важно подойти в полной боевой готовности. Увы, спарринги с «Боливаром» и «Шанхаем», который даже не выставил своих легионеров Линеля и Конте, не особо помогли подопечным Алекно настроиться на серьезное соперничество в престижном турнире.



«Зенит» начал игру в привычном составе. В отличие от предыдущих поединков с участием казанцев, лодзинская арена на этот раз оказалась почти заполненной. Только закрыв блоком атаку Эбадипура и заставив блок поляков отбить в аут спайк Леона, россияне смогли оторваться на три очка — 10:7. Соперник убыстрил розыгрыш мяча на передней линии и почти догнал россиян, но закрыть Леона им не удавалось, хотя к мощной подаче кубинца подопечные Пьяццы сумели приспособиться. На второй технический перерыв в первом сете «зенитчики» ушли с небольшим, но гандикапом — 16:13. Но «Скра» и не думала сдаваться, воспользовавшись неточным ударом Андерсона и отсутствием у казанцев четкой подстраховки. Совершив рывок, хозяева вышли вперед (17:18) на силовой подаче Влажлы, который начал стремительно набирать очки. Пьяцца усилил защиту, выпустив высокого Недельковича, и Леон был вынужден пустить в ход «обманку», чтобы преодолеть могучую «стену» у сетки — 20:19. В концовке «Зенит» все время вел «плюс 1», но «пчелы» каждый раз умело снимались с приема. После хита Михайлова казанцы первыми добрались до сетбола, но Пенчев счет сравнял — 24:24. Партия затянулась, и вырванной концовкой дружина Алекно обязана исключительно Леону, который набирал очки своей «молотилкой», а при счете 28:27 так подал, что поляки смогли только перебросить мяч через сетку — первый сет остался за гостями.

Вырванной концовкой дружина Алекно обязана исключительно Леону, который набирал очки своей «молотилкой»



«Сделайте свою работу и получите от нее удовольствие»

В начале второго сета Леон без сопротивления набрал свое десятое очко. Его почин подхватил Бутько, сделавший два подряд эйса — 5:2. Навылет попытался подать и Андерсон, но глазомер американца подвел. А вот хозяев подвела серия собственных ошибок, и на первый технический перерыв гости ушли с разрывом «+4», который еще больше увеличился после возобновления игры — 9:4, 10:5. К середине партии «Люди Х» включили дополнительные мощности — отладились доводки, заработал первый темп, лучше стало получаться на подаче. Разрыв в счете достиг 6 очков, и стало ясно, что в этом сете казанцы если и могут проиграть, то только самим себе.

При счете 15:10 «зенитчики» немного ослабили хватку, и «пчелы» сократили отставание до «-2» — 15:13. Но тут вовремя подоспел технический тайм-аут, во время которого Алекно попросил своих ребят «сделать ту работу, которую они имеют, и получить от нее удовольствие». Это удовольствие читалось на лице Вольвича, едва не проделавшего дыру в полу с паса Бутько и Леона и точно завершившего самую долгую и красивую в матче перестрелку при 18:13. Два из шести сетболов после 18:24 «Скра» отыграла, но в дело своим перерывом вмешался наставник «Зенита» и так «напугал» Лисинаца, что серб подал за площадку — 25:20 в пользу российской команды.

«Новое решение» «Скра» не нашла

Грамотно поставленный блок (чего не хватало гостям в двух первых партиях) и третий эйс Бутько дали полякам понять, что надеяться на послабление со стороны конкурента в борьбе за первое место в группе им не стоит. «Зенит» быстро повел в счете и уже не выпускал добычу из рук — 14:8. Притихли даже громкие польские болельщики, а по выражению лиц игроков «Скры» было понятно, что и они не очень-то верят в то, что смогут «найти новое решение», о чем просил их наставник во время тайм-аута.

Если под «новым решением» главный тренер хозяев имел в виду оспаривание почти каждого решения судей и просьбу просмотреть видео, то эти потуги вызывали только саркастические ухмылки на лице Алекно и его помощников по штабу. Подопечные Пьяццы совсем разнервничались, мяч начал скакать в их руках, как горячая картошка, и итальянец, поняв, что «комедия финита», посадил лидеров на скамейку. Алекно тоже дал отдохнуть некоторым из основной обоймы, выпустив на паркет Алексеева и своего сына Лорана. Третий сет завершился для хозяев с совсем уж неприличным счетом — 25:16.

Скорее всего, победитель полуфинала, который состоится в субботу, и будет коронован как новый (или старый) сильнейший клуб планеты



Не проиграв в трех поединках разминочного характера ни одной партии и уверенно заняв первое место в группе, «Зенит» вышел на самого «злейшего» своего врага «Сада Крузейро». Скорее всего, победитель полуфинала, который состоится в субботу, и будет коронован как новый (или старый) сильнейший клуб планеты. Хотелось бы, конечно, чтобы на чемпионском кубке было выгравировано новое название. Так что не пропустите, друзья, досрочный финал.