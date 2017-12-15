«Хотел высказать упрек организаторам, они должны направить продукт на испытание...»

В Казани наградили авторов 50 лучших инновационных идей и привлекали инвестиции для тех, кто смог пройти путь от идеи до проекта

Накануне прошло совместное мероприятие Pulsar Venture Capital и Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Первый подводил итоги акселерационной программы 2017 года и провел питч-сессию для инвесторов, второй — награждал победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Корреспондент «Реального времени» послушала презентацию проектов и аргументацию и узнала почему в пути от идей до проектов с более-менее приличной выручкой выживют только 10 проектов из почти 500.

Итоги венчурного года накануне подводили в «Корстоне». Торжественной частью было подведение итогов конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», который проводился в 2017 году уже в 13-й раз. В этом году на звание самых инновационных претендовали 1 864 команды. Критерии отбора лучших — научная новизна и соответствие научных законам, а также коммерционализируемость — идея должна быть прикладной, отметил Айнур Айдельдинов, глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ на пресс-конференции.

Номинанты конкурса «50 инновационных идей» могут заявляться на дальнейшее финансирование по программе «Идея-1000» (реализуется ИВФ совместно с Фондом содействия инновациям и ИПТ «Идея») и получить до 6 млн рублей инвестиций для продолжения научно-исследовательской работы. Правда, для того, чтобы коммерциализация шла активнее, механизм финансирования лучших проектов в рамках проекта «Идея-1000» будет изменен уже в следующем году, решение об этом было утверждено на наблюдательном совете вчера.

— Примерно 10 процентов заявок (из собранных ИВФ по программе «50 инновационных идей» за годы существования, — прим. ред.) становились номинантами этого конкурса. Всего мы поддержали 483 компании на 603 млн рублей. Но из них только 10 компаний дошли до выручки 27 млн рублей и сформировали рабочие места на 81 человека. Сегодня в рамках расширенного наблюдательного совета мы планируем утвердить новые правила. Мы собираемся в рамках программы «Старт-1» финансировать до 10 проектов на 2 млн рублей, «Старт-2» — до 7 проектов до 3 млн рублей и «Старт-3» — 3 проекта до 4 млн рублей. Общая сумма остается такая же, но это существенно повлияет на технологический рынок и привлечет внимание молодых технологических компаний, которые очень нуждаются в деньгах для продолжения опытно-конструкторских работ, — сообщил Айнур Айдельдинов.

«Все наши программы, если хотите, это государственный заказ на инновации, чтобы люди стали ими заниматься», — говорит Айнур Айдельдинов. Фото Олега Тихонова

И по международным меркам — хорошо

Когда эта программа начнет работать, одна компания сможет получить до 20 млн рублей. А это, даже по международным меркам, является той стабильной суммой, которая позволяет компании вырасти до уровня, когда она становится интересна фондам, проводящим акселерацию и других профессионалов рынка посевных инвестиций, отметил глава ИВФ.

На вопрос о том, какие проекты за 13 лет работы конкурса «50 лучших идей для Республики Татарстан» Айнур Айдельдинов предпочел ответить «в легкой форме». Акселерация, гранты и прочие умные вещи — это те слова, которые широкая аудитория вообще не понимает, к такому выводу, по его словам, пришел глава ИВФ за годы работы в отрасли.

— Все, что мы формируем, все такие страшные слова как гранты, «Старт-1», «Старт-2», акселерация — они направлены на то, чтобы приучать людей платить не только за продукт, но и за интеллектуальный труд. Все наши программы, если хотите, это государственный заказ на инновации, чтобы люди стали ими заниматься.

По существу вопроса ответил Павел Королев. По его словам, выживаемость в 10 процентов (проектов, который от идеи проходят путь до бизнеса) — это очень высокая конверсия. Общемировая цифра — 2 процента. Правда, разница в объемах привлеченных инвестиций более чем существенная. Если средний чек инвестиций в татарстанские компании 1 млн рублей, на зарубежном рынке это 100 тысяч долларов, отметил Королев.

Как пример выдающихся компаний, которые конкурируют на международном рынке, он назвал победителя конкурса «50 лучших идей» «Энерголеспром», построившего в Набережных Челнах производство по переработке отходов древесины в жидкое топливо, и TryFit, которая уже сейчас имеет договор с Decathlon.

Результаты оценивать еще рано, отметил Павел Королев, но сумма предварительно подтвержденных инвестиций 11 компаний уже составляет 150 млн рублей



«Я бы хотел высказать упрек организаторам»



75 процентов компаний, с которыми работает по программе акселерации Pulsar Venture Capital вышли из конкурса «50 лучших идей», отметил Айдельдинов. В этом году программа реализуется второй раз. В прошлом году, по словам Павла Королева, она показала себя эффективной. Было заявлено 378 проектов, из которых для акселерации было отобрано шесть. Эти проекты, по словам главы Pulsar Venture Capital, активно работают на рынке, обзавелись штатом сотрудников и офисами в разных странах мира.

В этом году из 444 заявок до акселерации было доведено 11. Цель акселерационной программы сделать так, чтобы стартапы не только развивались в рамках страны, но и выходили за ее пределы, сохраняя свое присутствие в РТ.

— Программа акселерации — это фактически годовой цикл работ, когда мы, проведя очень серьезный отбор среди заявившихся компаний, прорабатываем задачи по бизнесу, которые молодая компания зачастую сама решить не может, а деньги, чтобы нанять специалистов, у них не всегда есть. Вторая часть работы связана с проработкой продуктовой части. И третий вопрос, банально, вопрос с деньгами. Получить деньги и в России, и в мире сейчас довольно непросто, — отметил Королев.

Для реализации программы были привлечены местные и международные эксперты, в течение года компании-участники программы показали свои проекты в Дублине и Сан-Франциско.

Цель программы ни много ни мало создать технологических лидеров международного уровня. Результаты оценивать еще рано, оговорился Королев, но сумма предварительно подтвержденных инвестиций 11 компаний уже составляет 150 млн рублей. По словам эксперта, это большая сумма для данного этапа развития компаний. «Агроинновации» уже заключили договор с «Ростелекомом», компания BeTrip ведет переговоры с «Яндексом» и Google, компания Mouse построила три центра разработки в Казани, Минске и США.

Потребности в инвестициях проектов, которые проходят акселерацию Pulsar Venture Capital, — от 7 до 144 млн рублей



Вчера же состоялась презентация этих проектов, которые проходят акселерацию Pulsar Venture Capital. Их потребности в инвестициях от 7 до 144 млн рублей, среди 16 — это IT-стартапы или проекты на стыке IT с другими отраслями, в частности с агропроизводством. Правда, не все они были однозначно приняты присутствовавшими инвесторами. В частности, у экспертов вызывала сомнение адекватность оценки компании в случае со стартапом REG.FM (компания — конкурент Timepad, сервиса для регистрации на мероприятия. При размере российского рынка, на половину которого претендует компания, в 200 млн рублей, она оценивает себя в 300), вторичность идеи, из-за чего инвестиции в маркетинг должны будут составлять миллиарды рублей (критика от эксперта была обращена проекту BeTrip, навигационному приложению, которое позволяет выстраивать маршрут, исходя из наличия или отсутствия по пути достопримечательных мест), отсутствие подтверждения инновационности свойств в лабораториях или на предприятиях республики (проекты «Термоабразив Групп» и AAS Polymers. Первый проект, по данным разработчиков, позволяет с помощью инновационного метода более эффективно, чем другие методы, в частности пескоструйный, очищать внутреннюю поверхность труб, увеличивая их срок службы. Второй — новый полимерный материал, который позволит заменить в производстве, в частности LED-светильников, алюминий).

— Я бы хотел высказать упрек организаторам. Может быть это [технологии], действительно работает, но организаторы должны дать заключение, направить продукт на испытание — ресурс административный вполне позволяет это сделать, — призывал организаторов акселерации эксперт, который отказался назвать журналистам свое имя.

Из 16 проектов 5 кажутся убедительными, отметил Андрей Герасимов, гендиректор компаний «Базис-Металл» и «Тафлекс», присутствовавший на презентации в качестве потенциального инвестора. В одну из IT-компаний он планирует инвестировать, так как давно приглядывался к этой сфере.

— Pulsar выбирает тех, чьи проекты применимы и здесь, и кого можно вывести на запад. Есть интересные идеи, которые, на мой взгляд, имеет смысл поддержать. Но я считаю, что эксперты правы. Если нет инноваций в проекте, ему будет очень сложно выжить, — отметил глава компании TryFit.