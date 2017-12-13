«Если власти «дадут добро», то туроператоры смогут отправить первых туристов на Синай уже через неделю»

Эксперты «Реального времени» о том, как будет развиваться рынок туризма с открытием Египта

Фото: Максим Платонов

Российский туристический рынок замер в ожидании возобновления авиасообщения с Египтом. Пока обсуждается только вариант с рейсами из Москвы в Каир, но уже это позволяет говорить о возможном открытии для россиян и курортов Красного моря. Эксперты «Реального времени» проводят параллель между историей с Египтом и ситуацией с Турцией, не ждут увеличения авиапарка российских компаний и прогнозируют перераспределение турпотока только в случае политики египетских отельеров в сторону снижения стоимости проживания.

На пути к открытию

Более чем через два года после крушения самолета «Когалымавиа» на Синае между Египтом и Россией замаячила вполне недвусмысленная перспектива возобновления авиасообщения и, как следствие, туристического партнерства. Ознаменовал эту новость буквально крик души — в преддверии визита Владимира Путина известное в Египте издание «Аль-Йоум ас-Сабиа» вышло с заголовками на русском языке: «Господин президент России, добро пожаловать в Египет!», «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?». Статья, опубликованная под этими заголовками, была посвящена встрече двух лидеров.

Восьмая по счету встреча Путина с Абдель Фаттахом ас-Сиси частично дала ответ на этот вопрос. Владимир Путин заявил, что Россия готова открыть прямое авиасообщение с Египтом, и сейчас дело — за подготовкой соглашения по алгоритму возобновления перелетов.

«После страшной трагедии в небе над Синаем прямое воздушное сообщение между нашими странами было прервано. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — сказал президент.

Восьмая по счету встреча Путина с Абдель Фаттахом ас-Сиси частично дала ответ на этот вопрос. Фото kremlin.ru



Россияне с закрытием Египта мириться не стали

Судя по статистике, представленной «Реальному времени» сервисами по поиску и покупке билетов и туров, мириться с закрытием для российских туристов Египта стали далеко не все. По данным OneTwoTrip, за 11 месяцев 2017 года продажи авиабилетов из городов России по этому направлению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30%. И это несмотря на то, что все перелеты осуществляются с пересадками. Первым по популярности стал курортный город Шарм-эль-Шейх, который занял 40% от общего объема авиабилетов. На втором месте с 34% разместилась Хургада, а уже на третьем с 26% — Каир. 92% всех самостоятельных туристов вылетают в Египет через Москву и Санкт-Петербург.

При средней стоимости билетов в 25,5 тыс. рублей и средней стоимости ночи проживания в 3,4 тыс. рублей, неделя отдыха в Египте в 2017 году на двух человек обходится примерно в 65 тыс. рублей. Причем большинство туристов проводит в Египте больше одной недели.

По данным Aviasales, количество запросов из России в Египет за 2017 год увеличилось на 57%. В сервисе уточняют, что туристов не смущает даже рост цен: средний чек за год вырос на четверть, вследствие чего самые дешевые билеты через Москву в Хургаду и обратно стоят 16 224 рублей. Чтобы добраться до Египта, путешественники в основном выбирают пересадку в Стамбуле, Вене и Риме.



«Рост связан с тем, что россияне уже смирились с запретом прямых рейсов в Египет и чаще ищут варианты, как добраться туда самостоятельно. Плюс альтернатив Египту по цене и набору услуг, прямо скажем, маловато. Там пара путешественников легко может отдохнуть на 50 тысяч в all inclusive (с перелетом). Найти в январе что-то похожее в Израиле или ОАЭ просто невозможно», — комментируют в Aviasales.





Мириться с закрытием для российских туристов Египта стали далеко не все. Фото Максима Платонова



Казани неинтересно?

В свою очередь, казанцы, по крайней мере, в новогодние праздники, особого интереса к курортам Египта не испытывают. Международный туристический метапоиск momondo.ru зафиксировал в этот период падение спроса на 69%. Во многом это связано с тем, что на новогодний период средняя стоимость билетов из Казани с пересадкой и конечным пунктом в Египте выросла по сравнению с прошлым годом на 12,4% и составила 60,5 тыс. рублей.

«Реальное время» попросило экспертов в туротрасли прокомментировать перспективу открытия египетского направления на российском рынке.

Дмитрий Малютин Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Ситуация с Египтом будет развиваться не слишком стремительно. Сначала возобновят регулярные рейсы в Каир, и только потом будет приниматься решение об открытии чартерной перевозки на египетские курорты. До закрытия Египет был вторым по популярности направлением среди россиян. Важно понимать, что это круглогодичный отдых с понятной инфраструктурой и качеством сервиса. Как только правительство сделает заявление о возобновлении туристической перевозки, туроператоры приступят к формированию чартерных программ незамедлительно. Мы ожидаем высокий спрос на это направление. Уверен, что турпоток в целом перераспределится. Рост интереса к Египту и возобновление высокого спроса зависит от того, какую ценовую политику выберут египетские отельеры. Вероятнее всего, история будет напоминать турецкую, где отели в целях привлечения российских туристов снижали цены в этом сезоне. Во многом благодаря этому пассажиропоток в Турцию восстановился невероятно быстро. Может, Египет станет расти не так интенсивно, но, безусловно, он оттянет на себя значительную часть отдыхающих

Наргиза Абдуллаева Основатель бутика путешествий WowTravel Рейсы Москва — Каир, конечно, обнадежат публику, замершую в ожидании открытия Египта. Однако перелет до Каира все-таки не так удобен, и туристы, привыкшие к комфорту, явно не воспользуются таким вариантом. Также категория туристов, выбирающих Египет по соображению экономии бюджета, тоже не воспользуется данным вариантом перелета из-за его дороговизны. Но в целом само открытие Египта как направления для граждан РФ обрадует всех, кто скучает по рифам Красного Моря — а таких немало. С открытием массовых направлений и, возможно, чартерных перелетов, думаю, спешить не будет никто. Тут есть два нюанса: первый — насколько инфраструктура полупустых курортов теперь, спустя два года, готова в принципе принять туристов. Я регулярно благодаря личным контактам с сотрудниками лучших отелей Шарм Эль Шейха узнаю об обстановке и состоянии отелей — и оно весьма печальное. Резкий спад потока туристов привел все отели к экономии и сокращению затрат, а значит, испортился сервис, питание и все остальное. Как предлагать Египет клиентам — большой вопрос. Пока я своими глазами не увижу, как там обстоят дела, ни о какой продаже этого направления и речи быть не может. Второй нюанс — все мы должны понимать, что открытие продаж Египта снизит спрос на альтернативные направления. Одним из таковых является и Россия в том числе, которая уже третий сезон пользуется все большим спросом у наших сограждан. Думаю, открытие массового пассажиропотока возможно ближе к лету, когда это не так ударит по продажам других курортов, так как основная часть достойных отелей заполняется уже сейчас, по раннему бронированию. Это было бы комфортно и, более того, удобно. Пока низкий сезон для Египта — проведать все и понять уровень этого направления на сегодняшний день. Но Египет в любом случае уже не тот, точно так же, как и Турция — далеко не все относятся к этой стране так же, как раньше, с трепетной любовью — многие после всех событий так и не доверяют этому направлению. Плюс безопасность — наши сограждане все же стали осторожнее, что радует. Хотя это очень индивидуально. Кто-то полетит не задумываясь — это в первую очередь касается экономичного отдыха.

Тимур Юсупов представитель Туту.ру Запуск регулярных рейсов между Москвой и Каиром можно назвать важным сигналом для туротрасли, которая уже два года ждет открытия направления для организованных путешественников. Говорить о возобновлении чартерной программы пока рано, однако в случае, если власти «дадут добро», туроператоры смогут отправить первых туристов на Синай уже через неделю. Речь, конечно, идет об одном-двух бортах — их можно снять с наименее загруженных направлений. Однако найти резервы после ухода с рынка «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», на рейсах которых строились чартерные программы многих операторов, будет сложно. Ждать появления новых авиакомпаний не стоит. Египет — достаточно сезонное направление, куда летают в основном чартеры. Скорее, можно говорить о том, что туроператоры «перекинут» на египетские курорты самолеты с других стран, которые в последние годы выступали альтернативой Хургаде и Шарм-Эль-Шейху. Например, с Туниса или зимней Турции. Выбирая направление отдыха, российские туристы задумываются о безопасности не в первую очередь. По данным аналитиков Туту.ру, обычно спрос на то или иное направление показывает снижение сразу после каких-либо резонансных событий — массовых беспорядков, терактов, боевых действий и так далее. Однако интерес россиян к билетам восстанавливается достаточно быстро. При этом, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Египтом с 2015 года, россияне не теряют надежд отправиться на отдых в эту страну. По данным аналитиков Туту.ру, на Египет приходится не более 1% всех поисковых запросов туров на сайте сервиса. Те, кто не может дождаться открытия прямого авиасообщения, находят обходные пути. Например, добираются в страну стыковочными рейсами. Число поисков авиабилетов достигает нескольких тысяч в месяц, однако реальные покупки единичны. Их число редко превышает несколько десятков в месяц. Причиной тому может быть достаточно высокая цена на перелет (от 16 тысяч рублей в обе стороны), наличие стыковок и доступность других предложений на рынке.

Ирина Рябовол Представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Больше всего казанцы, как и россияне в целом, интересуются курортами на Красном море, а не поездками в столицу Египта. И поэтому рейсы Москва — Каир, которые планируют открыть в начале следующего года, едва ли сильно повлияют на спрос среди путешественников из Казани. Ведь с ними казанцам придется делать две пересадки на пути к любимым пляжам. На данный момент наиболее выгодны перелеты через Стамбул. В целом же по России спрос на поездки в Египет в 2017 году вырос на 44% относительно прошлого года. После того, как откроют рейсы из Москвы в Каир, спрос может показать более активный рост — в основном за счет москвичей. Но это произойдет только в случае, если дорога через столицу до курортов окажется дешевле, чем транзит в других городах.

Наталия Лазарева Менеджер по маркетингу и PR Enjourney.ru Египет по-прежнему остается популярным направлением для туристов. По данным интернет-сервиса Biletix, количество непрямых рейсов в 2017 году выросло на 32%, но в общем объеме направлений не превышает 0,1%. Спрос также вырос на 28% в новогодние праздники. Это обусловлено тем, что за год стоимость турпакета снизилась на 8%. Несмотря на напряженную обстановку в Египте, на примере с Турцией мы уже видели, что снижение цены на туры перевешивает угрозу безопасности. Прямое сообщение между Россией и Каиром положительным окажется в первую очередь для тех, кто путешествует самостоятельно. Самыми популярными направлениями в Египет остаются Шарм-эль-Шейх и Хургада. Но про открытие массовых сообщений говорить пока рано, так как, по самым «осторожным» прогнозам, перелеты возобновят не раньше февраля.

Аркадий Гинес Директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Когда в 2016 году сняли запрет на продажу туров в Турцию, вначале туроператоры предлагали пакеты только с регулярными рейсами, и уже тогда спрос был существенным. Да, они дороже чартерных, но отельеры снизили цены, что позволило обеспечить приемлемую стоимость турпродукта. Возможно, похожая ситуация ждет нас и с Египтом. Но в случае с Турцией перелет выполнялся сразу на морские курорты, а восстановление авиасвязи с Египтом начнется с Каира, расположенного на существенном удалении от моря. Возобновление регулярного авиасообщения с Каиром окажет положительное влияние на турпоток при соблюдении трех условий. Первое — туроператоры решат вопрос логистики между Каиром, Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Второе — стоимость и время перевозки до конечного пункта будут меньше или как минимум сопоставимы с имеющимися сегодня вариантами перелета до египетских курортов. Третье — рейсы в Каир появятся в расписании региональных аэропортов РФ.