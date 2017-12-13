Юрий Шевчук: «С Казанью познакомился в 82-м году, играл по квартирникам перед хипанами»

Лидер группы ДДТ дал пресс-конференцию перед концертом в столице Татарстана

Сегодня в Казани пройдет концерт группы ДДТ. Накануне лидер команды Юрий Шевчук дал пресс-конференцию — о туре, о желании уединения и о национальном вопросе. Встреча получилась короткая, но поговорили, что называется, обо всем. «Реальное время» приводит ответы на часть заданных вопросов.

Первый приезд в Казань: 1982 год

С сентября прошлого года группа ДДТ везет по России и зарубежью тур «История звука» — программу, собравшую самые фактурные песни за 30 лет новейшей истории нашей страны и самой группы. Программу принимают хорошо: молодым хочется послушать, как ДДТ играло в 80-е, более взрослым — поностальгировать, начал пресс-конференцию в Казани лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. С журналистами он общался один, участники команды заселялись в номера — у группы плотный график, только в декабре ДДТ побывала в семи городах, впереди еще три декабрьских концерта.

— Песни выбирались, наиболее аутентичные тому или иному времени. Конечно, многие не вошли, но в зависимости от публики, от зала, когда-то мы больше или меньше играем. Выбирали наиболее фактурные вещи, которые показывали наше мироощущение в тех или иных временах, — объяснил Шевчук.

В прошлый раз в Казань группа приезжала с программой «Прозрачный», вспомнил музыкант. А самый первый визит состоялся еще в 82-м году.

— С Казанью я познакомился еще в 82-м году, когда приезжал с вот такими волосами (показывает по пояс, — прим. ред.) автостопом, играл по всяким квартирникам перед хипанами. И у меня много друзей с тех времен осталось.

Концерт в Казани в 2011 году. Фото commons.wikimedia.org



О том, какой песни точно не будет в программе («Что такое осень»), музыкант недавно очень подробно рассказал в интервью Юрию Дудю. Это интервью на протяжении вчерашней пресс-конференции Шевчуку журналисты несколько раз вспоминали. Сейчас музыканту вообще больше хочется уединения, и интервью — скорее исключение, чем правило. Юрий Шевчук сейчас, очевидно, менее заметно выражает свою гражданскую позицию: «Все и так знают мою позицию. Надо все-таки песни писать. Я же не политтехнолог».

— Я сейчас малообщительный человек. Такое мироощущение. Хочется подумать. Обычно я в лесу живу, там нет лайков, ты не зависишь от общественного мнения и никто за тобой не подглядывает, кроме белочек, птичек. Ты в лесу совершенно естественен, жив и никому не делаешь зла, — рассуждал Шевчук. — Для того, чтобы что-то писать, необходимо одиночество. Это очень важно. Минимум раздражения. Тогда ты окончательную глупость не сморозишь в этом бытии, в этой суете. Это, безусловно, очень важно для любого пишущего человека.

Рок-н-ролл не мертв, просто в кризисе

Правда, даже в такой отстраненной позиции Шевчук оказался в центре обсуждения, высказавшись о творчестве «Ленинграда» как о попсовом в упомянутом выше интервью Дудю.

— Я всегда говорю свое мнение, и я высказался, по-моему, очень корректно и очень спокойно, даже философски. Что тут скажешь? Сереженьке, Сереже я бы пожелал света в душе, как всем желаю, мужества и духовных сил нести свой тяжелый крест на новогодних корпоративах.

На просьбу прояснить позицию обо всем творческом цехе рокеров, Шевчук сказал, что был неправильно понят: рок-н-ролл не мертв.

— Я не согласился: ну почему мертв? Я сказал философскую фразу, что все наше искусство «Неравенство бытия в равенстве бытия». Заумная фраза, я, наверное, специально ее сказал, чтобы не ответить. Когда кинематограф появился, дураки орали, что театр умрет, опера, роман. Все развивается, и ничто не мертво, пока жив человек. Нет никакой плохой формы искусства, есть плохая музыка и хорошая. Есть рэп, R'n'B, джаз. Главное, чтобы это было не мертво. Сейчас рок переживает кризис. Совершенно естественный. Я помню, как это начиналось в 80-е — совсем иначе. Рок-музыка стала мейнстримом, как джазовая. Но есть пацаны, которые серьезно работают, очень честно, появляются группы, я слежу за ними. С Дудем согласен. Ему нравится группа «Порнофильмы» — мне тоже нравится. Классная группа, очень честно все.

«Я сейчас малообщительный человек. Такое мироощущение. Хочется подумать. Обычно я в лесу живу, там нет лайков, ты не зависишь от общественного мнения и никто за тобой не подглядывает кроме белочек, птичек». Фото Айгуль Чуприной



Не доводить до войны

Вопрос национальных языков вызвал у Юрия Шевчука очень живую реакцию. С языковым вопросом нужно быть очень аккуратным, такие конфликты могут приводить к войнам, сказал музыкант. Он отметил, что видел, как развивалась подобная ситуация на Украине.

— Моя мама татарка — Фания Акрамовна Галеева, отец из казаков — Юлиан Сосфенович Шевчук. Я уважаю и немного знаю и татарский, и русский. Меня это только обогащает, я и вам советую, — сказал музыкант. — Наблюдая за Украиной, я видел, как все это растет и начинается «жесть». Не нужно этого допускать. У Дудя я уже говорил: все войны начинаются в мирное время. Зло копится, копится, копится, копится… А война — это уже острие всех проблем, не разрешенных цивилизованным путем. Я не ответил у Дудя по поводу Донецка и Донбаса — этой войны. Но после поездок по горячим точкам, где я видел уже следствие зла, которое начиналось в мирной жизни, мы с ребятами подумали и поехали на Украину, чувствуя, как оно [зло] концентрируется в стране.

Юрий Шевчук также отметил, что вместе с группой дал более 20 бесплатных концертов на Украине и везде призывал к миру.

— Мы везде кричали: «Мир, дружба, равенство, братство, Россия, Украина, братья, сестры». Мы хотели выправить ситуацию, хоть что-то сделать. И когда началась гражданская война, я был в шоке. В очередной раз понял, что художник мало что может. Но мы, по крайней мере, старались пригасить эту конфликтную ситуацию. Надо очень мудро выступать по отношению к национальным языкам.

Напоследок Юрий Шевчук вспомнил Шопенгауэра — музыкант, пожалуй, не был бы собой, если бы не закончил пресс-конференцию добрым напутствием о том, что счастье составляет не то, сколько ты имеешь, и не то, сколько лайков и дизлайков на тебя «навесили».

— Простите, я опять начинаю умничать, но Шопенгауэр хорошо сказал, что человеческое счастье составляют три вещи. Первое — ты сам (твоя семья, личная жизнь, любовь). Второе — то, что ты имеешь. Третье — то, что о тебе говорят. Если ты отходишь от того, а что про меня сказали, сколько «навесили» лайков, дизлайков, если имеешь ровно столько, сколько нужно для твоего досуга как человека размышляющего и способного заниматься творчеством, но если ты со своими близкими, ты не будешь страдать по первому и второму поводу. Я в таком возрасте, что я «отрубаю» эти [лишние] вещи, остаюсь один: Вселенная, Россия, родные, близкие (дай им Бог здоровья)… Ты становишься настолько свободным и счастливым, не думаешь об этом бабле, бабле, бабле и о том, что о тебе скажут. Ты становишься нормальным человеком, счастливым человеком.

Концерт в Казани в 2015 году. Фото inkazan.ru



И даже дисгармония — не причина для несчастья, а условие для роста.

— Я помню Александра Сокурова. Я говорил с ним о его фильмах. Он говорил: «Какие фильмы! Я же ничего не сделал!» Такое жесткое отношение к себе воспитывает. Нормальный человек, художник, начинает с себя самого, он к себе беспощаден. А человек простоватый и к себе любимому хорошо относится, считает себя самым умным, а остальных дураками. Вот разница в отношении к себе, жизни и окружающим. И это все связано со счастьем, — резюмировал музыкант.