Борис Нуралиев, 1С: «Если вы найдете хоть одного безработного программиста, я готов выплатить премию»

Власть и бизнес обсудили в Иннополисе подготовку кадров под экономику будущего

Фото: Максим Платонов

Накануне в Иннополисе стартовал отраслевой чемпионат в области информационных технологий DigitalSkills. В рамках открытия была проведена пленарная сессия, участники которой — представители власти и крупных российских IT-компаний — обсудили вопрос подготовки кадров под экономику будущего. Много ли времени потребуется России на строительство «цифровой империи», сколько «стоит» айтишник уровня «Яндекса» и действительно ли наши специалисты неистово «хантятся» такими зарубежными IT-гигантами, как Google и Microsoft — узнайте из репортажа «Реального времени».

«Я подсчитал ценность одного IT-специалиста уровня «Яндекса»...»



В Иннополисе, которому, к слову, вчера исполнилось 5 лет, с чем его тепло поздравили президент РТ Рустам Минниханов и министр связи РФ Николай Никифоров, стартовал первый отраслевой чемпионат «Ворлдскиллс» в сфере информационных технологий — DigitalSkills. Он станет одним из инструментов подготовки IT-специалистов в рамках цифровизации российской экономики.

— В рамках этого соревнования мы будем тренировать собственные компетенции и, конечно же, готовиться к событию 2019 года [WorldSkills Kazan]. Особенно приятно, что здесь к нам присоединились коллеги из других государств — я знаю, что здесь присутствуют команды из Ирана и ЮАР. Приветствуем и участников из десятков регионов РФ. Я убежден, что развитие цифровой экономики невозможно без качественных кадров — кадры решают все, — выступил с приветственным словом Николай Никифоров.

Сразу после церемонии открытия, прошедшей в университете Иннополис, высокопоставленные гости, направились в здание технопарка им. Попова, чтобы обсудить там вопрос подготовки кадров для строительства в России «цифровой империи».

— Подготовка кадров для цифровой экономики актуальна как никогда — мир меняется, происходят масштабные трансформации и вместе с тем повышаются требования к специалистам, — высказался Рустам Минниханов. — Татарстан ориентирован на инновационное развитие экономики. Кадры для этой отрасли сейчас готовят 10 вузов — порядка 1,4 тыс. специалистов в год, средние специальные образовательные учреждения дают около 700 выпускников. Большая работа проводится в части закрепления наших программистов, чтобы они не уезжали, мы стараемся трудоустроить их внутри республики.

«Подготовка кадров для цифровой экономики актуальна как никогда — мир меняется, происходят масштабные трансформации и вместе с тем повышаются требования к специалистам», — высказался Рустам Минниханов



В свою очередь, министр связи РФ Николай Никифоров нашел довольно любопытный способ обозначить ценность IT-специалистов в современных условиях, приведя в пример российский технологический гигант — компанию «Яндекс»: «Я хотел вас проинформировать, что капитализация «Яндекса» сегодня составляет около 13 млрд долларов. Это пример полностью цифровой компании, в которой нет традиционных факторов производства — нет заводов, станков и земельных участков. Это новая сущность. В компании работает около 6200 сотрудников при капитализации в 13 млрд долларов. Я подсчитал, что ценность одного IT-специалиста уровня «Яндекса» равна 2,1 млн долларов».

«Точного ответа на вопрос, как подготовить кадры под экономику будущего, не знает никто»

Стоит признать, перед государством стоит непростая задача: население РФ составляет почти 147 млн человек, и к 2024 году 40% должны овладеть цифровыми навыками, но как и где научить 55 млн человек цифровой грамотности? Какие кадры создадут цифровую Россию? Какой должна стать модель образования, способная впускать профессионалов под потребности цифровой экономики?

— Точного ответа на вопрос, как подготовить кадры под экономику будущего, не знает никто — только вместе, сообща мы сможем постоянно корректировать движение к этой цели, — высказал свое мнение Николай Никифоров. — Давайте сформулируем идеи в ходе нашего мероприятия. Это будет для нас неким домашним заданием, чтобы как можно быстрее направить регуляторику на созидательное развитие. Политическая поддержка для этого есть.

О том, что сейчас нет готовых решений для выполнения задачи по подготовке кадров, также заявил генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, уточнив, однако, что чемпионат DigitalSkills вполне способен помочь с тем, чтобы через 5 лет 42% населения страны обладали цифровыми навыками.

Роберт Уразов считает, что чемпионат DigitalSkills вполне способен помочь с тем, чтобы через 5 лет 42% населения страны обладали цифровыми навыками



Более или менее четкий ответ на вопрос о том, как готовить специалистов для цифровой экономики, озвучил генеральный партнер сетей секций образовательной робототехники «Лига роботов» и технологического предпринимательства KinderMBA Павел Баскир, обративший внимание участников заседания на то, что из заявленных 55 млн человек примерно половину будут составлять школьники — то есть, люди, которые уже находятся в цифровом мире.

— Главная задача — помочь им и сделать цифровые подходы к цифровому образованию. Также важно не пугать цифровым будущим наших взрослых — они зачастую стараются оттянуть детей от этого будущего. Важно в этом контексте иметь позитивную повестку: роботы — это хорошо, «цифра» — это не только «большой брат», но и полезная информация. Также важно доносить до детей те вещи, которые мы сейчас обсуждаем — какие-то нормативные документы, саму программу цифровизации — доступным для них языком, — высказался Баскир.

Также полезным опытом, который можно использовать для формирования решений по подготовке кадров, поделился ректор университета Иннополис Александр Тормасов, сравнивший Иннополис с «мини-Россией»: «Проект Иннополис также требует появления большого количества специалистов разного уровня. Являясь университетом, мы должны производить специалистов, но поскольку рост Иннополиса гораздо выше, чем возможность немедленного производства специалистов, то мы занимаемся переподготовкой кадров. Также мы массовым образом приглашаем специалистов из-за рубежа».

Александр Тормасов сравнивает Иннополис с «мини-Россией»



«Реже бывает так, что мы стараемся нанять студента американского университета»



В кулуарах корреспондент «Реального времени» побеседовал с еще одним участником пленарной сессии — генеральным директором компании «1С» Борисом Нуралиевым.

— Борис Григорьевич, некоторые участники рынка заявляют, что в России традиционно выпускаются очень хорошие специалисты в сфере IT, однако для их развития здесь нет комфортных условий и поддержки, из-за чего они вынуждены работать не по специальности или уезжать из страны, если есть такая возможность. Вы сами отмечаете такую тенденцию? И как бы вы лично оценили конкурентоспособность наших специалистов?



— Во-первых, специалисты очень востребованы. Если вы найдете среди своих знакомых хоть одного безработного программиста, я готов выплатить премию. Востребованность большая, как и во многих других странах. Плюс средняя зарплата в IT-отрасли вдвое выше средней по стране, а на топовых специальностях — еще выше.



Действительно, есть много пожеланий к улучшению качества образования, но при этом его уровень в России заметно лучше, чем в других странах (зачастую наше образование лучше, чем в той же самой Америке). По этой причине многие ведущие американские корпорации — Google, Microsoft, Apple — прицельно «хантят» наших студентов. Гораздо реже бывает так, что мы стараемся нанять студента американского университета — наши готовят специалистов гораздо лучше.



— А есть ли утечка?



— Реально есть проблема, что часть ребят уезжает, но довольно много талантливых специалистов остается здесь. В целом российская экономика растет не так быстро, как хотелось бы, но именно эта отрасль, с одной стороны, достаточно сильно поддержана государством: обратите внимание, президент республики и министр РФ выступают на мероприятии, которое посвящено подготовке специалистов в сфере IT, а не открытию нефтяной скважины или большого моста через реку. С другой стороны, успехи в этой сфере намного лучше, чем во многих других отраслях. Эта отрасль у нас относительно благополучная и по темпам роста, и по уровню рентабельности.

Многие ведущие американские корпорации — Google, Microsoft, Apple — прицельно «хантят» наших студентов. Гораздо реже бывает так, что мы стараемся нанять студента американского университета — наши готовят специалистов гораздо лучше



— По вашей оценке, много ли времени потребуется России на строительство «цифровой империи»? И не отстанем ли мы от остальных стран из-за не самой благоприятной экономической ситуации?



— По уровню инженерии мы, скорее, не отстаем, а по объему продаж — да, конечно. Сейчас у России есть предпосылки для того, чтобы двигаться быстрее других стран, а дальше — посмотрим. На данный момент государство выступило с серьезным заявлением: на ПМЭФ президент России объявил, что цифровизация — это для нас основное, хотя он мог иначе расставить акценты и сказать, что в приоритете, к примеру, повышение обороноспособности. Мы — и государство, и бизнес — будем стараться, а дальше… Шансы хорошие, но гарантии вам никто не даст.

1 / 54 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов