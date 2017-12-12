Данис Зарипов обходит Алексея Морозова, а «Ак Барс» устраивает «Западные погромы»

Казанцы забросили шесть шайб в ворота московского «Динамо»

В последних матчах у «Ак Барса» дела не ладятся. Вслед за вполне конкурентным противостоянием против СКА, когда казанцы хоть и проиграли, но выглядели абсолютной ровней финансовому монстру российского хоккея, команда Зинэтулы Билялетдинова «в одну калитку» уступила ярославскому «Локомотиву». Многие связывали то поражение с дебютом Даниса Зарипова, поскольку функционально неготовый ветеран ослабил звено Ткачева. Как наставник «Ак Барса» со второй попытки нашел место для Даниса Зарипова, а казанцы изобрели противоядие против фаворитов Запада, в пух и прах разгромив (6:2) московское «Динамо» — в материале «Реального времени».

Цифры вещь упрямая — лидерство «Ак Барса» на Востоке под угрозой

К явным фаворитам «великой и ужасной» Западной конференции КХЛ «Динамо» вроде и не отнести, просто за бело-голубых играют славное имя и бренд. А спортивное противостояние Казани и Москвы добавляет перчинку в любое противостояние этих городов с конца 90-х прошлого века. Сейчас же команда Владимира Воробьева занимает лишь 6-е место. То есть, рискует уже в первом раунде плей-офф потерять преимущества своего льда и угодить на третью команду лиги.

У казанцев на Востоке КХЛ дела тоже не столь радужные, как это было всего месяц назад. Казанцы по-прежнему возглавляют «пелотон» конференции, но на пятки уже наступают «Автомобилист» (отставание 1 очко) и «Нефтехимик» (3 очка). Автоматически по-прежнему не верится, что «Ак Барс» может растерять лидерство на Востоке по итогам «регулярки», но цифры — вещь упрямая. Еще недавно казанцы «везли» конкурентам десяток очков.

Основная причина спада «барсов» очевидна — это травмы. Играть по-прежнему не могут Роман Абросимов, Степан Захарчук, Джастин Азеведо, Федор Малыхин и Андрей Попов. В условиях мелких повреждений не может набрать форму капитан команды Александр Свитов. А тут еще в командную «химию» пытаются интегрировать Даниса Зарипова. Хорошо хоть на лед вернулся Андрей Марков, получивший матч отдыха.

Данис Зарипов с новыми партнерами сыграл гораздо ярче



Билл со второй попытки нашел место для Зарипова

К слову, о Данисе Зарипове. Прошлую игру с «Локо» звезда казанского хоккея откровенно провалил, набрав «–3» по показателю полезности, о чем после игры самокритично заявил сам. Как бы политкорректно не говорил об этом Зинэтула Билялетдинов после той встречи, но накануне он здорово «перетряс» пару ударных звеньев команды. В итоге Зарипова было решено попробовать в звене с Антоном Ландером и Станиславом Галиевым, а Иржи Секач был переведен в тройку Ткачева и Клинкхаммера. Забегая вперед, опыт Билла в этом перестроении показал себя во всей красе. Данис Зарипов с новыми партнерами сыграл куда как ярче. В остальном значительных изменений состав на матч с «Динамо» в себе не нес.

После игры журналисты пообщались с новоиспеченными партнерами Даниса Зарипова по звену Антоном Ландером и Станиславом Галиевым, чтобы справиться о впечатлениях.

— Я уже говорил, что он очень хороший игрок, который умеет забивать голы, здорово играть в большинстве, — заявил шведский форвард. — Его появление очень много значит для «Ак Барса». Сегодня мы хорошо играли. Это приобретение однозначно усилит команду. Данис делает нас лучше.

— Многие отмечают, что Данис Зарипов в вашем звене вместе с Ландером по-другому начал играть. Это совпадение или креатив ребят, что он так заиграл? — это уже Станислав Галиев отвечает на вопросы журналистов.

— Честно не знаю. Опять же могу повторить, что у нас где-то не получалось в первом периоде, где-то может начали более комбинировано играть. Наверное у нас где-то появилась уверенность, начали создавать моменты.

— А сам как оцениваешь эту тройку с Зариповым и Ландером?

— Хорошая тройка, есть над чем работать всегда. Данис сейчас наберет еще больше уверенности, и будем приносить еще больше результат.

— Выходя с Зариповым вообще знали, как с ним играть? Ведь он такие неожиданные передачи раздает.

— Да нет, мы ожидали, что такой мастер будет раздавать передачи и нужно быть всегда готовыми.

Удивительно, но с каждым домашним матчем все меньше народу приходит под своды «Татнефть Арены». Причины ясны и понятны и в который раз громко кричат о том, что маркетинг в спорте мало влияет на посещаемость клубов. «Ак Барс» дважды проиграл, и зрители стали с трибун испаряться. Даже игра Даниса Зарипова на льду этого не изменила. К слову, фанаты много потеряли. «Барсы» вчера были чудо как хороши.

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Два «автобуса» на черепашьей скорости

В первом периоде шла равная, не слишком энергичная и вязкая игра с минимумом острых моментов. Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев, будучи хоккеистом, выигрывал плей-офф российского хоккея при наставничестве Зинэтулы Билялетдинова. В общем, первый период напоминал лобовое столкновение «автобусов» на черепашьей скорости — повреждений и пострадавших нет, а шуму много. Впрочем, во втором периоде начался настоящий «шайбопад».

По такому хоккею результат встречи могли предопределить ошибки одной из команд или индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. За 42 секунды до конца первыми отметились хозяева, расхлябано сыграв на смене и нарушив численный состав. К счастью для казанских болельщиков, у «Динамо» индивидуального мастерства никто не проявил. Более того, на старте второго периода уже гости нарушили правила и остались в меньшинстве. «Ак Барс» также лишнего не реализовал. Зато чуть позже результативную ошибку допустил голкипер гостей Иван Бочаров, от ловушки которого не самый сложный бросок Артема Лукоянова угодил в цель — 1:0. Впрочем, без индивидуального мастерства здесь тоже не обошлось. Лукоянова оригинальной передачей рикошетом от борта в прорыв отправил Василий Токранов.

«Заря» обходит Алексея Морозова

Ответной любезностью голкиперу гостей ответил воротчик «Ак Барса» Эмиль Гарипов, пропустив прямой бросок от синей линии Ильи Никулина под мышкой — 1:1. В этом эпизоде москвичи реализовали большинство после удаления Антона Глинкина. К слову, Илья Никулин, наряду с Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым, может считаться культовой фигурой в «Ак Барсе». Сейчас Илья является капитаном «Динамо». Он практически не покидает лед, проводя за матч свыше 20 минут, выходя на площадку в бригадах большинства и меньшинства. С результативностью, по меркам игрока обороны, также все в порядке — на его счету уже 19 (8+11) очков. В составе московского клуба вообще хватает знаковых для Казани хоккейных исполнителей — Александр Еременко, Илья Никулин, Яков Рылов, Михаил Варнаков, Дмитрий Казионов и Алексей Терещенко. Все они в разное время не без успеха защищали цвета «барсов».

Роб Клинкхаммер, словно танк, продавил защитника, выехал на пятак и «переехал» вратаря



Но радовались гости недолго. Казанцы свое большинство также реализовали. Роб Клинкхаммер, словно танк, продавил защитника, выехал на пятак и «переехал» вратаря — 2:1. Так было реализовано удаление Дмитрия Вишневского. А потом настало время Даниса Зарипова, который замкнул отличную трехходовку своих новых партнеров по звену — Ландера и Галиева — 3:1. Интересно, что эта шайба стала для Даниса исторической вдвойне. Во-первых, этот гол стал 200-м для форварда, а главное Зарипов обошел самого Алексея Морозова по количеству шайб за «Ак Барс» в регулярных чемпионатах (без учета плей-офф). Отныне рекордная цифра — 113 шайб. После игры Данис Зарипов совсем с другим настроением общался с журналистами, чем это было по окончании матча с «Локомотивом».

Данис Зарипов: «Для меня это сравнимо с финальным голом на чемпионате мира»



— Данис, как эмоции? Кажется, все по-другому, чем с «Локомотивом».

— Да, я очень рад, положительная волна где-то рядом, и не стоит обращать внимание только на забитую шайбу. Да, это хорошо, но знаю по себе, что игра далась очень тяжело. И до идеальной формы еще грести и грести. Конечно, есть еще отклонения и, к счастью, есть еще перерыв недельный. Можно плодотворно поработать совместно с командой. А не как до того, все 5 месяцев отдельно.

— Примерно, сколько вам нужно еще матчей, чтобы в идеальную кондицию вернуться?

— Не скажу, я не знаю, как все будет развиваться, будем стараться, отдаваться полностью подготовке.

— Сегодня были другие партнеры. Есть разница?

— Здесь все нападающие могут и отдать, и поддержать. Что мы играли в прошлую игру с Вовой и Робом, они тоже старались, создавали, к сожалению, я где-то там останавливал атаки наши. И сегодня с Антоном и со Стасом хорошие моменты создавали и гол тоже создали. К счастью, удалось забить, и не один гол. Дальше будем продолжать.

— Данис, особенно во втором было заметно, что партнеры старались через вас сыграть, а вы наоборот все время их передачи дальше продолжали! — задал вопрос Данису корреспондент «Реального времени».

— (Смеется). Это вы про большинство имеете ввиду? Да, в большинстве просто розыгрыш был на сегодняшнюю игру через меня. Установка. Но, конечно же, спасибо партнерам за это. Спасибо за забитый гол, который они для меня создали. И для меня сейчас это сравнимо с финальным голом на чемпионате мира. После такого перерыва было непросто.

В третьем периоде московское «Динамо» вывесило «белый флаг». Уже на 7-й минуте Антон Глинкин красиво разобрался на пятачке с вратарем гостей, подняв шайбу в ближнюю девятку. А затем Антон Ландер забросил свою третью шайбу в последних четырех играх, реализовав большинство. Подвел итог разгрому «Динамо» сольным проходом и броском под перекладину Иржи Секач — 6:1. Такой гандикап гарантировал «Ак Барсу» спокойную концовку и хорошее настроение на всю паузу в КХЛ, связанную с матчами сборных. Шайба престижа от московского «Динамо» (6:2) впечатления от игры не испортила. От первой команды казанского клуба в свои сборные поедут: Владимир Ткачев и Альберт Яруллин (оба — Россия), а также Антон Ландер (Швеция), Иржи Секач (Чехия) и Роб Клинкхаммер (Канада).

— Какие слова нашли для игроков после неудачной прошлой игры с «Локомотивом»? Сегодня «Ак Барс» провел один из лучших матчей, — задал вопрос Зинэтуле Билялетдинову корреспондент «Реального времени».

— С тем, что это лучший матч я не соглашусь. Было очень сложно, несмотря на счет. Мы сейчас должны хорошо отдохнуть. Если у «Динамо» шесть травмированных, то у нас семь. Сегодня еще две травмы.

— Так какие слова нашли для игроков?

— Все просто, — улыбнулся тренер и оставил вопрос без ответа.

Видимо, слова не для печати. Но в России, подчас, только это и работает.

— Как оцените игру Зарипова?

— Он забил хороший гол, должен усилить нашу игру в большинстве. В плане функционального состояния он тоже должен прибавить.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru