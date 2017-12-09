Юбилейный Кубок Александра Попова: 500 юных пловцов на дорожках «Буревестника»

В казанском бассейне «Буревестник» стартовал юбилейный Кубок Александра Попова по плаванию. В 2017 году эти ежегодные всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию проходят уже в 10-й раз.

Почетными гостями открытия стали четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Более 500 юных спортсменов из 60 регионов России, стран СНГ и Европы разыгрывают медали в индивидуальном и эстафетном плавании.