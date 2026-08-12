46 специалистов МУП «Водоканал» Казани занесены на электронную Доску почета Республики Татарстан

Имена размещены на цифровой платформе, учрежденной указом раиса Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В знак общественного признания выдающихся заслуг перед Республикой Татарстан 46 сотрудников муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Казани включены в число лучших профессионалов региона. Их имена размещены на электронной Доске почета Республики Татарстан — уникальной цифровой платформе, учрежденной указом раиса Республики Татарстан.

Электронная Доска почета призвана отметить заслуги граждан, добившихся выдающихся результатов в государственной, производственной и социально-экономической сферах, чей труд направлен на развитие Татарстана.

Список пополнили специалисты казанского «Водоканала» — люди, которые ежедневно обеспечивают бесперебойное водоснабжение и водоотведение города-миллионника.



«Это сотрудники, по-настоящему преданные своему делу: те, на кого равняются коллеги, с кого берут пример молодые кадры и кто всегда готов поддержать профессиональным советом. Десятки этих профессионалов, без которых немыслимы ни экономика, ни привычный уклад жизни современного города», — подчеркнули в пресс-службе МУП.

Особый статус в списке номинантов занимают:

Специалисты, восстанавливающие инженерные коммуникации в новых регионах России. Их работа требует высочайшей квалификации, самоотдачи и мужества при работе в сложнейших полевых условиях;

Их работа требует высочайшей квалификации, самоотдачи и мужества при работе в сложнейших полевых условиях; Участники специальной военной операции (СВО) , продолжившие свой трудовой путь в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

, продолжившие свой трудовой путь в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Заслуженные работники сферы ЖКХ, имеющие многолетний стаж и уникальные компетенции в эксплуатации сложных инженерных сетей.

«Попадание на электронную Доску почета — это признание того, что за сухими цифрами статистики водоснабжения стоят живые люди со своими судьбами, характером и невероятным профессионализмом, — отметил директор МУП «Водоканал» Казани Рустам Абдулхаков. — Мы гордимся тем, что наши сотрудники представляют сферу городского хозяйства на уровне всей республики. Спасибо каждому из 46 номинантов за вашу работу, бессонные смены и бесценный вклад в будущее Татарстана».