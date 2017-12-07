Десять лет спустя: станция «Кремлевская» откроет казанцам «черный вход» со стороны Баумана

Второй, южный вестибюль должен заработать уже в эту субботу, после того, как там «устранили все замечания»

Фото: Мария Горожанинова

В Казани на постоянной основе откроется южный вестибюль станции метро «Кремлевская» с выходом на улицу Баумана. Закрытый в связи с небольшим пассажиропотоком, вход с центральной пешеходной улицы города должен заработать уже в эту субботу. Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, вестибюль отремонтирован и там устранены все замечания. Подробности — в материале «Реального времени».

Открытому входу с Баумана на «Кремлевской» быть

Спустя 12 лет после открытия станции метро «Кремлевская» там наконец откроют второй, южный вестибюль с выходом на улицы Баумана и Профсоюзную. Сегодня пользователь «Твиттера» опубликовал фотографию, на которой видно, что сейчас там ведутся ремонтные работы.

«Скоро открытие, станция метро «Кремлевская», второй вестибюль, выход на улицу Баумана», — подписал фотографию @Tysler13.

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов подтвердил открытие «Реальному времени»: «Открытие планируется в эту субботу», — рассказал собеседник издания.

10 лет без большого пассажиропотока, Или были «замечания»?

Станция метро «Кремлевская» была открыта в числе первых пяти единственной ветки Казанского метрополитена в 2005-м, юбилейном для столицы РТ году. Тогда власти сделали подарок местным жителям и в честь тысячелетия города открыли станции метро — от «Кремлевской» до «Горок». До 2010 года станция под Кремлем была конечной, пока не появилась «Козья слобода».

Южный вестибюль на «Кремлевской» также открыли в 2006 году, но в 2008 году снова закрыли. Фото Марии Горожаниновой

Несмотря на небольшую глубину заложения, на станции были эскалаторы, которые, впрочем, отключили практически сразу после открытия. Кроме того, при открытии работал только северный вестибюль со стороны площади Тысячелетия, под кремлем. На тот момент на других станциях, кроме «Аметьево», также открытыми оставались по одному вестибюлю. Позже вторые вестибюли открыли на станциях «Площадь Тукая» и «Суконная слобода».

Южный вестибюль на «Кремлевской» также открыли в 2006 году, но в 2008 году снова закрыли. Как объяснял журналистам Асфан Галявов, эти меры были приняты в связи с низким пассажиропотоком, для экономии средств, несмотря на его удобное расположение. По тем же соображениям не стали открывать и второй выход со станции «Горки». Второй вестибюль на «Кремлевской» стали открывать только во время крупных мероприятий. Например, им можно было воспользоваться во время празднования Дня города. Все остальное время он был закрыт.

Впрочем, сегодня перечень версий причин закрытия вестибюля пополнился новой. Комментируя предстоящее открытие входа, Асфан Галявов отметил, что уже готовый и ранее работавший вестибюль «отремонтировали, устранили все замечания и поэтому решили открыть».

Можно предположить, что открытие вестибюля положительно скажется на жителях города сразу по нескольким причинам. Во-первых, теперь попасть в метро можно будет, прогулявшись по центральной пешеходной улице города, минуя обходы и подъемы. Кроме того, в северный вестибюль можно попасть, только спустившись по лестницам, которые зимой традиционно оказываются еще и очень скользкими, а южный вход от этого избавлен. Не исключено, что открытие южного вестибюля оживит и начало улицы Баумана, где сейчас также располагаются кафе, магазины и «сидят» другие представители бизнеса. Заполняться торговые площади стали только в последние годы практически прямо пропорционально с ростом турпотока в столицу республики.

Как объяснял Асфан Галявов, закрытие вестибюля было связано с низким пассажиропотоком, для экономии средств. Фото kzn.ru

А что с «Дубравной»?

Впрочем, главным вопросом остается открытие конечной станции «Дубравная» на улице Рихарда Зорге, которую жители близлежащих районов ждут уже несколько лет. Она же, по планам, станет пересадочным узлом, поэтому в одном из вестибюлей предусмотрен переход на станцию «Улица Фучика». Она станет первой станцией второй, азинской линии Фучика — Сахарова Казанского метрополитена.

На последних общественных слушаниях даже спрогнозировали, что в первый период эксплуатации станция метро «Дубравная» в Казани сможет принимать до 113 млн пассажиров в год, а впоследствии пассажиропоток вырастет до 157 млн пассажиров.

В сентябре этого года гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов сообщил, что станцию метро «Дубравная» достроят к концу этого года. По его словам, на тот момент на станции шли основные отделочные и монтажные работы. «После этого требуется пусконаладка оборудования, подача постоянного электроснабжения, чтобы все «обкатать» в рабочем режиме», — отмечал он.

Однако на сегодняшний день на «Дубравной» работы еще ведутся. Асфан Галявов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» не стал называть даже примерные сроки их окончания, заявив, что все зависит «от решения заказчика».