Куда пойти в Казани с 11 по 17 декабря: увидеть прокурора, послушать критику Дарвина и зажечь на танцполе

Топ-10 событий предстоящей недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

К середине декабря число деловых мероприятий сходит на нет, поэтому следующая неделя пройдет с акцентом на творчество. Можно будет послушать камерную музыку или оперу Чайковского, посетить Всероссийские соревнования по танцам. Любителей научпопа ждет медицинский лекторий и лекция Николая Дроздова. Полная афиша значимых мероприятий — в обзоре «Реального времени».

1. Бизнесменов подготовят к внеплановым проверкам

Предпринимателей Татарстана ждут на встречу с министром экономики РТ и заместителем прокурора РТ. В рамках проекта «Проверенный бизнес» Артем Здунов и Марат Долгов расскажут бизнесменам, как подготовиться к проверкам надзорных органов. Также можно будет задать все интересующие вопросы.

Встреча пройдет 12 декабря в здании Института управления, экономики и финансов КФУ (Бутлерова, 4). Начало — в 10.00, вход бесплатный.

2. В ГБКЗ сыграют Листа и Ройбке

Вечер 14 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева будет наполнен музыкой композиторов-гениев романтической эпохи — Ференца Листа и Юлиуса Ройбке. Программа называется «Стихия романтизма». Музыкальные композиции прозвучат в исполнении фортепиано и органа.

В концерте примут участие народный артист России профессор Рубин Абдуллин (орган) и лауреат международных конкурсов Татьяна Халтурина (фортепиано). Поэтические эпиграфы к произведениям прочтет казанский поэт Нури Бурнаш.

Начало — в 18.30.

14 декабря в «Татнефть Арене» пройдет 8-й этап боев по правилам TNA. Фото Олега Тихонова

3. В «Татнефть Арене» продемонстрируют искусство удара

14 декабря в «Татнефть Арене» пройдет 8-й этап боев по правилам TNA. На ринге встретятся лучшие бойцы всех стилей: кикбоксинга, тайского бокса (муай тай), бокса, К1. Версия ТNА специально разработана для чемпионата. Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов — представителей практически всех видов боевых искусств.

4. Игрушки прошлых веков покажут в Нацмузее РТ

Вторая половина декабря — самое время подумать об украшении домашней елки. Детали и тонкости новогоднего дизайна можно будет узнать в Национальном музее РТ. Там 15 декабря откроется традиционная новогодняя выставка «Волшебный мир игрушки». Будут выставлены редкие экспонаты: античная кукла II века до н.э., средневековые свистульки, погремушки, яйца-писанки, миниатюрная глиняная посуда, а также дымковская и богородская игрушки, любимые детьми рубежа XIX—XX веков щелкунчики и солдатики.

Отдельный раздел экспозиции посвящен игрушкам из различных материалов советского периода. Это пластмассовые и резиновые игрушки в образе животных или героев сказок и мультфильмов, уютные домашние плюшевые игрушки, а также легендарные настольные и логические игры — лото, шахматы и другие. На стендах также будут демонстрироваться электронные игрушки 1990—2000-х годов.

В Национальном музее РТ откроется традиционная новогодняя выставка «Волшебный мир игрушки». Фото Елены Сунгатовой (art16.ru)

5. «Иоланта» прозвучит в концертном исполнении

16 декабря Государственный симфонический оркестр РТ представит в Казани оперу Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении. Состав соберется звездный. Среди солистов — всемирно известные имена, такие как Вероника Джиоева, Сергей Скороходов, Василий Ладюк, Петр Мигунов, Евгений Никитин, Светлана Шилова, Артем Сафронов, Дмитрий Скориков, Ксения Антонова и Мария Пантюхова.

Концерт посвящен памяти певца Дмитрия Хворостовского. Начало концерта в ГБКЗ имени С. Сайдашева в 17.00.

Через два дня после казанской премьеры, 18 декабря, аналогичный концерт пройдет в Большом зале Московской консерватории.

6. Николай Дроздов расскажет, кто создал Вселенную

16 декабря в Казанской ратуше пройдет лекция известного телеведущего, доктора биологических наук Николая Дроздова. Лектор попытается ответить на вопрос, как произошла Вселенная и как она развивалась. Дроздов расскажет о зарождении жизни на Земле и пробелах в теории Дарвина.

Начало в 17.00, стоимость билета — от 1600 до 2000 рублей.

16 декабря можно будет посетить концерт камерного хора «Преображение». Фото Елены Сунгатовой (art16.ru)



7. В музее Горького выступит камерный хор

16 декабря можно будет посетить концерт камерного хора «Преображение». Он пройдет в выставочном зале литературно-мемориального музея А.М. Горького.

Коллектив под руководством Николая Беляева объединяет на свободной творческой основе профессиональных музыкантов и любителей музыки. В программе — классические и современные произведения русских композиторов, народные песни, духовная музыка.

Начало — в 14.00.

8. Танцы — это спорт

17 декабря в КСК «Олимп» пройдут Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Новогоднее созвездие — 2017». В конкурсе примут участие 500 пар из семи регионов страны. Участников из Татарстана будет большинство — в чемпионате заявлено 300 спортивных пар. Кроме того, в день соревнований вручат награды за заслуги в области танцевального спорта РТ.

Торжественное открытие состоится в 18.30, вход свободный.

9. В филармонии — инструментальный вечер

17 декабря в Татарской государственной филармонии выступят заслуженный деятель искусств РФ Сергей Никитин, написавший музыку ко многим фильмам и театральным постановкам, и камерный оркестр Игоря Лермана — один из ведущих музыкальных коллективов Татарстана и России. Репертуар оркестра обширен и многогранен: от музыки барокко до современных композиторов.

В программе — песни и романсы Сергея Никитина, а также инструментальные пьесы композитора в аранжировке Петра Климова. Начало — в 18.30.

17 декабря в конференц-зале КНИТУ-КАИ пройдет медицинский лекторий группы «Думай!». Фото kzngo.ru

10. «Думай!» снова в Казани

Как работает человеческий иммунитет, можно будет узнать в воскресенье. 17 декабря в конференц-зале КНИТУ-КАИ пройдет медицинский лекторий группы «Думай!». Студент факультета фундаментальной медицины МГУ Максим Казарновский, врач-невролог Павел Бранд и врач-терапевт Антон Родионов расскажут слушателям о мифах о прививках и вакцинах, объяснят, что на самом деле нужно делать при простуде и сможет ли человечество победить вирусные инфекции.

Начало — в 15.00, лекция пройдет по адресу: Четаева, 18а. Вход свободный. Чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться.

Кроме того, загляните на выставку «Стихия Революции: 1917 год в истории России», которая откроется в Нацмузее 12 декабря, и сходите 15 декабря на концерт молодых композиторов в «Шаляпин Палас Отель».