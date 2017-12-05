«На следующий год нам обещают повышение акцизов — это тоже повлияет на цену бензина»

В кабмине РТ водителям порекомендовали объезжать стороной мелкие АЗС, на которых чаще всего «бодяжат» топливо

Фото: Максим Платонов

Объезжать стороной мелкие АЗС посоветовали автовладельцам сегодня на брифинге в кабмине — по результатам месячника проверки моторного топлива там нашли больше всего нарушений. Самое распространенное — повышенное содержание серы. Как правило, «портится» бензин не на заводе, а по дороге к АЗС и даже по пути с АЗС к бензобаку автомобиля. Цены на бензин при этом продолжат расти — в этом году они официально повышались четыре раза (неофициально — гораздо чаще), в следующем в связи с ростом акцизов также ожидается рост. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстану не хватает бензина

Автовладельцы в Татарстане потребляют 2,5 млн тонн топлива. Из них 1,1 млн приходится на бензин, остальное — дизельное топливо. При этом заводы, находящиеся в Татарстане, производят только 600 тысяч тонн бензина, а ДТ — 4 млн тонн. В основном бензин завозят с заводов, находящихся в Башкортостане, Перми, Самаре и других регионах.

— Ожидается, что в 2018 году на ТАНЕКО начнется производство бензина. Тогда потребители нашей республики будут обеспечены бензином собственного производства, — говорит Роберт Гилязиев, начальник ГБУ «Рациональное использование ТЭР».

Топливо в Татарстане реализуется на более чем 1000 АЗС. Половина из них принадлежит компаниям «Татнефть», ТАИФ и «Лукойл» (вместе они реализуют порядка 76% всего топлива), остальные — малым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Насколько доверяют автовладельцы той или иной сети АЗС, можно судить по количеству заправок и объему потребления. Так, по данным ГБУ «Рациональное использование ТЭР», «Татнефть АЗС Центр», имея 162 АЗС, реализует 29,2% топлива, «ТАИФ НК» на 204 АЗС — 29,8%, «Лукойл» на 35 АЗС — 16,8 %.

В этом году по результатам испытаний из 1 822 проб выявлены несоответствия отдельным требованиям ГОСТа и технического регламента в 58 пробах (3,2%). Фото cartale.ru



Топливо «портится» по пути на АЗС и в топливный бак

Ежегодно проводится месячник контроля качества моторного топлива. В этом году по результатам испытаний из 1 822 проб выявлены несоответствия отдельным требованиям ГОСТа и технического регламента в 58 пробах (3,2%). Чаще всего эксперты обнаруживают превышение содержания серы. Например, ее количество в бензине 5-го класса (10 мг на кг) соответствует количеству бензина 4-го класса (50 мг на кг) и так далее.

— Могли бы эти отклонения привести к выходу из строя двигателей автомобиля? Сразу — нет, у нас ранее реализовывалось дизтопливо с содержанием серы до 2000 мг на кг, и машины ходили. Но сера влияет на экологию, а экология — это здоровье людей, — говорит Гилязиев.

В основном топливо, не соответствующее ГОСТу, реализуется на малых АЗС. Есть ряд компаний, которые из года в год попадают в черный список. По словам Гилязиева, «портится» топливо либо на заправке, либо по дороге к ней.

— Все заводы-производители отпускают только качественное моторное топливо. Не станет крупный завод портить свой авторитет. Качество моторных топлив портится при поставке от производителя до АЗС или от АЗС до бака автомашины. На базе могут происходить любые манипуляции, и даже при перевозке, — говорит Роберт Гилязиев.

Чаще всего страдает качество ДТ — из 589 проб несоответствия выявлены в 36. По бензину — из 1233 в 22 пробах.

На вопрос, как скажется производство бензина на ТАНЕКО на ценах, Роберт Гилязиев утешительного ответа автовладельцам не дал. Фото tatneft.ru



Законы экономики на бензин не влияют: выбор больше — цены выше

В 2017 году цены на топливо поднимались 4 раза. Сейчас по бензину АИ-92 Татарстан занимает 5-е место из десяти по ПФО (средняя цена — 36,9 руб./л). По АИ-95 — 7-е место из 12 по ПФО (39,80 руб./л). По АИ–80 занимаем 6-е место из восьми по ПФО (34,90 руб./л). По ДТ занимаем 3-е место из восьми по ПФО (39,50 руб./л). К примеру, Уфимская группа в январе АИ-95 отпускала по 39 400 руб., а в октябре уже по 43 500 рублей. АИ-92 вырос с 38 200 руб. до 40 776 рублей. На бирже самый большой рост демонстрировал АИ-95 (10,8%), ДТ (10,1%), АИ-92 (7,6%).

Розничные цены на топливо зависят от отпускных цен заводов и цен на бирже, но бывают случаи, когда АЗС, сговариваясь, повышают стоимость топлива.

— В ноябре некоторые АЗС установили на зимнее ДТ цену 41 рубль, пошли обращения по этому поводу в ФАС, и владельцы этих АЗС цены на ДТ понизили до 39,5, и в настоящее время цена на ДТ находится на этом уровне, — говорит Гилязиев.

На вопрос, как скажется производство бензина на ТАНЕКО на ценах, Роберт Гилязиев утешительного ответа автовладельцам не дал:

— Чем больше товаров, тем они дешевле должны быть — такой закон экономики, но не всегда так получается. В следующем году нам обещают два повышения акцизов — это тоже повлияет на цену в 2018 году.

Продолжается ползущее еженедельное подорожание дизельного топлива. Фото drive2.ru



АИ-95: 40 рублей за литр — не предел

А пока бензин продолжает расти в цене, что регулярно фиксирует аналитическая служба «Реального времени». На этой неделе Татарстан оказался чуть ли не единственным регионом, где не было подорожания топлива.

Бензин марки АИ-92 вырос в Самарской области на 15 копеек. Сейчас здесь он самый дорогой в ПФО — 37,35 руб. за литр. В Чувашии цена растет третью неделю подряд. За это время литр АИ-92 подорожал с 36,72 до 37,15 рубля. В Ульяновской области рост цен за неделю составил 13 копеек — до 36,93. В Башкирии — пока самый дешевый 92-й. Но и здесь вторую неделю подряд рост — на 17 коп. — до 36,35 рубля.

По АИ-95 ситуация еще хуже. В Марий Эл установилась самая высокая цена в ПФО. За две недели рост составил 12 копеек — до 40,36 рубля за литр. В Чувашии 95-й растет, как и 92-й, третью неделю — с 39,8 до 40,3. В Самарской области — подорожание на 10 копеек (до 40,25 руб.), в Ульяновской области — на 13 копеек (до 40,30 руб.). В Башкирии — на 18 копеек (до 39,88 руб.). В итоге самые низкие цены на АИ-95 оказались в Татарстане (в Набережных Челнах) — 39,73 рубля. Намечается рост и на редкий АИ-98, правда, пока только в Самаре и Ульяновске.

Кроме того, продолжается ползущее еженедельное подорожание дизельного топлива. Рекордсменом по приросту здесь стала Ульяновская область, где долгое время держались цены, близкие к летним. В итоге на этой неделе последовал скачок цен сразу на 2 рубля 20 копеек. В результате по всему Поволжью (кроме Самары) стоимость ДТ сейчас примерно в одном диапазоне — 39,40—39,78. Самый дорогой зимний дизель — в Йошкар-Оле и Уфе (39,78 руб. за литр), а самый дешевый — в Самаре (38,97).