«Уличная торговля поредеет на основных маршрутах гостеприимства, а где-то и вовсе исчезнет»

На время проведения ЧМ по футболу в Казани на четверть сократят количество сезонных лотков и киосков

Какие команды по итогам жеребьевки сыграют на чемпионате мира по футболу, стало известно только в первый день зимы, а в мэрии города уже согласовали сокращение на четверть количества мест для летней торговли ради безопасности на крупном спортивном мероприятии. Сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров рассказывал об итогах года, которые преимущественно достались ему в наследство от бывшего замруководителя исполкома Ивана Кузнецова, и делился грандиозными планами на новый, 2018 год. Подробности — в материале «Реального времени».

Летняя торговля растет по статье доходов

В этом году в схему размещения объектов сезонной торговли вошли 639 мест, которые были разыграны на 64 открытых аукционах. Всего на торгах удалось реализовать 350 торговых объектов на 28,1 млн рублей — в том числе были заключены 42 договора на размещение летних веранд на общую сумму 3,5 млн рублей. Таким образом, по итогам 2017 года в бюджет города ушло на 11,4 млн рублей больше, чем в 2016 году.

Впервые в этом году прошли конкурсы на право торговать в парках и скверах Казани. За 39 мест предприниматели заплатили более 6 млн рублей. Самым популярным общественным пространством в этом смысле стал парк имени Горького.

Ильдар Шакиров бодро отчитался, что аукционы на этот раз проходили динамичнее, а число участников выросло. И все благодаря активному взаимодействию властей с предпринимателями. Комитет потребительского рынка совместно с администрацией районов изменил схему размещения объектов сезонной торговли. В частности, количество категорий по просьбе бизнеса было увеличено с 11 до 23. Среди новых появились мобильная торговля, сувенирная продукция, реализация цветов и другие.

В этом году в схему размещения объектов сезонной торговли вошли 639 мест, которые были разыграны на 64 открытых аукционах. Фото Максима Платонова

1,3 млн рублей за мороженое и 500 тысяч за фотобудку

Логично, что самыми лакомыми кусочками для предпринимателей стали точки в центре города, за которые пришлось побороться.

— Торги за одну из точек по реализации мороженого на улице Баумана со стартовой цены в 22 тысячи рублей выросли до 1,3 млн рублей. Точка по продаже мороженого и прохладительных напитков у театра имени Галиаскара Камала при стартовой цене в 17,5 тысячи была реализована за 800 тысяч рублей, — привел примеры Шакиров.

В копеечку бизнесу обошлось и место у Центра семьи «Казан». Торги на право оказания фотоуслуг с начальной цены в 20 тысяч рублей окончились 516 тысячами рублей.

Изъятием — по торговле на грязных ящиках

По словам Шакирова, в этом году они учли результаты прошлогодней тотальной инвентаризации объектов сезонной торговли и внесли стихийно образующиеся торговые объекты в схему размещения. Однако рынок летней торговли попыткам властей почистить его и легализовать продолжает активно сопротивляться, а местные жители продолжают на него жаловаться. По факту выездных проверок выяснялось, что некоторые нелегальные торговые объекты до аукциона не привели в надлежащий вид, а собственники не соблюдали условий договора — например, занимали большие площади, выходя за рамки прописанных в соглашении.

— Вместо торговых прилавков — сложенные друг на друга поддоны и грязные ящики, вместо торговой точки в соответствии с типовым проектам — в лучшем случае просто стол, в худшем — продажа продуктов прямо с асфальта или со сломанной «ГАЗели», — посетовал заместитель руководителя исполкома.

«Благодаря изъятию вещей продавцы и хозяева товара поняли, что из-за торговли вне закона они могут потерять не только заработанные деньги в виде уплаты штрафов, но и сам товар — хотя бы и на время рассмотрения административного материала», — рассказал Шакиров.Фото kzn.ru

Для ликвидации несанкционированной торговли исполком провел в этом году сразу два месячника, в рамках которых была организована специальная мобильная группа. Одними штрафами в одну-три тысячи рублей, которые не всегда помогают наставить предпринимателей на правильный путь, решили не ограничиваться и стали использовать, как оказалось, более действенные меры — изымать у нарушителей их вещи. Всего к такой мере пришлось прибегать 1200 раз.

— Благодаря изъятию вещей продавцы и хозяева товара поняли, что из-за торговли вне закона они могут потерять не только заработанные деньги в виде уплаты штрафов, но и сам товар — хотя бы и на время рассмотрения административного материала, — рассказал Шакиров.

Благодаря рейдам по торговцам по итогам 10 месяцев количество составленных протоколов по нарушениям увеличилось до 5,5 тысячи, а общая сумма выписанных штрафов превысила 10 млн рублей.

«Уличная торговля поредеет на основных маршрутах гостеприимства»

Особенным во многих отношениях для Казани станет следующее лето, когда в российских городах пройдет ЧМ по футболу. В столице республики к этому сроку стоит задача показать с лучшей стороны все сферы городского хозяйства. Не минует сия участь и летнюю сезонную торговлю, на которую чемпионат окажет свое влияние, так как количество площадок под нее будет сокращено примерно на четверть.

— Существенно уличная торговля поредеет на основных маршрутах гостеприимства, а где-то и вовсе исчезнет — это в первую очередь связано с требованиями безопасности, — рассказывал Шакиров.

Одним из таких «чистых» мест на время ЧМ станет площадка у «Чаши», где будет организована фан-зона. Фото Олега Тихонова

Уже известно, что одним из таких «чистых» мест на время ЧМ станет площадка у «Чаши», где будет организована фан-зона. Предпринимателям «радостную весть» сообщили еще в октябре на встрече, где подводились итоги сезона. Схема на 2018 год, по словам чиновника, практически отредактирована, а торги планируется начать уже с января.

По итогам доклада власти города напомнили об основной цели работы с торговыми объектами — полученные в бюджет деньги здесь играют не последнюю, но и не первую роль, так как в приоритете стоит задача избавить Казань от грязи, антисанитарии, торговли просроченными продуктами и фактов торговли «с газонов и газеток». В этой части Ильдару Шакирову туманно напомнили об ошибках прошлых лет, когда обязанности по контролю за торговлей исполнял еще Иван Кузнецов, и намекнули, что от него в качестве нового заместителя руководителя исполкома ждут больших свершений.