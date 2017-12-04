Николай Сванидзе: «Татарстан в какой-то степени — флагман российских национальных образований»

«7 дней»: от языкового вопроса до подготовки к чемпионату по футболу

Фото: Роман Хасаев

Чем завершилась в республике языковая эпопея? Почему язык в соседних регионах на грани исчезновения? Как в Татарстане пытаются бороться с неплательщиками алиментов? Чего ждать от предстоящего чемпионата мира по футболу казанским болельщикам? На эти и другие вопросы искали ответы корреспонденты еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробности — в материале «Реального времени».

Татароязычных людей стало меньше на миллион

Прошлая неделя наконец расставила все точки над «i» в языковом вопросе. Минобразования России направило главам российских регионов письма, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков в общеобразовательных школах, сообщили в Министерстве образования и науки России. «Министерством предложены новые возможности для преподавания и изучения государственных языков республик в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с обязательным учетом интересов и запросов школьников и их родителей. При этом учебные планы, используемые школами республик, должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик на добровольной основе, тем самым гарантируя право выбора родителей и учащихся», — говорится в сообщении Минобра России.

С одной стороны, именно в этот день появилась определенная конкретика в части статусного положения татарского языка в школах. Теперь его будут преподавать не как родной, а как государственный язык. Но с другой стороны, государственные языки республик, согласно новому варианту учебного плана, должны преподаваться с согласия родителей.

— «Политика есть искусство возможного». Сегодня искусство возможного — это изучение татарского языка до двух часов в школах. Хорошо, что татарский язык остался. Мы будем его учить. Нам самим надо еще учить язык. Мне в последнее время звонят очень многие знакомые, у которых в душе есть национальные чувства, но они утратили язык по разным причинам. И они сожалеют, что не выучили татарский в свое время, — прокомментировала решение Минобра РФ заместитель председателя ГС РТ Римма Ратникова.

— Я взаимодействую с Министерством образования. Мы выходим на парламентские слушания, уже направили письмо в адрес министра образования, сформировав позицию из 23 пунктов. Говорить о том, что мы получили федеральный план и успокоились, неправильно, — заявил депутат Государственной думы и председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. Он уверен, что озвученный федеральным министерством государственный статус языка в школах, по сути, открывает новые возможности. И это отнюдь не точка, а многоточие в решении языкового вопроса. Ведь главная проблема заключалась в том, что в федеральных образовательных стандартах государственные языки республик были приравнены к такому понятию, как родные языки. Эта ситуация и стала причиной недопонимания и неопределенности. Теперь, если в образовательных документах татарский язык будет прописан как государственный, можно будет и дальше согласно конституциям России и Татарстана отстаивать право на его обязательное изучение.

— Если мы говорим о едином образовательном пространстве, нужно вопросами сохранения родных языков заниматься. Федеральный центр этим вопросом, я считаю, на сегодняшний день недостаточно занимается. Для этого при министерстве нужно восстановить институт национальных школ, — считает Гильмутдинов.

«Говорить о том, что мы получили федеральный план и успокоились, неправильно», — заявил Ильдар Гильмутдинов. Фото Олега Тихонова

Если учесть, что в Татарстане почти 70 процентов родителей уже выбрали татарский язык в качестве родного, то в таких школах объемы его преподавания вполне можно довести до оптимального уровня. Но существует весьма серьезная опасность. Это добровольность изучения. В русскоязычных регионах России изучение, к примеру, татарского языка уже давно ведется на добровольной основе. В итоге в этих регионах родной язык изучают только семь процентов татар. За последние 8 лет число людей, владеющих татарским языком, уменьшилось на миллион человек. И это катастрофические цифры. Потому, по мнению экспертов, сегодня необходимо создать такие условия, при которых школьный предмет «Татарский язык» имел бы высокий уровень привлекательности. А это и внедрение новых методик преподавания, качественный отбор педагогического состава и создание лучших школ.

Писатель Вахит Имамов приводит в пример исторические факты. Более чем 100 лет тому назад татарское ижбубинское медресе считалось лучшим учебным заведением в царской России. Выпускники этого медресе знали пять языков и, как правило, продолжали обучение в лучших европейских вузах. Примером такого же качественного образования являются и татаро-турецкие лицеи, созданные еще в конце 90-х годов.

Учителя уверены — для сохранения языка нужно еще создавать языковую среду вне школы. Поскольку уровень престижа языка зависит от трех факторов: государственной поддержки, отношения в обществе к двуязычию и детей. Ведь именно детям говорить на родном языке в будущем.

«Два часа — это капля в море!»

Корреспонденты «7 дней» узнали у известных людей, что они думают по этому вопросу. Актуальную для Татарстана тему прокомментировали общественники, политологи, литературоведы и писатели, телеведущие и журналисты, представители других творческих профессий.

Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»:



— Что касается всей этой истории с проверками относительно конституционных основ в связи с языком государственным, это печальное событие. Дело даже не в том, что президент задал вопрос. Печально то, как начинают исполняться даже не указы, а попытка ответить на эти вопросы. Я подробностей не знаю, но представляю, что сейчас будет сокращаться количество часов татарского языка в пользу русского. Честно говоря, это разговор о том, что значит не знать нашу историю. Один из истоков русской революции был связан с тем, что Александр III в попытке создать национальную идентичность решил распространить русский язык на национальные окраины. Все это породило невероятное напряжение в обществе, и в момент русской революции одной из движущих сил были люди с национальных окраин.

Борис Пастернак, генеральный директор издательства «Время»:



— Очевидная глупость с человеческой точки зрения, беззаконие, на мой взгляд. Конечно же, все остальные республики должны знать национальный язык. Как его выучить? Хорошо, когда во дворе есть общение, как это было на Кавказе, когда есть многоязычный двор, когда все друг друга обучают и как-то говорят на разных языках. Но этой ситуации нет, она исчезла. Надо учить язык. И все отговорки насчет того, что там загруженные дети или там времени не хватает, кажутся искусственными.

Николай Сванидзе, историк и журналист:



— Но послушайте, два часа — это капля в море! Что можно за два часа выучить, у нас больше английского языка в школах по всей стране, и никто его ни фига не знает. Выйдите на улицу — никто не может связать двух слов на английском. Мне кажется, это не тот путь, по которому мы должны идти. И дело не только в Татарстане, просто Татарстан — наиболее острый и веский пример. Татарстан в какой-то степени — флагман российских национальных образований. И многие другие национальные субъекты Федерации смотрят на Татарстан. Как будет там, так будет и у нас. Мне кажется, что заставлять через колено, сгибать, лишать возможности преподавания на родном языке — это неправильно и стратегически, и тактически.

Андрей Николаев, тележурналист, продюсер:



— Естественно, заставлять учить язык нельзя. Получишь обратную реакцию. Я считаю, что язык должен быть интересным, на нем должно происходить что-то важное, что станет привлекательным. И в этом случае очень важна роль татарской интеллигенции, она должна создавать, рождать.

Выживет ли удмуртский язык?

Языковая тема имеет общемировой контекст. Ежегодно процессы глобализации убивают несколько сотен языков в мире. По данным ЮНЕСКО, сейчас в мире зарегистрировано около 6 700 разговорных языков. Практика показывает — каждые 14 дней умирает один язык, потому что уходят из жизни его последние считанные носители. Существует опасность, что к концу этого столетия половина из них может исчезнуть навсегда.

Под угрозой исчезновения, например, марийский язык. Помимо него, в опасную зону попали мордовский и удмуртский языки. Сегодня количество носителей удмуртского языка составляет 300 тыс. человек. Следовательно, нужно приложить огромные усилия, чтобы через сто лет остались живые носители языка, и без мер государственной поддержки здесь не обойтись. Съемочная группа «7 дней» отправилась в столицу Удмуртии — Ижевск, чтобы глубже разобраться в проблеме.

За день пребывания в Ижевске корреспонденты не встретили на улицах ни одного упоминания о том, что на свете существует удмуртский язык. Ни в названиях магазинов, ни даже в названиях улиц. Вообще нигде. Надпись на «экзотическом» удмуртском встретилась лишь однажды — на кабинете заместителя министра национальной политики. В Удмуртии есть и такое министерство, и система национального образования вроде бы тоже в круге его интересов.

По словам первого заместителя министра национальной политики Удмуртии Павла Орлова, в республике нет обязательного изучения удмуртского языка. Всего в Удмуртии 613 школ. Из них 316 учебных заведений изучают удмуртский. Но в качестве школьного предмета удмуртский есть только в 214 школах. В остальных — просто языковые кружки. То есть удмуртский язык есть лишь в каждой третьей школе Удмуртии.

То, что преподавание удмуртского в Удмуртии никакая не панацея и не самоцель, хорошо видно в небольшом городке Можга на 50 тыс. населения. Здесь в каждой восьмой школе есть национальный язык.

— Удмуртской речи даже в нашей республике не так много слышно, как хотелось бы. Может и доживем до такого момента, когда удмуртский язык будет востребованным. Не хочется опускать руки, — не оставляет надежд учитель удмуртского языка Валентина Захарова.

Сегодня в Удмуртии остро стоит вопрос — кто кого переживет? Нынешнее поколение — удмуртский язык или все же язык переживет поколение? Даже если сегодня же власти Удмуртской Республики решат, что между умиранием языка и его отсутствием в школьных программах есть некая связь и необходима срочная реанимация всей системы национального образования, то никакой уже разряд не способен будет разом запустить эту систему.

В качестве школьного предмета удмуртский есть только в 214 школах. Фото izvestiaur.ru



В системе высшего национального образования та же чехарда. Для Удмуртского университета язык тоже не панацея и не самоцель.

— В 90-е годы даже только на базе нашего института готовилось примерно 100 студентов. Сегодня наш предел — 25—30 человек. Будет время, когда учителей удмуртского языка в принципе не останется, — говорит декан факультета удмуртской филологии УдГУ Наталья Кондратьева.

Удмуртский язык в Удмуртии как был, так и останется теперь, наверное, навеки добровольным языком для изучения.

— Очень серьезная угроза. Будет перепись в 2018 году, вообще не знаю, к чему мы придем, — сетует директор можгинского педагогического колледжа Григорий Владимиров.

Голубиная почта для алиментщиков

Более 2 млн родителей сегодня выплачивают алименты детям. Еще до недавнего времени общая задолженность по алиментам составляла 3 млрд рублей. Ее удалось сократить, благодаря в том числе ряду законодательных инициатив.

Улица Голубятникова в Казани названа в честь легендарного начальника уголовного розыска. Символично, что на этой улице сегодня расположился алиментный отдел, который занимается розыском злостных неплательщиков алиментов.

Жительница Казани Лилия называет этот отдел «голубиной почтой», так долго идут документы по ее делу о взыскании алиментов.

— Оказалось, что самый первый судебный пристав не сделала ничего. На постановлении не было ни подписи, ни печати. Все 9 месяцев дело было недействительным, — жалуется молодая женщина.

Бывший супруг Лилии официально работает, идут все налоговые отчисления. Все, кроме алиментов. В новый, реформированный отдел женщина ходит как на работу — каждые две недели. Недавно написала жалобу на работу приставов. Когда-то в здании принимали по алиментным делам только жителей Ново-Савиновского района. Сейчас — поток со всей Казани. Реорганизовали отдел два месяца назад. Пока итоги эксперимента подводить рано. Почти 5 тыс. исполнительных производств находятся здесь. Соответственно, десятки недовольных людей в очередях в тесных коридорах.

Недовольство работой приставов есть, но вот занять их место желающих немного. Фото Олега Тихонова



Любовь Гаязова — мама двоих детей. Одному — полтора года, второму — три месяца. Экс-супруг должен 60 тыс. рублей. Любовь даже не может себе позволить купить зимнюю одежду детям. Не платит 5 лет алименты и экс-супруг Эльвиры Кашаповой. Ребенка воспитывает и содержит одна. Уже давно должен был быть привлечен к уголовной ответственности. Но…

Впрочем, в отделе, как и доме Облонских, смешалось все. Немало и мужчин. Они теперь тоже отстаивают свое право выплачивать алименты. Наиль Шарафутдинов сменил работу в июле и теперь ходит по приставам.

— 2 месяца хожу — меня нет в базе. Все постановления принес. А они говорят — нет вас в базе. Теперь только добился того, чтобы написать заявление, — рассказал мужчина.

Теперь у Наиля уже трехмесячная задолженность по алиментам. По идее, он может считаться злостным неплательщиком у приставов. Бывшая супруга не дает видеться с ребенком. Потеря документов в связи с реорганизацией — это не массовые, а единичные случаи, утверждают приставы. Реформирование считают положительным, опыт уже отработан в Набережных Челнах, где эксперимент прошел еще 4 года назад. Что же не так пошло в Казани?

— Проблема этого отдела временная, поскольку связана с неполной укомплектованностью кадрами. В среднем нагрузка при полном укомплектовании составит где-то 350 дел на судебного пристава, — объясняет заместитель руководителя УФССП по РТ Эльмира Лабашова.

Недовольство работой приставов есть, но вот занять их место желающих немного. Кадровый голод в службе — одна из основных проблем из года в год. Невысокая зарплата при огромной нагрузке.

Всего же в этом году в Татарстане по статье «злостное уклонение от уплаты алиментов» были осуждены 658 человек. 34 из них оказались в колонии-поселении. Уголовная ответственность — не всегда эффективная мера. И ключевое здесь — срок не погашает долга. Большие надежды у приставов на новый вид наказания — арест до 48 часов.

Сейчас служба подводит и первые итоги другой меры воздействия на неплательщиков — ограничение в спецправах. Когда должника с суммой более 10 тыс. рублей могут лишить водительского удостоверения. Так, приставам удалось собрать около 100 млн рублей. До лишения прав дело доходит не так часто. Бывает достаточно только предупреждения.

— Общая сумма задолженности — около трех миллиардов, 700 миллионов нам удалось взыскать, — рассказала Эльмира Лабашова.

Воззвать к совести неплательщиков приставы в свое время пытались и через рекламные компании, размещая на щитах фотографии детей, чьи родители не выплачивают алиментов. Сегодня в этих целях активно используют образ Деда Мороза. Увы, у сказочного волшебника сегодня грустные задачи.

«Общая сумма задолженности — около трех миллиардов, 700 миллионов нам удалось взыскать, — рассказала Эльмира Лабашова». Фото tatar-inform.ru



Бюджетные билеты на чемпионат по футболу — под вопросом

Летом следующего года Россия примет у себя чемпионат мира по футболу. В Казани матчи пройдут на стадионе «Казань Арена». Спортивная площадка примет шесть матчей, четыре из которых — на стадии группового этапа, одна игра 1/8 финала и один четвертьфинал.

Первым, кто в «Инстаграме» опубликовал список команд, которые в июне приедут в Казань, стал президент Рустам Минниханов. Он был на жеребьевке в Москве, которая прошла 1 декабря.

На чемпионате мы вновь увидим сборную Германии, действующего чемпиона мира и обладателя Кубка конфедераций — 2017. Будет команда Испании с лидером мадридского «Реала» Иско. Можно будет поболеть и за чемпиона мира 1998 года — сборную Франции. В рейтинге ФИФА команда занимает девятое место. Кто сыграет в матче 1/8 финала и в четвертьфинале в Казани, пока неизвестно. Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов отмечает, есть каталог, в нем 64 базы по стране. На следующей неделе будет принято решение, какие команды разместятся в Казани, то есть начнут тренироваться за две недели до чемпионата.

— Было желание команд из таких стран, как Япония, Австралия, Коста-Рика, Сербия, Польша, — озвучил Леонов.

Прошедшая жеребьевка — это отправная финальная точка подготовки инфраструктуры и для болельщиков. Руководство железной дороги на этой неделе сообщило о полной готовности вокзалов в Казани. Столица Татарстана занимает третье место среди принимающих ЧМ городов по ожидаемым объемам перевозок фанатов. Запланировано 64 рейса. Это, как и на Кубке конфедераций, бесплатные поезда.

Для тех, кто приедет на чемпионат мира, Казань готовит обширную культурную и развлекательную программы. Главное — все успеть, отмечает глава комитета по туризму Сергей Иванов. Экскурсии, которые тестировали на Кубке конфедераций, решено взять за основу, но где-то изменить логистику.

— Мы добавим в информационные материалы места, где можно активно отдохнуть, потому что очень много запросов было в этом направлении, — отметил Иванов.

Летом следующего года Россия примет у себя чемпионат мира по футболу. В Казани матчи пройдут на стадионе «Казань Арена». Фото Максима Платонова

По словам президента Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнары Сафиной, в Москве повысились цены на размещение в отелях. Не исключено, что в Казани тоже возможно повышение цен, отмечает Сафина. Пока в отелях города идут плановые проверки на предмет безопасности и готовности к чемпионату. Кубок конфедераций дал понять, какие приезжают болельщики. 60% — это россияне, 40 — иностранцы. И обнажил проблемный вопрос. Готовились говорить на английском, а популярным языком был испанский.

— Некоторым коллегам приходилось чуть ли не на пальцах изъясняться, — посетовала Сафина.

Казань сегодня — объективно один из самых готовых городов к чемпионату мира, отмечает Владимир Леонов. Основные работы, которые велись на «Казань Арене», завершены. Тестовый матч назначен на 6 мая. А что с билетами?

— Ажиотаж большой. Политика у ФИФА ориентирована на туристов, на внешний рынок. Как говорит статистика, очень много заявок из Китая, из Латинской Америки и Европы, — рассказал министр по делам молодежи и спорту.

Сегодня минимальная цена билета в продаже составляет 10 тыс. рублей. Неясным остается вопрос с бюджетными билетами.

— Мы свою озабоченность в этом вопросе проявляли. Говорили об этом в рамках Кубка конфедераций. Виталий Мутко, как руководитель российского оргкомитета, этот вопрос в общении с ФИФА заострял. Но пока, как я знаю, вопрос на прежнем уровне. Вроде они открывали квоту дешевых билетов. Но они как открыли, так все быстро и закончилось. Потому что желающих намного больше, — объяснил Владимир Леонов.

Со второго января на три месяца закрывается казанская «Чаша». На территории вблизи ЗАГСа нужно проложить подземные инженерные коммуникации. Зарегистрировать брак в это время можно будет в отделах Кировского и Приволжского районов.

В плане автомобильного движения тоже ожидаются изменения. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сделать улицу Сибгата Хакима пешеходной. А по одной из полос пустить электробусы. Они будут доставлять всех желающих от «Чаши» на стадион. В течение месяца проект будет полностью доработан. Все детали и подробности министр спорта обещал раскрыть в январе.