Россия попала в «группу жизни». Дело за малым — выйти из нее

Национальные сборные узнали своих соперников на чемпионате мира по футболу

Следующим летом Россия впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Сегодня состоялась церемония жеребьевки группового этапа турнира, в которой приняли участие многие легендарные футболисты. По итогам этого действа сборной России выпало сыграть против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Ход событий и экспресс-обзор команд-соперниц коллектива Станислава Черчесова — в материале «Реального времени».

«Любовь к футболу в России давняя и всенародная»

Открывал церемонию президент России Владимир Путин, который поприветствовал собравшихся в зале такими словами: «Уважаемый господин Инфантино (Джанни Инфантино — президент ФИФА, — прим. ред.), уважаемые друзья, приветствую вас на церемонии финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу. Наша страна с нетерпением ждет матчей и намерена провести их на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли продемонстрировать все свое мастерство. Мы верим, что незабываемые впечатления останутся у всех гостей турнира. То, как мы умеем принимать гостей, знает любой, кто здесь был. Поклонников футбола мы относим к нашим друзьям, а любовь к футболу у нас давняя и всенародная».

Президент ФИФА также поприветствовал всех собравшихся на русском языке: «Владимир Путин, другие друзья, добрый вечер, добро пожаловать в Москву. Спасибо, Россия». После этого слово дали космонавтам, которые провели обратный отсчет, и церемония жеребьевки чемпионата мира официально была объявлена открытой.

В этот вечер публику порадовали народная певица Татарстана Алсу, спевшая песню о мечте, оперный певец, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков и народная артистка России Лариса Долина. Саму жеребьевку проводили восемь легендарных футболистов — семь игроков сборных, которые выигрывали чемпионат мира, а также представитель страны-хозяйки. От России выступил вице-президент РФС Никита Симонян, от Францию — Лоран Блан, Англии — Гордон Бэнкс, Италии — Фабио Каннаваро, Бразилии — Кафу, Аргентины — Диего Марадона, Испании — Карлес Пуйоль, и Уругвай представил Диего Форлан.

Открывал церемонию президент России Владимир Путин



Россия обязана выходить из группы

По итогам жеребьевки команды были разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По регламенту турнира, лишь по две лучшие из каждой группы выходят в 1/8 финала чемпионата мира. России как хозяйке турнира предстояло возглавить (конечно, условно) группу А. Соперники подопечным Черчесова выпали не слишком-то и серьезные — компанию россиянам составили Уругвай, Египет и Саудовская Аравия, при упоминании которой зал радостно выдохнул.

Три команды из представленных, без учета саудитов, выглядят довольно ровно, но выделить фаворита вполне можно. Это, конечно, Уругвай, располагающий двумя ярчайшими игроками — форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом и наконечником атак французского «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Тренирует команду Оскар Табарес, назначенный на эту должность в далеком марте 2006 года. России предстоит сыграть с уругвайцами в последнем туре, когда, по всей видимости, и решится судьба первого места в группе.

Открывать же чемпионат наша сборная будет матчем против Саудовской Аравии. Несмотря на то, что азиатский коллектив на мундиалях стабильно не блещет, недооценивать его не стоит. Саудиты достаточно ровно провели групповой этап и обошли Австралию, выступавшую на прошедшем этим летом Кубке конфедераций. Особенностей у аравийцев навскидку две: все игроки сборной представляют национальный чемпионат, и в этой команде часто происходит смена главного тренера. За последние 2 месяца с саудитами успели поработать Берт ван Марвейк и Эдгар Бауса, а сейчас их готовит бывший тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци.

Не слишком известную и от того кажущуюся слабой для дружины Черчесова египетскую сборную также нельзя назвать откровенно проходным соперником. Не зря ведь египтяне обошли в отборочном раунде крепкую сборную Ганы. Главным тренером команды является Эктор Купер, в свое время дважды выводивший «Валенсию» в финал Лиги чемпионов, а главной звездой — «зажигающий» нынче в «Ливерпуле» полузащитник Мохаммед Салах. Примечательно, что Египет сыграет на ЧМ впервые с 1990 года, а для 44-летнего вратаря Эссаму Эль-Хадари это предоставит отличную возможность стать самым возрастным участником мундиалей.

Со всеми тремя коллективами у команды Станислава Саламовича есть шансы на победу. По сути, самыми важными для нее становятся две первые игры против Саудовской Аравии и Египта. В случае победы в этих матчах россияне на 90% обеспечат себе выход из группы, превратив последний поединок с Уругваем в качественную тренировку перед 1/8 финала.

По словам Гари Линекера, «группой смерти» можно считать группу B, в которой оказались действующие чемпионы Европы Португалия и очень сильная Испания



Кто попал в «группу смерти»



Сразу после того, как все команды узнали своих соперников, ведущий вечера Гари Линекер высказался о «группе смерти». По его словам, таковой можно считать группу B, в которой оказались действующие чемпионы Европы Португалия и очень сильная Испания. Компанию им составили сборные Марокко и Ирана, успевшие пошуметь в своих отборочных группах. Например, марокканцы на этом этапе ни разу не пропустили и закончили его с разницей мячей 11:0.

Еще один участник жеребьевки Диего Марадона на вопрос о перспективах аргентинской сборной ответил, что группа у его соотечественников проходимая. Правда, по его словам, команде стоит ускорить свой футбол, иначе могут возникнуть проблемы. Например, с Нигерией, которой южноамериканцы совсем недавно уступили в товарищеской встрече 2:4. Любопытно, что нигерийцы попадают в одну группу с Аргентиной уже в пятый раз за последние 24 года. Еще две команды в этом квартете — Хорватия и Исландия — выходцы из одной группы в отборочном этапе. Тогда сильнее оказались исландцы, так что еще непонятно, кто же здесь фаворит.

Кроме того, стоит отметить группу F, где немецкой сборной будут противостоять три крепкие команды, не последние в своих конфедерациях. О силе мексиканской сборной говорит не только ее выступление на Кубке конфедерации, но и первое место в зоне Конкакаф. Корейцы никогда не сдавались без боя и за последние годы в полной мере утвердились в роли одного из лидеров на азиатской «поляне». О силе шведов могут рассказать итальянцы, которых скандинавы не пустили на чемпионат мира по результатам стыковых матчей.

Остальные группы выглядят либо очень ровно, либо с двумя явными фаворитами. Французам достались датчане, перуанцы и австралийцы, Бразилия сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией, а Бельгия и Англия не должны испытать проблем с Тунисом и Панамой. Последняя по порядку группа H включила в себя четыре крепкие сборные, каждая из которых может как провалить турнир, так и стать ее главным открытием.

Сборной России выпало сыграть против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая



Группа А

Россия Саудовская Аравия Египет Уругвай

Группа В

Португалия Испания Марокко Иран

Группа С

Франция Австралия Перу Дания

Группа D

Аргентина Исландия Хорватия Нигерия

Группа Е

Бразилия Швейцария Коста-Рика Сербия

Группа F

Германия Мексика Швеция Южная Корея

Группа G

Бельгия Панама Тунис Англия

Группа Н

Польша Сенегал Колумбия Япония