«Новый Месси» в России, колония исландцев в «Ростове» и затишье перед бурей у грандов

Зимний трансферный гид команд РФПЛ

Трансферное окно в РФПЛ как и в остальном футбольном мире приоткрылось не так давно, но уже сейчас хватает интересных новостей о переходах футболистов. Клубы внутри отечественного чемпионата сменили Заболотный, Габулов, Подберезкин, поступила в Премьер-лигу и свежая кровь в лице Чансельора, Сейдахмета, Сигурдарсона и многих других. О том, как стартовал «сезон охоты» на российском трансферном рынке, — в материале «Реального времени».

17-летнее приобретение «Уфы»

Еркебулан Сейдахмет — так звучит имя первого новичка уфимского клуба этой зимой. Казахстанский полузащитник достался «Уфе» бесплатно, на правах свободного агента, и эта история все больше напоминает начало карьеры Александра Зинченко. Тогда в Уфе не поленились поработать с украинцем и выручили неплохие деньги на его продаже в «Манчестер Сити». 17-летний Сейдахмет из куда менее футбольной страны, но основные футбольные азы он постигал уже в России, а именно в стане питерского «Зенита». Так что ожидания от этого трансфера немалые.

К тому же интерес к переходу Еркебулана проявили ведущие аналитические конторы, отметившие его дриблинг и скорость принятия решений. Он не боится идти в обводку, и это качество дает повод сравнивать его с мировыми звездами футбола (Сейдахмета называют «казахским Месси»). Из сильных сторон казахстанца, которые могут пригодиться команде Сергея Семака, можно выделить также его умение работать без мяча, способность включаться в прессинг на чужой половине поля и общую выносливость. К тому же Еркебулан очень молод, и вполне возможно, что уфимские руководители захотят превратить его казахский паспорт в российский.

Новый нападающий в «Ростове»

Приход Валерия Карпина вряд ли сильно отразился на работе селекционного отдела клуба. Ростовские «искатели» всегда работали на высочайшем уровне, находя таланты даже там, где их мало кто пытается искать. По нашим данным, этим летом «Ростов» активно шерстил исландский рынок, где приметил сразу троих футболистов. Один из них, Сверрир Ингасон в итоге надел футболку ростовской команды, а двое других — защитник Магнуссон и нападающий Сигурдарсон — лишь в последний момент не успели оформиться в «Ростове». Теперь дело с трансфером последнего завершено и остается дождаться информации по Магнуссону.

Между тем, Сигурдарсон имеет не слишком позитивную для себя прессу. Особенно в Англии, где исландский форвард выступал за «Вулверхэмптон». Получалось там у Бьорна не слишком хорошо, ожидания от трансфера были несколько завышены видеонарезками его выступлений за предыдущие клубы. Сигурдарсону дали несколько шансов закрепиться в основе и даже отправляли в аренды в скандинавские страны, но запомнился он британцам лишь безголевым молчанием длиною 28 часов игрового времени.

В «Мольде», откуда нападающий перебрался в «Ростов», в последнем сезоне Сигурдарсон забил 16 голов. Однако обольщаться этими цифрами пока не стоит. Во-первых, уровень чемпионата Норвегии откровенно слаб по сравнению с российским — пищей для размышлений здесь должен стать опыт выступлений Джибби Фалля в «Локомотиве». Последний, напомним, тоже много забивал в Дании и Норвегии, но в России просто сразил всех своей беспомощностью. Во-вторых, Сигурдарсон набрал за сезон всего лишь 8,9 xG, что говорит об «оверперформинге» — грубо говоря, результативность футболиста не соответствовала его игровым показателям, он забил больше, чем того заслуживал по созданным моментам. Так что, вполне возможно, стоит ожидать падения эффективности — «пруха» пройдет.

Затишье у лидеров перед бурей, или...?



На фоне активности провинциальных клубов совсем тихо ведут себя на трансферном рынке гранды российского футбола. «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА все чаще связывают с различными игроками, но дальше разговоров дело пока не идет. Единственный официальный трансфер этой «четверки» пришелся на питерцев, подписавших контракт с нападающим Антоном Заболотным еще полтора месяца назад.

При этом нельзя сказать, что денег у грандов нет и переходов от них не ожидается. Здесь налицо, скорее, желание экономнее распорядиться имеющимися ресурсами и усилить состав команды «точечно». Судя по слухам, «Локомотив» хочет укрепить края обороны и атаку, «Спартак» — защиту, «Зенит» — центральную линию, а ЦСКА собирается просто углубить резерв молодым и перспективным новичком. Все эти переходы могут состояться уже в самое ближайшее время, но когда именно — пока неизвестно. Вполне возможно, что ясность в этом вопросе наступит на первых сборах команд.

«Рубин»: минимум легионеров

Новый год для поклонников «рубиновых» начался с оглушительной новости от Курбана Бердыева: из легионеров в команде останутся лишь четверо — Навас, Карадениз, Цакташ и Азмун. Всем остальным, в том числе Бауэру, М'Виле и Сонгу, клуб предложил найти себе новое место работы. Удерживать дорогостоящих иностранцев здесь не намерены, так что, скорее всего, в форме «Рубина» мы их больше не увидим. По данным «Реального времени», остается открытым вопрос лишь по одному иностранному футболисту — в клубе пока не приняли окончательного решения о продлении арендного соглашения с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном.

Таким образом, в «Рубине» в новом году могут остаться лишь пять легионеров, чего не было в истории команды очень давно. Накануне стало известно, что Мориц Бауэр официально перешел в британский «Сток Сити». По сообщению британских СМИ, казанцы получат за футболиста 5 миллионов евро. Но не исключено, что придется расстаться и с другими игроками. Например, слухи активно сватают Эльмира Набиуллина в «Спартак» и «Зенит», но, по словам самого защитника, он все еще является игроком своего родного клуба. Высказался Бердыев и о предстоящих приобретениях. Так, в случае ухода Бауэра в «Рубин» может вернуться Виталий Устинов, неплохо проведший первую половину сезона в аренде в «Ростове».

Первым же новичком казанской команды стал полузащитник Вячеслав Подберезкин, взятый в аренду из «Краснодара». Его вряд ли можно назвать глубинным плеймейкером, которого так не хватало в начале сезона Бердыеву, но он определенно улучшит игру в середине поля. Подберезкин, вполне вероятно, будет исполнять роль связующего звена между опорной и атакующей линиями «Рубина», где отмечалось отсутствие квалифицированных кадров. Новичок неплохо находит свободные зоны и способен быстро подстраиваться под изменения игровой формации по ходу матчей. Видеонарезка его выступлений за «Краснодар» это наглядно подтверждает.



Команда Пришли Ушли «Локомотив» з. Милич («Олимпиакос»)

з. Кенеди («Челси»)

п. Бен-Арфа (ПСЖ)

п. Флорес («Ольборг»)

н. Визеу («Фламенго»)

н. Дабур («Зальцбург»)

н. Дзюба («Зенит»)



з. Денисов («Фенербахче»)

з. Маргасов («Тосно»)

н. Эдер («Лилль»)

«Зенит» з. Кайо («Сан-Паулу»)

п. Лео («Ахмат»)

н. Заболотный («Тосно»)

н. Смолов («Краснодар») з. Кришито («Наполи»)

з. Анюков («Крылья»)

п. Шатов (ЦСКА)

п. Ригони («Эвертон»)

н. Дзюба («Локо»,

«Краснодар»)



«Спартак» з. Вериссимо («Сантос»)

з. Нуху («Янг Бойз»)

з. Скопинцев («Ростов»)

з. Набиуллин («Рубин»)

п. Джаккерини («Наполи»)





н. Зе Луиш («Брайтон») «Краснодар» п. Шатов («Зенит»)

п. Швец («Ахмат»)

н. Дзюба («Зенит») п. Подберезкин («Рубин»)

н. Смолов («Вест Хэм»,

«Зенит»)



ЦСКА п. Шатов («Зенит»)

п. Бистрович («Славен»)

п. Отеро («Атлетико Минейро»)



«Уфа» н. Сейдахмет («Тараз»)



«Ахмат» з. Зайцев («Амкар») п. Лео («Зенит»)

п. Швец («Краснодар»)



«Урал» з. Калинин («Волгарь»)

п. Егорычев («Носта»)



п. Павленко



«Арсенал» в. Габулов («Брюгге»)

п. Боурчану («Стяуа»)





«Ростов» гл. т. Карпин

п. Гулиев («Спартак»)

п. Евтович («Партизан»)

н. Сигурдарсон



з. Устинов («Рубин») «Рубин» з. Устинов («Ростов»)

п. Подберезкин («Краснодар»)



з. Набиуллин («Спартак»)

з. Бауэр («Сток Сити»)

з. Сигурдссон

п. М'Вила

п. Сонг

п. Рочина

п. Лестьенн



«Динамо» п. Караваев («Заря»)



в. Нарубин «Амкар» в. Нигматуллин

з. Зайцев («Ахмат»)



«Тосно» з. Маргасов («Локомотив»)





н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Брага»)

«Анжи» з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Б»)

н. Калмыков («Афипс»)

н. Хобленко («Черноморец О»)



п. Гулиев «СКА Хабаровск» п. Кабутов («Волгарь»)

п. Самсонов («Спартак-2») з. Тишкин

п. Дедечко («Мариуполь»)





* жирным выделены состоявшиеся трансферы