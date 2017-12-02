«Нас под страхом лишения лицензии заставляют блокировать счета, прекращать операции клиентов»

Эксперты рекомендуют не экспериментировать с инструментами инвестирования

Вопросы инвестирования в основные доступные инструменты обсудили эксперты на дискуссионном клубе. Речь зашла и о том, готовы ли к инвестированию в криптовалюты частные инвесторы, и о том, закончился ли кризис доверия банкам. Подробнее — в материале «Реального времени»,

Подведением итогов ситуации в российской и татарстанской экономике стал круглый стол «Как минимизировать финансовые риски и зарабатывать в кризисных ситуациях?», который провело издание РБК-Татарстан. Эксперты сообщили о том, какую ситуацию наблюдают в своих сферах. Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента финансовой компании «Альпари», дала общую оценку экономическим показателям. По ее данным российская экономика к концу года демонстрирует неплохие показатели, но, к сожалению, все еще за счет того, что их подтягивают сырьевые отрасли.

— Есть успехи в тех отраслях, которые раньше проседали, например, в сельском хозяйстве за счет встречных санкций и активной поддержки государства. Но двигателем экономического роста по-прежнему остаются сырьевые отрасли, — говорит она.

А вот у какой отрасли наблюдаются проблемы, так это у розницы. Она пока не восстановилась, что видно по отчетности крупнейших ретейлеров, говорит эксперт. Затруднение связано с медленным восстановлением потребительского спроса.

— Мы связываем это с доходами. Рост заработной платы есть, но, после выплат обязательных платежей, реальные располагаемые доходы людей продолжают сокращаться. Граждане по-прежнему испытывают недостаток средств и не могут покупать теми объемами, которые были до кризиса. Это приводит к проблемам в сфере услуг, торговли и т. д.

И это несмотря на то, что в России уровень инфляции довольно низкий, а конец года и вовсе завершается ее рекордными показателями, что Анна Кокорева называет большим успехом Центробанка. Правда, оговаривается эксперт, официальная инфляция не совпадает с динамикой потребительских цен, которая на самом деле есть, особенно в ряде регионов.

А вот где ситуация по-настоящему неплохая — с это устойчивость курса рубля. Весь год он был достаточно стабильным и падение началось только к концу года, что связано с активными покупками валюты крупными компаниями для выплаты внешних корпоративных долгов, говорит она.

До 8 декабря рубль вновь укрепится, прогнозирует эксперт, но далее вступят в силу факторы, влияющие на его ослабевание. Новогодние праздники всегда негативно сказываются на самочувствии российской валюты, а с ухудшением риторики в отношении России в феврале — марте рубль может еще просесть. Правда после этого он все равно стабилизируется, уверена Кокорева, но на более высоких отметках.

Кокорева опровергает информацию о том, что компании активно выводят средства из России.

— Это не так. У нас есть определенные отток средств, но в целом мы видим приток иностранного капитала. Ряд активов в России подешевели и стали интересны для иностранных инвесторов, — говорит Анна Кокорева.

Зачистка завершается

Банковская сфера — отрасль, за которой все пристально наблюдали весь год. Причем, по мнению экспертов, ситуация в Татарстане, изрядно потрясшая в этом году бизнес-сообщество, не сильно отличается от ситуации в банковской системе России в целом.

— Просто так получилось, что у нас одномоментно посыпалось несколько банков. Основной объем отзыва лицензий у банков происходил по одному признаку, который со стороны не был очевиден. Речь идет о борьбе с обналичиванием денежных средств. Вторая причина отзывов лицензий связана с неудачными бизнес-собственниками, как в случае с «Татфондбанком», — считает Эдуард Зарипов, зампредправления ООО КБЭР «Банк Казани». — Но если раньше все пытались доказать, что ситуация касается только маленьких банков, то последние новости показывают обратное. «Открытие», «БИНбанк» показали, что дыры есть у всех. Но для больших банков действует принцип — слишком большие, чтобы умереть. Это общемировая проблема. Все понимают, что обрушение крупного банка несет слишком большой объем последствий.

Эксперт прогнозирует, что процесс идет к завершению, а после этого банковская система станет стабильной. Правда ситуация с отзывом лицензий показала, что многие факторы, по которым ЦБ принимает решение, недоступны для анализа простыми клиентами, поэтому золотое правило делить вклады на безопасную сумму до 1400 тысяч рублей, главное, чем нужно руководствоваться частным клиентам.

Региональным банка пришлось пережить кризис доверия. Но им удалось найти свою нишу, считает Марат Хасиятуллин, начальник операционного офиса «Казанский» УБРиР.

— Татарстан был последний регионом, куда докатился банковский кризис, но зато он ударил тут сразу. В результате в январе — декабре у нас пошел приток вкладов до 1 млн 400 тыс. и сократилось число «превышенцев», — говорит Хасиятуллин. — В целом по объемам [привлеченных средств] произошел рост, увеличилось число клиентов из числа малого и среднего бизнеса. Региональные банки нашли свою нишу. Обороты увеличился за счет количества роста операций.

Закон 115-ФЗ заставляет бизнес страдать

Что касается отношений банков и клиентов из числа юридических лиц, помимо кризиса доверия есть и другая проблематика, которая создавала еще один тренд в экономике России в 2017 году. Борьба с отмывом денежных средств с вовлечением в войну банков достигает крайностей, говорят эксперты. Они ведут речь о 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

— Налоговики в этой борьбе проиграли и в ЦБ решили бороться через банки. Нас под страхом лишения лицензии заставляют блокировать счета, прекращать операции клиентов. В результате чего появились пресловутые списки (черные списки клиентов, которые якобы занимаются нелегальной деятельностью, — прим. ред.), — говорит Эдуард Зарипов. — Если вы однажды в них попали, то навсегда. Мы будем наблюдать массовую перерегистрацию бизнеса потому что клиент, попавший в список, не может открыть счет ни в одном банке.

Эту практику придумали не банки, акцентировал внимание эксперт и посетовал на то, что 115-ФЗ не имеет четких прописанных алгоритмов из-за чего банк под угрозой отзыва лицензии старается перестраховаться.

— 115-ФЗ практически запретил забрать деньги из бизнеса в наличном виде. Эта операция сама по себе считается черной, хотя я всегда говорю своим сотрудникам: бизнес делается для извлечения прибыли, тогда почему каждый перевод с юрлица физлицу приравнивается к налоговому преступлению? Бизнес вынужден доказывать, что он не верблюд. А банки так себя ведут, потому что нам угрожают отзывом лицензии, — говорит Эдуард Зарипов.

Ипотечная ставка впервые пробила отметку в 10%

Еще одна отрасль, которая находилась под гнетом ожиданий в 2017 году, это недвижимость. С середины 2016 года строительные компании уменьшили количество ввода жилых объектов, и в 2017 году такая тенденция сохранилась, говорит Елена Стрюкова, директор компании «Ак Барс Недвижимость». Но это хорошая новость для тех, кто рассматривает недвижимость как объект инвестирования.

— Недвижимость по-прежнему остается надежным инструментом для сохранения денег и для их приумножения. При покупке квартир мы рекомендуем обращать внимание на репутацию застройщика, местоположение жилого комплекса.

Для оценки первого фактора достаточно просто собрать данные о количестве площадок и наличии проблемных объектов. Если покупка планируется на этапе котлована, то в течение года квартира вырастает в цене на 10%, что уже выше банковского депозита, говорит Стрюкова.

Если есть желание создать себе пассивный доход до пенсии, то выигрышная стратегия купить квартиру и сдавать ее в аренду. Если цель приумножить капитал, то лучше купить жилье на нулевом этапе и продать в уже сданном доме.

— Когда случился кризис в банковской сфере, люди пошли покупать квартиры, и сейчас мы видим оживление. Продажи трех недель ноября сделали два октября, — поделилась эксперт.

Покупатели в основном предпочитают ипотеку, в сегменте «эконом» число ипотечных сделок доходит до двух третей от общего количества продаж. Банковские условия по ипотеке остаются очень привлекательными. Сейчас они предлагают купить в ипотеку даже парковочные места, и это правильное развитие рынка, считает Елена Стрюкова.

— Ипотека является драйвером в части розничного кредитования. Весь год стабильно демонстрирует высокие темпы прироста. В целом по России ипотека выросла на 14—15% главным образом по причине снижения ставок, — говорит Марат Хасиятуллин. — В начале года средняя ставка на ипотечном рынке была 11,5. Сейчас — 10. В конце года средняя ставка впервые будет ниже 10%.

Биткоин — главное слово 2017-го

Впервые в этом году криптовалюты вызвали массовый ажиотаж. Правда, ажиотажа больше, чем значения, считает Анна Кокорева.

— Если смотреть на капитализацию биткоина и сравнивать ее с капитализацией крупнейших мировых компаний, то мы поймем, что она низкая, — говорит Кокорева. — Люди, которые покупали криптовалюту за 100 долларов несколько лет назад сейчас очень сильно выиграли. Но с криптовалютами связано очень много тонкостей и нюансов. Почему цена так растет? Потому что спрос очень большой, а предложение очень маленькое. Более того, все понимают, что продавать биткоины невыгодно пока растет цена. Нет проверенных площадок, и велика вероятность мошенничества. Криптовалюты разрешены и регулируются только в единичных странах, и это тоже риски.

В России пока тоже нет законодательства относительно криптовалют, а отношение Центробанка к ним крайне негативное, напомнила Анна Кокорева.

— Чикагская биржа обещает запустить фьючерс на биткоин, тогда можно будет говорить о покупке серьезно, потому что чикагская биржа — это бренд, и завтра она не закроется.

Но пока большинство россиян вообще не понимают, как работают криптовалюты, и рынок понятен и открыт только для технически подкованных людей. А пока понимания нет, лучше не рисковать, считает Кокорева. Поэтому массовыми и надежными финансовыми инструментами по-прежнему остаются банковские вклады и облигации. На втором месте по доходности — акции и товарные фьючерсы, заключила эксперт.