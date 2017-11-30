Пусть всегда будет «СОлНЦе»: как прокуратура просмотр сайта школы в проверку превратила

Фото: Марк Шишкин

29 ноября в Вахитовском районном суде Казани состоялось судебное заседание по иску школы «СОлНЦе» к заместителю районного прокурора. Известный педагог Павел Шмаков снова отстаивает свое право на особое мнение. Подробнее в репортаже «Реального времени».

«В национальном вопросе нельзя рубить сплеча»

Языковой кризис в Татарстане неожиданно обернулся новыми потрясениями в истории казанского педагога-новатора Павла Шмакова. Директор школы интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» занял особую позицию по вопросу о преподавании татарского языка, что стоило ему прокурорских проверок c неприятной перспективой дисквалификации либо закрытия школы «СОлНЦе» на 90 дней.

«Наша позиция в том, что нельзя решать национальный вопрос быстро. Директора школ три раза переписывали учебный план за один месяц. Потому что сначала так сказала прокуратура, потом министерство сказало иначе, потом прокуратура снова сказала другое. В национальном вопросе нельзя рубить сплеча. И нельзя разделять детей — татары налево, русские направо. Когда я сам был школьником, татары шли изучать татарский язык, а русские шли изучать футбол. И это было некрасиво. Естественно ребята-татары без желания учили родной язык. И когда в октябре сказали, что срочно и немедленно надо увольнять учителей татарского, это тоже было очень некрасиво. Учителя татарского-то причем? Изменения спокойно можно было внести летом. Доработать этот год и летом изменить учебный план, что мы и сделаем обязательно», — рассказал Шмаков «Реальному времени».

Можно ли считать анализ школьного сайта проверкой прокуратуры?

Предметом сегодняшнего судебного разбирательства стала законность действий заместителя прокурора Вахитовского района Елены Гавриленко, которая 25 октября уведомила Шмакова о том, что по решению месячной давности в школе «СОлНЦе» проводится прокурорская проверка, и затребовала от директора школы Положение о языках образования, учебный план и расписание занятий. Шмаков утверждает, что никакой проверки в школе не было. «Самое главное — это учебный план. В своем представлении они еще в октябре написали, что они его видели и были у нас с проверкой. На самом деле они у нас с проверкой не были. Учебного плана не видели и пытаются задним числом его истребовать. Суть жалобы в том, что их требования незаконны, потому что о проверке они должны были предупредить», — рассказал он «Реальному времени» незадолго до начала суда.

Павел Шмаков: «Мы очень странная школа. С одной стороны, у нас одна из лучших школ республики. Есть титулы и дипломы, подписанные вице-премьером, блестящие показатели по олимпиадам и ЕГЭ. А с другой стороны, многое у нас не как во всех школах, и это не нравится»



В ходе заседания выяснилось, что само понятие прокурорской проверки не имеет четкого определения в законодательстве. Советник юстиции Елена Гавриленко представила ситуацию следующим образом: «Порядок, цели и основания проведения проверки регламентируются статьей 21 закона «О прокуратуре Российской Федерации». Хотела бы обратить внимание, что само понятие проверки в данном законе не дается. Прокуратура сама определяет методику проведения проверки. При этом законом предусмотрено, что прокуратура не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организации и истребовать документы, которые она может получить в свободном доступе. Действительно, первоначально органами прокуратуры в связи с поступившим в наш адрес заданием прокуратуры Республики Татарстан во исполнение поручения президента Российской Федерации и задания Генеральной прокуратуры был проведен анализ учебных программ и расписания, расположенных на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. В том числе был изучен прокуратурой и сайт школы-интерната «СОлНЦе». Никакого взаимодействия со школой у нас не было».

Может ли анализ официального сайта считаться проверкой прокуратуры? Увы, общеизвестно, что законодательство вокруг интернета состоит из сплошных дыр, а там, где государство пытается эти дыры наспех латать, получается ситуация из поговорки про «слона в посудной лавке». На сегодняшнем заседании представители прокуратуры предпочли не углубляться в такие дебри, признав, что появившийся в документах термин «проверка» вместо «анализ сайта» является следствием «технической ошибки».

Учебный план Шредингера

Спорным моментом оказалось наличие на сайте школы-интерната «СОлНЦе» учебного плана. Представители прокуратуры утверждают, что во время анализа сайта план там был, а потом был удален. По утверждению Шмакова — это не так. Как рассказал директор «СОлНЦе» «Реальному времени», отсутствие плана на сайте никак не связано с татарским языком, а объясняется тем, что муниципальные органы образования оставили план под его ответственность. Дело в том, что урок астрономии ввели в расписание в конце августа, хотя должны были до начала летних каникул. Поэтому астрономия в школе Шмакова оформлена в виде кружка. «План не должен утверждаться со стороны. Я его подписываю и несу ответственность, но у нас есть традиция знакомить с планом роно и гороно», — сказал Шмаков.

Так или иначе, к пониманию в ходе заседания стороны не пришли, а суд объявил перерыв до 6 декабря. Но очевидно, что терминологическая путаница и использование школьного сайта как основы для далеко идущих выводов отражают спешку, в которой проводится языковая политика этой осенью.

Как бы в свое извинение представительница прокуратуры закончила речь следующим объяснением: «Органы прокуратуры в соответствии со статьей четвертой Закона о прокуратуре — это федеральная централизованная система, которая основывается на подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору. И поскольку к нам поступило задание Генеральной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан, мы его не выполнить не имеем права».





Шмаков утверждает, что никакой проверки в школе не было



Школьная веранда как прелюдия к языковому разбирательству

После проверки, которая оказалась анализом сайта, прокуратура расширила и провела действительную проверку по соблюдению в «СОлНЦе» санитарно-эпидемиологического законодательства и лицензионных требований. Павел Шмаков считает, что сотрудники вели себя некорректно. «Пришли в школу, без разрешения вошли в комнату, где живут девочки, и начали фотографировать их личные вещи. Это нарушение Конституции. Между прочим, представитель Роспотребнадзора сказал, что не пойдет, поскольку это неправильно, а представители прокуратуры сочли, что это возможно», — рассказал он «Реальному времени».

Проблемы у школы «СОлНЦе» начались чуть раньше обострения языкового вопроса. Как рассказал Шмаков, еще летом был конфликт по поводу восстановления летней веранды на том месте, где она была разрушена во время строительства здания УФСИН. При строительстве этого здания на небольшом пятачке земли было много архитектурных нарушений, поэтому опасения УФСИН понятны. Но строительство веранды абсолютно законно и согласовано со всеми инстанциями. По мнению Шмакова, это только повод, чтобы в очередной раз надавить на школу: «Мы очень странная школа. С одной стороны, у нас одна из лучших школ республики. Есть титулы и дипломы, подписанные вице-премьером, блестящие показатели по олимпиадам и ЕГЭ. А с другой стороны — многое у нас не как во всех школах, и это не нравится».

«Павел Шмаков — это новый Лев Гумилев»

В тесный зал суда попали далеко не все из пришедших поддержать директора школы «СОлНЦе». По окончании заседания в коридоре Шмакова встречали аплодисментами. Общественная поддержка известного педагога удивительным образом соединила выпускников старого шмаковского Академического колледжа, представителей русской и русскоязычной интеллигенции, пожилых ветеранов татарского национального движения в тюбетейках и молодых татарских активистов. Шмакова как русского человека, поддержавшего татарский язык в трудные времена, сравнивали со Львом Гумилевым, на казанском памятнике которому написано «Я всю жизнь защищал татар от клеветы».

В тесный зал суда попали далеко не все из пришедших поддержать директора школы «СОлНЦе»



В сегодняшнем языковом кризисе нередко видят угрозу скатывания Татарстана в 90-е годы с их обостренным национальным вопросом. Сегодняшняя реакция на суд показала, что прямой дороги в то время уже нет. На площади Свободы в 1991 году русские интеллигенты, вдохновленные весной ельцинской демократии, и татарские националы, ожидавшие чудес от суверенитета, стояли по разные стороны баррикад. Сегодня, когда политические идеалы основательно затерлись и истаскались, бывшие оппоненты могут оказаться на одной стороне.