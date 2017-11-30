Тот неловкий момент, когда «Ак Барсу» не нужно «зеленое дерби»

Казанцы безвольно уступили мотивированному «Салавату Юлаеву» в столице Татарстана

Накануне казанский «Ак Барс» выказал на льду полное безразличие к исходу «зеленого дерби». Отчасти поддержали «почин» своих любимцев и зрители, не заполнившие до отказа «Татнефть-Арену». Бездушный календарь КХЛ, страсти по Данису Зарипову и безвольное (0:1) поражение команды Билялетдинова от принципиального соперника — в материале «Реального времени».

Бездушный календарь КХЛ и дефицит эмоций перед «зеленым дерби»

Волею календаря КХЛ меньше чем за месяц болельщики «Ак Барса» и «Салавата» были вынуждены отсмотреть аж три серии «зеленого дерби». И как бы они ни любили сие действо, но на третью встречу эмоций уже не хватило. Забегая вперед отметим, что у хоккеистов «Ак Барса» этих эмоций не хватило уже на второй эпизод. Напомним, в первом казанцы буквально «надругались» над уфимцами в столице Башкортостана, разгромив их 5:0.

Затем «Салават» проиграл и второй татарстанской команде — нижнекамскому «Нефтехимику», который в этом сезоне показывает, что не намерен мириться со статусом «младшего брата» в табели о рангах татарстанского хоккея. Уфимцы же из-за двух поражений кряду основательно «закрепились» на 8-м месте Восточной конференции. От 7-го места команду Вестерлунда отделяет уже 5 очков. А вот со дна уже стучатся — новосибирская «Сибирь» сравнялась с «Салаватом» по очкам, а хабаровский «Амур» уступает всего 2 балла, имея две игры в запасе.

Только далекие от хоккея люди ждали Зарипова на льду

Звезда «Ак Барса» Данис Зарипов после своего возвращения в Казань в играх участия пока не принимал, но страсти по этому хоккеисту лишь накаляются. Только отъявленные оптимисты или люди, далекие от хоккея, могли ожидать появления Даниса на льду уже в этом матче. Кстати, самого хоккеиста показали на видеокубе на экваторе поединка, и болельщики встретили кумира восторженным ревом. Игроку все-таки 36 лет, и он практически полгода толком не тренировался, а индивидуальный тренинг не заменит командного. В такой ситуации форму через игры набирают разве что молодые хоккеисты, но даже в их случае это может закончиться травмой. А у «Ак Барса» пока и без Зарипова особых проблем на Востоке КХЛ нет. Главное сейчас — подвести возрастного ветерана к идеальной форме уже в плей-офф.

— Зарипову надо готовиться. Просто нет смысла ставить его в не самой хорошей ситуации. Можно травму получить, — говорил Зинэтула Билялетдинов на утренней раскатке в день матча.

«Зарипову надо готовиться. Просто нет смысла ставить его в не самой хорошей ситуации. Можно травму получить», — говорил Зинэтула Билялетдинов на утренней раскатке



— Как нужно сыграть сегодня, чтобы повторить победный результат прошлого матча?

— Игра будет непростая, ту встречу мы уже забыли. У соперника не очень хорошая ситуация. Они будут делать все для того, чтобы добиться результата.

Вообще, Билялетдинов не внес никаких изменений в первые три звена. Только предсказуемо вернул в «рамку» Эмиля Гарипова, которому дали передохнуть в матче с «Сочи».

«Зеленое дерби» исторически куда важнее Уфе, чем Казани

Между тем «зеленое дерби» ажиотаж в медиапространстве вызвало приличный, но ожидаемого аншлага на «Татнефть-Арене» все же не случилось. Свободных мест хватало, хотя на игру пришло, безусловно, больше зрителей, чем на рядовой матч. Пожалуй, слабейший за последние годы «Салават Юлаев» особого интереса в Татарстане не вызывает. По этому поводу наше издание уже не раз писало, что дерби исторически куда важнее Уфе, чем Казани.

Ожидаемого аншлага на «Татнефть-Арене» не случилось. Видео автора.



Старт игры прошел в равной борьбе, а на 8-й минуте Станислав Галиев за воротами Скривенса зачем-то нарушил правила и отправился отдыхать на 2 минуты. В целом от этого форварда с опытом североамериканского хоккея в Казани ожидали большего, чем четыре шайбы в 31 матче. Да и суммарных 11 очков по системе гол+пас слишком мало для форварда первого-второго звена, который регулярно играет в большинстве.

В меньшинстве же казанцы спокойно отбились, а в равных составах должен был открывать счет Иржи Секач, получивший шайбу прямо напротив ворот после выхода «2 в 1». Но чех бросил прямо в Скривенса. Впрочем, и «Ак Барс» свою попытку сыграть в большинстве после удаления уфимца Евгения Короткова на исходе периода не реализовал. Но казанцы хотя бы уверенно двигали шайбу в зоне соперника, в отличие от «Салавата».

На 3-й минуте второго периода разрыв в мотивации (для «Салавата» ко всему еще и путевка в плей-офф на кону) нашел свое отражение и на табло — гости своего добились. Антон Бурдасов принял шайбу после передачи Энвера Лисина с фланга и в касание мощно щелкнул в нижний угол — 0:1.

— Одна ошибка, и мы потеряли 3 очка. Это игра ошибок, и нас сегодня наказали за одну, — прокомментировал поражение Иржи Секач после матча.

— Команда снова имела проблемы при игре в большинстве, не смогли реализовать «пять на три».

— Да, сыграли плохо. Могу взять часть вины на себя, не создавал моментов.

— Может быть, у «Салавата» сегодня была большая мотивация после 0:5 в Уфе?

— Нет, конечно, на дерби у нас всегда особый настрой. Думаю, что они были сильнее только в первом периоде. Во втором игра была равной, в третьем мы захватили преимущество… Но мы не можем начинать играть только с третьего периода.

«Это игра ошибок, и нас сегодня наказали за одну», — прокомментировал поражение Иржи Секач



— Сейчас команде предстоит еще одно дерби, татарстанское. Сравнимо оно с «зеленым дерби»?

— Я люблю игры против Уфы, на них всегда весело. Но другие матчи тоже важны. Я стараюсь быть готовым всегда, делаю все для этого. Но я думаю, я люблю эти игры с Уфой, они особенные. Я думаю, и для фанатов тоже.

Апофеоз казанского «пофигизма»

Пропущенная шайба характер игры не особо изменила. Казанцы продолжили выказывать странное благодушие на льду. «Салават» сдержанно атаковал, за 8 минут до конца периода даже заработав очередное большинство «стараниями» главной казанской звезды — Андрея Маркова.

Апофеоз казанского «пофигизма» по отношению к татаро-башкирскому дерби наступил на финише второй трети матча, когда казанцы получили возможность 37 секунд играть впятером против троих после удаления Захара Арзамасцева и нарушения численного состава у гостей. Однако «Ак Барс» на удивление халатно отнесся к возможности вернуться в игру — минимум острых бросков, и ощущение, что хозяевам в отчетной игре ничего не нужно, лишь усилилось.

На 5-й минуте заключительного периода Роб Клинкхаммер перспективно бросал с пятачка по воротам Скривенса — голкипер был начеку. Но этот момент был первым острым в исполнении «барсов» в третьей 20-минутке. По такой игре удаление Антона Бурдасова в составе «Салавата» выглядело чуть ли не последним шансом для хозяев сравнять счет. Но им, «барсам», напрягаться явно не хотелось. А вот «Салават» по льду разве что не «пластался» и свой реванш буквально выстрадал. Тем более что за 6 минут до конца матча судьи оставили «Ак Барс» втроем против пятерки гостей почти на 2 минуты.

Матч в целом показал, что без спортивной составляющей — а «Ак Барс» и «Салават Юлаев» нынче команды разной весовой категории — интерес к «дерби» истощается. Как у фаворита, так и у его болельщиков. Казанский клуб наглядно показал справедливость этого тезиса настроем на отчетный матч.

Владимир Ткачев: «Мы не реализовали сегодня свои моменты, а они смогли»



После игры форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев политкорректно опроверг проблемы команды с настроем, все беды списав на реализацию голевых моментов.

— Чего не хватило для победы команда?

— Да забить не хватило. Мы не реализовали сегодня свои моменты, а они смогли.

— Как считаешь, сегодня не было проблем с настроем? Не показалось, что «Салават» был более заряжен на реванш?

— Не знаю. Где-то может уступили немножко вначале, некоторые ошибки были. А так с настроем не было проблем.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов