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Тот неловкий момент, когда «Ак Барсу» не нужно «зеленое дерби»

07:00, 30.11.2017 11

Казанцы безвольно уступили мотивированному «Салавату Юлаеву» в столице Татарстана

Тот неловкий момент, когда «Ак Барсу» не нужно «зеленое дерби» Фото: Вадим Китаев (ak-bars.ru)

Накануне казанский «Ак Барс» выказал на льду полное безразличие к исходу «зеленого дерби». Отчасти поддержали «почин» своих любимцев и зрители, не заполнившие до отказа «Татнефть-Арену». Бездушный календарь КХЛ, страсти по Данису Зарипову и безвольное (0:1) поражение команды Билялетдинова от принципиального соперника — в материале «Реального времени».

Бездушный календарь КХЛ и дефицит эмоций перед «зеленым дерби»

Волею календаря КХЛ меньше чем за месяц болельщики «Ак Барса» и «Салавата» были вынуждены отсмотреть аж три серии «зеленого дерби». И как бы они ни любили сие действо, но на третью встречу эмоций уже не хватило. Забегая вперед отметим, что у хоккеистов «Ак Барса» этих эмоций не хватило уже на второй эпизод. Напомним, в первом казанцы буквально «надругались» над уфимцами в столице Башкортостана, разгромив их 5:0.

Затем «Салават» проиграл и второй татарстанской команде — нижнекамскому «Нефтехимику», который в этом сезоне показывает, что не намерен мириться со статусом «младшего брата» в табели о рангах татарстанского хоккея. Уфимцы же из-за двух поражений кряду основательно «закрепились» на 8-м месте Восточной конференции. От 7-го места команду Вестерлунда отделяет уже 5 очков. А вот со дна уже стучатся — новосибирская «Сибирь» сравнялась с «Салаватом» по очкам, а хабаровский «Амур» уступает всего 2 балла, имея две игры в запасе.

Только далекие от хоккея люди ждали Зарипова на льду

Звезда «Ак Барса» Данис Зарипов после своего возвращения в Казань в играх участия пока не принимал, но страсти по этому хоккеисту лишь накаляются. Только отъявленные оптимисты или люди, далекие от хоккея, могли ожидать появления Даниса на льду уже в этом матче. Кстати, самого хоккеиста показали на видеокубе на экваторе поединка, и болельщики встретили кумира восторженным ревом. Игроку все-таки 36 лет, и он практически полгода толком не тренировался, а индивидуальный тренинг не заменит командного. В такой ситуации форму через игры набирают разве что молодые хоккеисты, но даже в их случае это может закончиться травмой. А у «Ак Барса» пока и без Зарипова особых проблем на Востоке КХЛ нет. Главное сейчас — подвести возрастного ветерана к идеальной форме уже в плей-офф.

— Зарипову надо готовиться. Просто нет смысла ставить его в не самой хорошей ситуации. Можно травму получить, — говорил Зинэтула Билялетдинов на утренней раскатке в день матча.

«Зарипову надо готовиться. Просто нет смысла ставить его в не самой хорошей ситуации. Можно травму получить», — говорил Зинэтула Билялетдинов на утренней раскатке

— Как нужно сыграть сегодня, чтобы повторить победный результат прошлого матча?

— Игра будет непростая, ту встречу мы уже забыли. У соперника не очень хорошая ситуация. Они будут делать все для того, чтобы добиться результата.

Вообще, Билялетдинов не внес никаких изменений в первые три звена. Только предсказуемо вернул в «рамку» Эмиля Гарипова, которому дали передохнуть в матче с «Сочи».

«Зеленое дерби» исторически куда важнее Уфе, чем Казани

Между тем «зеленое дерби» ажиотаж в медиапространстве вызвало приличный, но ожидаемого аншлага на «Татнефть-Арене» все же не случилось. Свободных мест хватало, хотя на игру пришло, безусловно, больше зрителей, чем на рядовой матч. Пожалуй, слабейший за последние годы «Салават Юлаев» особого интереса в Татарстане не вызывает. По этому поводу наше издание уже не раз писало, что дерби исторически куда важнее Уфе, чем Казани.

Ожидаемого аншлага на «Татнефть-Арене» не случилось. Видео автора.

Старт игры прошел в равной борьбе, а на 8-й минуте Станислав Галиев за воротами Скривенса зачем-то нарушил правила и отправился отдыхать на 2 минуты. В целом от этого форварда с опытом североамериканского хоккея в Казани ожидали большего, чем четыре шайбы в 31 матче. Да и суммарных 11 очков по системе гол+пас слишком мало для форварда первого-второго звена, который регулярно играет в большинстве.

В меньшинстве же казанцы спокойно отбились, а в равных составах должен был открывать счет Иржи Секач, получивший шайбу прямо напротив ворот после выхода «2 в 1». Но чех бросил прямо в Скривенса. Впрочем, и «Ак Барс» свою попытку сыграть в большинстве после удаления уфимца Евгения Короткова на исходе периода не реализовал. Но казанцы хотя бы уверенно двигали шайбу в зоне соперника, в отличие от «Салавата».

На 3-й минуте второго периода разрыв в мотивации (для «Салавата» ко всему еще и путевка в плей-офф на кону) нашел свое отражение и на табло — гости своего добились. Антон Бурдасов принял шайбу после передачи Энвера Лисина с фланга и в касание мощно щелкнул в нижний угол — 0:1.

— Одна ошибка, и мы потеряли 3 очка. Это игра ошибок, и нас сегодня наказали за одну, — прокомментировал поражение Иржи Секач после матча.

— Команда снова имела проблемы при игре в большинстве, не смогли реализовать «пять на три».

— Да, сыграли плохо. Могу взять часть вины на себя, не создавал моментов.

— Может быть, у «Салавата» сегодня была большая мотивация после 0:5 в Уфе?

— Нет, конечно, на дерби у нас всегда особый настрой. Думаю, что они были сильнее только в первом периоде. Во втором игра была равной, в третьем мы захватили преимущество… Но мы не можем начинать играть только с третьего периода.

«Это игра ошибок, и нас сегодня наказали за одну», — прокомментировал поражение Иржи Секач

— Сейчас команде предстоит еще одно дерби, татарстанское. Сравнимо оно с «зеленым дерби»?

— Я люблю игры против Уфы, на них всегда весело. Но другие матчи тоже важны. Я стараюсь быть готовым всегда, делаю все для этого. Но я думаю, я люблю эти игры с Уфой, они особенные. Я думаю, и для фанатов тоже.

Апофеоз казанского «пофигизма»

Пропущенная шайба характер игры не особо изменила. Казанцы продолжили выказывать странное благодушие на льду. «Салават» сдержанно атаковал, за 8 минут до конца периода даже заработав очередное большинство «стараниями» главной казанской звезды — Андрея Маркова.

Апофеоз казанского «пофигизма» по отношению к татаро-башкирскому дерби наступил на финише второй трети матча, когда казанцы получили возможность 37 секунд играть впятером против троих после удаления Захара Арзамасцева и нарушения численного состава у гостей. Однако «Ак Барс» на удивление халатно отнесся к возможности вернуться в игру — минимум острых бросков, и ощущение, что хозяевам в отчетной игре ничего не нужно, лишь усилилось.

На 5-й минуте заключительного периода Роб Клинкхаммер перспективно бросал с пятачка по воротам Скривенса — голкипер был начеку. Но этот момент был первым острым в исполнении «барсов» в третьей 20-минутке. По такой игре удаление Антона Бурдасова в составе «Салавата» выглядело чуть ли не последним шансом для хозяев сравнять счет. Но им, «барсам», напрягаться явно не хотелось. А вот «Салават» по льду разве что не «пластался» и свой реванш буквально выстрадал. Тем более что за 6 минут до конца матча судьи оставили «Ак Барс» втроем против пятерки гостей почти на 2 минуты.

Матч в целом показал, что без спортивной составляющей — а «Ак Барс» и «Салават Юлаев» нынче команды разной весовой категории — интерес к «дерби» истощается. Как у фаворита, так и у его болельщиков. Казанский клуб наглядно показал справедливость этого тезиса настроем на отчетный матч.

Владимир Ткачев: «Мы не реализовали сегодня свои моменты, а они смогли»

После игры форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев политкорректно опроверг проблемы команды с настроем, все беды списав на реализацию голевых моментов.

— Чего не хватило для победы команда?

— Да забить не хватило. Мы не реализовали сегодня свои моменты, а они смогли.

— Как считаешь, сегодня не было проблем с настроем? Не показалось, что «Салават» был более заряжен на реванш?

— Не знаю. Где-то может уступили немножко вначале, некоторые ошибки были. А так с настроем не было проблем.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов
Справка

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

  • 0:1 — 23 Бурдасов (Лисин, Беляков)

СпортХоккей
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    Бывают игры,когда шайба не идет в ворота.Никакой трагедии
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    Анонимно 30 нояб
    Пфф! Когда салават такой обиссиленный?
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  • Анонимно 30 нояб
    Странно...да нет ничего странного, посмотрите таблицу и все поймете. Слили
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  • Анонимно 30 нояб
    Ну тут автор статьи ради красного словца явно перегнул. Он видимо не смотрел игру. Ак Барс играл хорошо, постоянно давил. Но вратарь СЮ был на высоте. Это как раз тот случай когда вратарь это вся команда.
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    Анонимно 30 нояб
    Если вы смотрели все матчи Ак Барса этого сезона и сравнили со вчерашним матчем, то вы бы меня поняли.

    Автор
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  • Анонимно 30 нояб
    Автору. "Странное благодушие", в подобных матчах, дополняется забавными падениями и лихими ударами мимо шайбы. :)
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  • Анонимно 30 нояб
    Кто видел игру, скажет,что АК барс высылался как мог, видно было как старались!А третий период Салават засушить игру,просто отбрасывались, естественно АК барс легко наступал,от этого и кажется,что АК барс,был сильнее в третьем периоде.Салават засушить третий период,как это любят делать сами АК барс
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  • Анонимно 30 нояб
    Автор статьи явно не понимает о чем пишет.
    Спасибо, посмеялась.
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  • Анонимно 30 нояб
    Да ладно, ничего страшного еще не произошло
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  • Анонимно 30 нояб
    Желаю успехов в дальнейших играх!
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  • Анонимно 30 нояб
    Держитесь, ребята! мы с вами! После стольких побед, этот проигрышь не считается!
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