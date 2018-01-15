«На игле»: добыча нефти и газа в России вышла на докризисные темпы

С 2012 года в Татарстане было добыто ископаемых на 2 триллиона рублей

За первые 8 месяцев в России было добыто полезных ископаемых на 8,6 трлн рублей — почти столько же, сколько было добыто за один 2012 год. К 2016 году объем добытых ископаемых вырос на треть, однако именно по итогам 2016 года можно отметить замедление развития отрасли. Впрочем, по данным аналитической службы «Реального времени», в 2017 году отрасль начала вновь свое ускорение — если в среднем ежемесячные объемы добычи полезных ископаемых сохранятся, то к концу года будет добыто их на 13 трлн рублей. Доля Татарстана за 4 года снизилась на 7%, РТ потерял седьмое место по объемам добытых ископаемых (основная доля приходится на нефть) еще в 2012 году, а в ближайшие годы может уступить Красноярскому краю и Иркутской области. В ПФО, несмотря на абсолютное лидерство РТ, драйверами роста добычи за последние 4 года стали Башкортостан и Самарская область. На Башкортостан же наряду с Оренбургом приходится основная доля в добычи нетопливных ресурсов.

С января по август 2017 года в РФ добыто ископаемых в объемах, сравнимых с 2012 годом

За 8 месяцев 2017 года в России было добыто полезных ископаемых (ПИ) на 8,6 трлн рублей — почти столько же, сколько было добыто за один 2012 год. За 4 года рост объема отгруженных полезных ископаемых (или объема добытых полезных ископаемых) составил 31%. В том числе, топливно-энергетических ресурсов в 2016 году добыто на 28,3% больше, чем в 2012 году — впрочем, рост добычи остальных ПИ (металлических руд и др.) составил и вовсе 52%. Основной прирост дал 2015 год, когда было добыто всех полезных ископаемых на 15,3% больше, чем в 2014 году — в 2013, 2014 годах динамика колебалась от 3 до 5%. В кризисном для отрасли 2016 году динамика вновь вернулась к показателям 2014 года, составив 5%.

Если до конца 2017 года темпы роста добычи ПИ, основная доля которых в РФ приходится на сырую нефть и газ, не уменьшатся (ежемесячно нефти и газа добывается в 2017 году в среднем на 1,08 трлн рублей), стоит ожидать по итогам года цифры объема отгруженной продукции в 13 трлн рублей, из них на нефть придется почти 9 трлн.

За 8 месяцев 2017 года в России было добыто полезных ископаемых на 8,6 трлн рублей — почти столько же, сколько было добыто за один 2012 год. Фото tatneft.ru

Таким образом, темп роста по итогам 2017 года может составить 10,8%. Впрочем, на экономику здесь может повлиять и политика: до конца года Россия и страны ОПЕК могут договориться о снижении добычи нефти для поддержания нужной цены на мировых рынках или заморозки добычи на определенном уровне. По данным издания Bloomberg, основную роль в последние годы среди стран, добывающих нефть, играет вовсе не Саудовская Аравия как раньше, а Россия, мнение представителя которой — президента Владимира Путина — может оказать решающее значение на переговорах.

Именно рост, заморозка или снижение добычи нефти и газа критичны для отрасли. Для сравнения: добыча сырой нефти и природного газа за 8 месяцев 2017 года составила почти 6 трлн рублей, угля — всего лишь 754,4 млрд рублей, металлических руд — 616 млрд рублей, прочих ПИ — 371,1 млрд.

С 2012 года в Татарстане было добыто ископаемых на 2 триллиона рублей

Татарстан занимает 8-е место по объему добычи ПИ. По итогам 2016 года в РТ добыто ПИ на 443,5 млрд рублей. За 4 года рост добычи ПИ в Татарстане отставал от всероссийских показателей, но составил тем не менее 22,12%. В остальном динамика отрасли в РТ коррелирует с российскими трендами: основной рост пришелся на 2015 год, когда в Татарстане было добыто на 16% больше ПИ, чем в 2014 году. В 2016 году темп роста упал сразу до 3,5%. Всего в Татарстане с 2012 года было добыто ископаемых почти на 2 трлн рублей.

Сильнейший рост отрасль показала в Ямало-Ненецком автономном округе — за 4 года объем добытых полезных ископаемых в этом небольшом регионе вырос почти на 70%: с 890,9 млрд рублей до 1,5 трлн рублей. Впрочем, Иркутская область, замыкающая десятку регионов РФ с наибольшим объемом добычи полезных ископаемых, показала вообще двукратный рост: с 2012 года он вырос с 190,5 млрд рублей до 393,7 млрд. Среди регионов топ-10 только в двух субъектах в 2016 году отмечается спад. В Ханты-Мансийском АО объем добычи упал на 1,8% (с 2,7 трлн до 2,6 трлн рублей), на Сахалине — на 6% (с 709 млрд до 596,3 млрд рублей). По итогам 4 лет все регионы из топ-10 показали положительную динамику.

Доля Татарстана за 4 года, и так небольшая, снизилась почти на 7%, составив по итогам 2016 года 3,8%. Фото tatneft.ru



Впрочем, в структуре регионов РФ, на долю которых приходится основной объем добычи полезных ископаемых наибольшая доля добычи приходится на три региона ЯНАО, ХМАО и Тюменскую область: 12,7%, 22,7% и 36,9% соответственно. Таким образом, на три региона приходится 72,3% всех добытых ПИ в 2016 году. Впрочем, с 2012 года экономика отрасли в каком-то смысле стала более дифференцированной: тогда на эти три региона приходилось почти 80% всех добытых ПИ. При этом доля ЯНАО в общероссийском объеме добычи ПИ за 4 года выросла с 10 до 12,7%. Из регионов с самой развитой отраслью добычи ПИ сильнее прочих с 2012 года свою долю увеличили (в 1,5 раза) Республика Саха (Якутия) и Иркутская область. Однако объемы добываемых ПИ здесь несравнимы с объемами Тюмени, ХМАО и ЯНАО: в Якутии по итогам 2016 года доля составила 5,3% (добыто на 623 млрд рублей — за 4 года объемы выросли в два раза), доля Иркустка — 3,35% (добыто на 393,7 млрд рублей — тоже двукратный рост).

Доля Татарстана за 4 года, и так небольшая, снизилась почти на 7%, составив по итогам 2016 года 3,8%. Если в 2012 году по объему добытых ПИ РТ занимала седьмое место, то в последующие годы, несмотря на положительную динамику, РТ удерживает лишь восьмое место — и к региону вплотную приближаются Красноярский край и Иркутская область. Впрочем, по показателю отгруженных товаров без НДС, акцизов и иных обязательных платежей по полному кругу организаций, в Татарстане в 2016 году было добыто ПИ на 615,5 млрд рублей. Разумеется, в РТ ПИ — это прежде всего топливо-энергетические ископаемые, на иные ПИ приходится лишь 4,6 млрд рублей, т. е. меньше 1%. Фактически, если считать по показателю отгруженных товаров без НДС и акцизов, Татарстан занимает пятое место, уступая лишь Кемеровской области (636,8 млрд рублей) и все тем же Тюмени, ХМАО и ЯНАО. По итогам первого полугодия 2017 года, впрочем, РТ опустилась на одну строчку вниз, отгрузив ПИ на 3,4 млрд рублей, уступив Новосибирской области (3,7 млрд) и Саратовской области (3,7 млрд).

Соль в Оренбурге и алмазы в Якутии

Отдельно стоит упомянуть такие нетопливно-энергетические ПИ, как соль и драгоценные/полудрагоценные камни. Основные регионы-добытчики соли по итогам 2016 года — Оренбургская область (выручка от добычи соли составила 5,8 млрд рублей) и Иркутская область (1,5 млрд). Всего соль добывается в 12 регионах РФ, в 2016 году по всей стране от ее добычи выручили 7,5 млрд рублей.

Добыча драгоценных и полудрагоценных камней (а также природных абразивов, пемзы, асбеста, слюды, кварца и прочих неметаллических минералов) ведется в 25 субъектах РФ, всего по стране в 2016 году выручка от «драгоценной» добычи составила 381,5 млрд рублей. Основная доля пришлась на Якутию (331,2 млрд рублей). С большим отставанием от нее идут Архангельская область (23,4 млрд рублей), Свердловская область (15 млрд рублей) и Оренбургская область (6,2 млрд рублей).

Основные регионы-добытчики соли по итогам 2016 года — Оренбургская область (выручка от добычи соли составила 5,8 млрд рублей) и Иркутская область (1,5 млрд). Фото dev-gosuslug.pramer.ru



Драйверы роста добычи в ПФО — Башкортостан и Самарская область

Среди регионов ПФО по добыче полезных ископаемых по-прежнему недостижим для остальных регионов. По итогам 8 месяцев 2017 года в РТ объем отгруженных ПИ составил 349 млрд рублей, из них на нефть и газ пришлось 303,3 млрд рублей. Следом идут Оренбург (227,4 млрд) и Пермский край (178 млрд). Основная доля добычи ПИ в ПФО приходится на шесть регионов (помимо вышеперечисленных на более 100 млрд рублей добывается еще в Самарской области, Башкортостане и Удмуртии). Доля Татарстана в ПФО по итогам 8 месяцев составила почти 30%, всего в ПФО было отгружено ПИ на 1,2 трлн рублей. За 4 года, тем не менее, отрасль в ПФО просела почти на 9%. Главные виновники — Пензенская область, где падение составило почти 60% (с 1,8 млрд до 822,4 млн рублей) и Чувашия, сократившая добычу ПО почти на 30% (с 705 млн рублей до 478 млн). Остальные регионы показали положительную динамику.

Самые высокие темпы добычи продемонстрировали Самарская область (42,2%) и Башкортостан (67,2%). К слову, в том числе и на Башкортостан приходится добыча нетопливно-энергетических ресурсов — доля РБ, где добыто их в 2016 году на 31 млрд рублей, в ПФО составляет 36,4%. Выше только у Оренбурга, где добыто на 34,3 млрд рублей — 40,25%.

Добыча металлических руд в ПФО сконцентрирована только в трех регионах — Оренбургской области, Башкортостане и Пермском крае, и лишь два из них, Оренбург и Башкортостан, являются основными добытчиками, оба субъекта в первые 8 месяцев 2017 года добыли металла на 30,8 млрд рублей.