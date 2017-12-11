Исповедь первохода: «Не знаю где они это все берут, но так испортить еду надо еще постараться»

Колонка заключенного о питании в следственном изоляторе Казани

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает серию публикаций под названием «Исповедь первохода». В первой части заключенный рассказывал, как новеньких встречают в казанском СИЗО-2, о местной «мобильной» связи и условиях содержания. В этой колонке речь пойдет о питании изолированных от общества. Наш колумнист повествует об одинаковых и невкусных супах с маслом толщиной с палец и салом вместо мяса, о темнеющих макаронах, картофеле с соей и кислой капустой, а также об «изысканном меню» тюремного» ужина — селедке с кашей.

Пробуждение с ложкой сахара

Нас кормили не очень, да и сейчас кормят там также, но все же гораздо лучше, чем было. Рано утром приносили сахар для чая — по одной столовой ложке в день, давали сразу на всех (для больных СПИДом, ВИЧ и туберкулезом по диете выдавали по две ложки сахара). Это происходило уж очень рано, часов в 6 утра. Ближе к семи приносили кашу — честно скажу, я ее особо там не ел.

Из того, что мне запомнилось, была гречка, макароны и рис, но почему-то вкус был у них одинаковый. Не знаю где они это все берут или как готовят, но так испортить еду — надо еще постараться. Может там даже учат этому — для нас всех это был большой секрет. Но мы заочно ненавидели поваров, и все желали их этим накормить.



Самое лучшее что там делают — это гороховая каша, хоть в основном она состоит из воды, но вкус-то нормальный! И это радует. Макароны почему-то темнеют через 5—10 минут, рис вообще во что-то непонятное превращается, другие каши есть невозможно, если не залить каким-нибудь сгущенным молоком.

Из напитков был в основном чай с непонятными примесями, хотя вполне нормальный. Но больше всего убивало то, что во всем, в любом киселе, плавали какие-то гранулы. Что это и откуда — оставалось загадкой, на вкус они были как зерна. Мы так и не разобрались в этих гранулах, поэтому выпивали кисель только на две трети от чашки, а все остальное просто выливали.

Суп с салом на обед, а селедка на ужин

Обед был у нас примерно в 13—14 часов, в это время приносили супы, которые не назовешь разнообразными, так как менялось только название и цвет. Летом переходили на кислую капусту (есть такое невозможно), борщ — это те же щи, только какого-то непонятного цвета, но явно не от свеклы. Там плавала пара картошин, и они всегда были будто не очищенные до конца, а может и пригорелые — в общем непонятно, что вообще с ними происходило. Помимо этого была нарубленная сердцевина капусты, бульон и слой масла толщиной с палец. Но самое удивительное, что мясом они называли сало — его в супе было достаточно много, хотя для столицы Татарстана это очень странно, потому что свинина — харам. Этим много кто возмущался, но никакого результата это не приносило.

Второе блюдо было не лучше — это пересоленная соя с капустой и картошкой, просто корм не известно для кого. Желуди, наверное, вкуснее, если их сварить.…

Наконец, на ужин давали вареную рыбу или пересоленную селедку (гадость редкостная) и кашу, как и на завтрак. Ну или крупу — хотя на вкус все равно одно и то же. В общем, кормят там неважно. Еду, которую мы не доедали, приходилось смывать в унитаз, а если ты вообще отказывался от нее, то баландер просто ехал с ведром и половником дальше.

Ведра супа и собственные «чизкейки»

Вообще, там в основном питаются тем, что прислали родные, а людей, кому вообще не помогают, очень мало. Но те, кому помогают, их в стороне не оставляют — все живут дружно и всегда поделятся тем, что у них есть.



Хотя это и запрещено, мы делали плитку из железного кипятильника и уже на ней готовили что-нибудь съестное (если ее находят, то отнимают). Все разогревали и жарили на масле с набором приправ. Приготовленная таким образом еда была вкуснее раз в десять — и это без преувеличения! Жарили все, что можно — начиная от того, что давали в СИЗО, и заканчивая тем, что проходило в передачах: консервированные каши с тушенкой, колбаса с супами «Ролтон» и тому подобное.

Еще мы варили супы в ведрах — они могут составить конкуренцию любому супу, приготовленному дома. Для этого нужно было выловить картошку из того, что дают, добавить капусту из передачи, если повезет и дают рис, то его — туда же. Ну и все, что есть с огорода: помидоры, огурцы, болгарский перец. Потом кидаешь туда колбасу или тушенку и вуаля: спустя час — неплохой суп в десятилитровом ведре.





Как я говорил, сладкое там съедают очень быстро, но так как в СИЗО передачи можно получать каждый месяц и по 30 кг, то мы не особо голодали. С другой стороны для передачи разрешено очень мало продуктов, поэтому особого разнообразия там нет. Из сгущенки и коржей, мы делали неплохие торты, в которые клали еще много фруктов и орехов — получалось не хуже, чем в какой-нибудь кондитерской. А как-то раз я делал торт из вафельных коржей с джемом, сгущенкой, маслом и, естественно с бананами, киви и мандарином. Получилось не хуже чизкейка!

Продолжение следует...

