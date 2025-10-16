Добыча нефти в России снизится на 1% по итогам 2025 года

Показатель за год составит 510 млн тонн

Президент России Владимир Путин рассказал о планируемом уровне добычи нефти в стране по итогам 2025 года. По его словам, показатель составит 510 млн тонн, что на 1% ниже результатов предыдущего года. Глава России сообщил об этом, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Несмотря на некоторое сокращение показателей, страна сохраняет позиции одного из крупнейших производителей нефти в мире.

— Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 млн тонн нефти, — отметил Путин.



Глава государства подчеркнул, что снижение добычи является добровольным и осуществляется в рамках договоренностей с участниками соглашения ОПЕК+.

— То есть это добровольное снижение [добычи нефти], — подчеркнул Путин.

Ранее Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть.



Наталья Жирнова