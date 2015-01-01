Деловой форум «TIME»

С 15 по 16 октября в Казани пройдет деловой форум «TIME» и станет площадкой для развития торгово-экономических и научно-технических связей между Россией и Индией. Лидеры бизнеса, представители промышленных отраслей и эксперты из Республики Татарстан и Индии соберутся для обмена опытом. Участники обсудят пути реализации совместных инициатив, перспективные инвестиционные проекты, а также возможности технологического и экономического сотрудничества.

В 2025 году форум объединил 3500 участников и 93 эксперта, результатом стало подписание 19 стратегических соглашений и создание Индо-Татарстанского бизнес-клуба. В последние годы Индия стала одним из ведущих партнеров Татарстана по экспорту. Потенциал экономических связей остается высоким, открывая новые горизонты для взаимовыгодных проектов.

Направления форума:

Нефтегазохимия и энергетика;

Информационные технологии;

Сельское хозяйство и фармацевтика;

Инвестиции и финансы;

Образование и наука;

Культура и туризм.

