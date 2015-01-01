15 окт 2026

Деловой форум «TIME»

Деловой форум «TIME»

С 15 по 16 октября в Казани пройдет деловой форум «TIME» и станет площадкой для развития торгово-экономических и научно-технических связей между Россией и Индией. Лидеры бизнеса, представители промышленных отраслей и эксперты из Республики Татарстан и Индии соберутся для обмена опытом. Участники обсудят пути реализации совместных инициатив, перспективные инвестиционные проекты, а также возможности технологического и экономического сотрудничества.

В 2025 году форум объединил 3500 участников и 93 эксперта, результатом стало подписание 19 стратегических соглашений и создание Индо-Татарстанского бизнес-клуба. В последние годы Индия стала одним из ведущих партнеров Татарстана по экспорту. Потенциал экономических связей остается высоким, открывая новые горизонты для взаимовыгодных проектов.

Направления форума:

  • Нефтегазохимия и энергетика;
  • Информационные технологии;
  • Сельское хозяйство и фармацевтика;
  • Инвестиции и финансы;
  • Образование и наука;
  • Культура и туризм.

В.О. 18+

Календарь

Все мероприятия