С 15 по 16 октября в Казани пройдет деловой форум «TIME» и станет площадкой для развития торгово-экономических и научно-технических связей между Россией и Индией. Лидеры бизнеса, представители промышленных отраслей и эксперты из Республики Татарстан и Индии соберутся для обмена опытом. Участники обсудят пути реализации совместных инициатив, перспективные инвестиционные проекты, а также возможности технологического и экономического сотрудничества.
В 2025 году форум объединил 3500 участников и 93 эксперта, результатом стало подписание 19 стратегических соглашений и создание Индо-Татарстанского бизнес-клуба. В последние годы Индия стала одним из ведущих партнеров Татарстана по экспорту. Потенциал экономических связей остается высоким, открывая новые горизонты для взаимовыгодных проектов.
Направления форума:
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.