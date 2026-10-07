Болгария предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море

Президент Болгарии назначила на среду экстренное заседание консультативного совета национальной безопасности

Фото: Галия Шакирова

Президент Болгарии Илияна Йотова выступила с инициативой ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Она назначила на среду экстренное заседание консультативного совета национальной безопасности (КСНБ), связанное с атакой беспилотников на суда в акватории.

— Необходимо ввести мораторий на боевые действия в Черном море и преобразовать его в зону общей безопасности, — говорится в ее итоговом заявлении, которое передавало Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По словам Йотовой, стране необходимо принять активное участие в переговорах, направленных на достижение консенсуса между странами, граничащими с Черным морем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Болгария должна в срочном порядке провести консультации с Румынией и Турцией по совместным действиям по прекращению нападений на торговые суда в Черном море и обеспечению безопасности судоходства, — подчеркнула она.

Также глава Болгарии призвала обратиться с просьбой о содействии к Международной морской организации ООН в проведении правовой экспертизы инцидентов в Черном море, а также принять документ об обеспечении свободы и безопасности судоходства в регионе.

Напомним, в августе ввести мораторий на удары по судам в Черном море предлагала Турция. Атаки создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок, говорили тогда власти страны.

Галия Гарифуллина