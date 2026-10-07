Минфин России предложил расширить возможности электронной почты для связи с юрлицами

Адрес электронной почты будет использоваться исключительно для обеспечения официального юридически значимого взаимодействия

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России предложил использовать адреса электронной почты для связи с юридическим лицом, а также механизм перехода юридических лиц на использование адреса электронной почты для связи с третьими лицами. Об этом пишет ТАСС.

— Действующее законодательство обязывает юридических лиц использовать для связи с третьими лицами физический адрес, что часто является для них источником дополнительных расходов (аренда, содержание офиса). Предлагаемые изменения позволят сократить расходы юридических лиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде. Переход на использование адреса электронной почты будет добровольным, с возможностью в любой момент отказаться от его использования в пользу традиционных форм взаимодействия (физический адрес), — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Возможность использовать электронную почту как официальный канал связи с третьими лицами будет как у вновь создаваемых, так и уже действующих юрлиц в форме общества с ограниченной ответственностью.

В ведомстве добавили, что адрес электронной почты будет использоваться исключительно для обеспечения официального юридически значимого взаимодействия.

Напомним, Минфин также разработал поправки в Налоговый кодекс, которые исключат из льготной ИТ-выручки доходы дочерних компаний от контрактов с взаимозависимыми структурами внутри группы. Эта мера может лишить их права на пониженный налог на прибыль и льготные страховые взносы.

Галия Гарифуллина