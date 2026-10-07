В Таиланде хотят ввести налог на выезд из страны

В первое время налог составит 1 тыс. батов (около 2,5 тыс. рублей)

Министерство финансов Таиланда рассматривает инициативу о введении налога на выезд из страны. Об этом сообщает тайская газета The Nation.

В первое время налог составит 1 тыс. батов (около 2,5 тыс. рублей), следует из проекта закона. В то же время предельная сумма может достигать 5 тыс. батов (около 12,6 тыс. руб.).

Взимать средства предлагают со всех пассажиров, вылетающих из Таиланда, за исключением нескольких категорий. Выезд из страны по суше и морю на начальном этапе не будет облагаться налогом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уплатить налог будет необходимо до выезда из страны. За нарушение правила будет предусмотрен штраф, в два раза превышающий сумму налога.

Напомним, продажи туров из России в Таиланд на предстоящий зимний сезон увеличились на 20—30% по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2026 года страна приняла около 1,27 млн россиян.

Галия Гарифуллина