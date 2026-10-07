Российским авиакомпаниям передадут 72 вертолета Ми-8, произведенных на Казанском вертолетном заводе
Соответствующий контракт заключили Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России»
Российским авиакомпаниям передадут 72 вертолета Ми-8МТВ-1, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Соответствующий контракт заключили Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Авиакомпании получат вертолеты на льготных условиях.
— Поставляемые в рамках нового контракта Ми-8МТВ-1 помогут в перевозке людей и грузов, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где альтернатив вертолету мало или совсем нет. В случае необходимости силами эксплуатантов машины могут быть оснащены специальными модулями для выполнения поисково-спасательных и медицинских задач, — заявил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.
По словам генерального директора АО «ГТЛК» Михаила Парнева, темпы обновления отечественного вертолетного парка последовательно наращивают.
— Первые машины мы ждем уже в этом году. Это прямое продолжение нашей системной работы. Напомню, что с 2023 по 2026 год в рамках контракта с «Вертолетами России» авиакомпаниям уже переданы 86 машин этого типа. Таким образом, общий объем поставок в рамках инвестиционного проекта превысит 150 вертолетов, — сказал он.
Напомним, в сентября холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» впервые представил на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани арктический вертолет Ми-38ПС. Машина изготовлена на Казанском вертолетном заводе с учетом требований МЧС России. Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1 500 км, что является рекордом среди российских вертолетов.
Справка
Ми-8МТВ-1 — глубокая модернизация Ми-8, самого массового вертолета в истории авиации. Он отличается повышенной грузоподъемностью при перевозке груза на внешней подвеске, увеличенной максимальной взлетной массой и расширенными возможностями эксплуатации в высокогорной местности. В машине также улучшены другие летно-технические характеристики.
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