Российским авиакомпаниям передадут 72 вертолета Ми-8, произведенных на Казанском вертолетном заводе

Соответствующий контракт заключили Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России»

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса России

Российским авиакомпаниям передадут 72 вертолета Ми-8МТВ-1, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Соответствующий контракт заключили Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Авиакомпании получат вертолеты на льготных условиях.

— Поставляемые в рамках нового контракта Ми-8МТВ-1 помогут в перевозке людей и грузов, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где альтернатив вертолету мало или совсем нет. В случае необходимости силами эксплуатантов машины могут быть оснащены специальными модулями для выполнения поисково-спасательных и медицинских задач, — заявил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам генерального директора АО «ГТЛК» Михаила Парнева, темпы обновления отечественного вертолетного парка последовательно наращивают.

— Первые машины мы ждем уже в этом году. Это прямое продолжение нашей системной работы. Напомню, что с 2023 по 2026 год в рамках контракта с «Вертолетами России» авиакомпаниям уже переданы 86 машин этого типа. Таким образом, общий объем поставок в рамках инвестиционного проекта превысит 150 вертолетов, — сказал он.

Напомним, в сентября холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» впервые представил на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани арктический вертолет Ми-38ПС. Машина изготовлена на Казанском вертолетном заводе с учетом требований МЧС России. Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1 500 км, что является рекордом среди российских вертолетов.

Галия Гарифуллина