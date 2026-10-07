В Финляндии могут поднять возраст выхода на пенсию до 70 лет

Проект предусматривает увеличение пенсионного возраста на шесть месяцев для каждой последующей возрастной группы

Фото: Артем Дергунов

Министерство финансов Финляндии выступило с инициативой постепенно поднять пенсионный возраст до 70 лет. Об этом сказано в докладе «Доверие к будущему».

Проект предусматривает увеличение пенсионного возраста на шесть месяцев для каждой последующей возрастной группы. По подсчетам ведомства, в результате число работающих граждан вырастет на 50—120 тыс. Также Минфин собирается остановить увеличение госдолга, рост которого за последние пять лет увеличился с 75 до 90,3% ВВП.

Как сообщает служба новостей Yle, предлагается также сократить траты на соцобеспечение, здравоохранение, образование и уменьшить количество муниципалитетов. Это поможет сэкономить €220 млн.

В докладе есть и предложение уменьшить пособия по уходу за ребенком на дому. На рынок труда благодаря этому могут выйти 10 тыс. человек.

Напомним, ранее правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца собиралась реализовать крупную реформу пенсионной системы. В рамках нее предполагались внедрение накопительного рыночного компонента, ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и постепенное повышение пенсионного возраста.

Галия Гарифуллина