Движение по ул. Кремлевской в Казани частично перекроют до конца 2027 года

Это связано с реставрацией дома Ушковой

Фото: Мария Зверева

Движение по ул. Кремлевской в Казани частично перекроют до конца 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Причиной стало проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом Ушковой», — говорится в публикации.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В районе дома №33 частично закрыта проезжая часть и полностью — тротуар.

Напомним, ремонтные работы в доме Ушковой начались в мае этого года. Предварительно специалисты обследовали здание и выяснили, что часть конструкций находится в аварийном состоянии.

Галия Гарифуллина