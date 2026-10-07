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Движение по ул. Кремлевской в Казани частично перекроют до конца 2027 года

16:35, 07.10.2026

Это связано с реставрацией дома Ушковой

Движение по ул. Кремлевской в Казани частично перекроют до конца 2027 года
Фото: Мария Зверева

Движение по ул. Кремлевской в Казани частично перекроют до конца 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Причиной стало проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом Ушковой», — говорится в публикации.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В районе дома №33 частично закрыта проезжая часть и полностью — тротуар.

Напомним, ремонтные работы в доме Ушковой начались в мае этого года. Предварительно специалисты обследовали здание и выяснили, что часть конструкций находится в аварийном состоянии.

Галия Гарифуллина

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