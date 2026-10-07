Трамп: разговор с Путиным подготовлен
Американский лидер упомянул о дне рождения российского лидера
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным уже подготовлен. Об этом сообщает ТАСС.
— У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина, — рассказал Трамп в ответ на вопросы журналистов в Белом доме.
Напомним, сегодня Владимиру Путину исполнилось 74 года. В числе лидеров, от которых он получил поздравления, — президенты Белоруссии, Туркменистана и КНДР.
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