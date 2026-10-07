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Трамп: разговор с Путиным подготовлен

21:47, 07.10.2026

Американский лидер упомянул о дне рождения российского лидера

Трамп: разговор с Путиным подготовлен
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным уже подготовлен. Об этом сообщает ТАСС.

— У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина, — рассказал Трамп в ответ на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполнилось 74 года. В числе лидеров, от которых он получил поздравления, — президенты Белоруссии, Туркменистана и КНДР.

Галия Гарифуллина

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