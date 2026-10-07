Мишустину презентовали достижения агропромышленного комплекса Татарстана

Глава правительства заявил, что республика традиционно является активнейшим регионом страны по многим позициям

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Татарстана на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026» в Москве. Об основных экономических показателях агропромышленного комплекса республики ему доложил раис республики Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.



Регион представил своих производителей молочной, мясной и кондитерской продукции. Также стенд рассказывал об образовательных программах и инновационных проектах в сфере АПК.

Михаил Мишустин заявил, что Татарстан традиционно является активнейшим регионом страны по многим позициям.

— Сейчас вопросы генетики и семеноводства являются важнейшими направлениями. Уверен, что здесь Татарстан также покажет лучшие результаты на всю страну, — добавил глава правительства.

Он пожелал успехов в достижении задач, поставленных президентом России.



Галия Гарифуллина