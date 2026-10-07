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Мишустину презентовали достижения агропромышленного комплекса Татарстана

18:17, 07.10.2026

Глава правительства заявил, что республика традиционно является активнейшим регионом страны по многим позициям

Мишустину презентовали достижения агропромышленного комплекса Татарстана
Фото: взято с сайта раиса Татарстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Татарстана на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026» в Москве. Об основных экономических показателях агропромышленного комплекса республики ему доложил раис республики Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Регион представил своих производителей молочной, мясной и кондитерской продукции. Также стенд рассказывал об образовательных программах и инновационных проектах в сфере АПК.

взято с сайта раиса Татарстана

Михаил Мишустин заявил, что Татарстан традиционно является активнейшим регионом страны по многим позициям.

— Сейчас вопросы генетики и семеноводства являются важнейшими направлениями. Уверен, что здесь Татарстан также покажет лучшие результаты на всю страну, — добавил глава правительства.

Он пожелал успехов в достижении задач, поставленных президентом России.

Галия Гарифуллина

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