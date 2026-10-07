Совет министров иностранных дел СНГ принял заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе

Также он утвердил план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2027 год

На заседании Совета министров иностранных дел СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщили в МИД России.

Встреча прошла в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза». Также утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2027 год.



— Обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия в формате Содружества, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 35-летия организации. Намечены планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации, более активному международному позиционированию СНГ, — добавили в МИД России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам заседания был одобрен пакет решений, направленных на углубление интеграционных связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в апреле 2027 года в Бишкеке.

Напомним, ранее главы МИД стран СНГ заявили о готовности содействовать урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Они подтвердили приверженность поддержанию международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права.

Галия Гарифуллина