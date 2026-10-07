В 2027 году в Татарстане подорожает техосмотр автомобилей

Максимальный размер платы за техосмотр легковых машин составит 1 270 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане установят предельные цены на техосмотр транспортных средств на 2027 год. Они будут выше, чем в 2026-м. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, предельные размеры трат на техосмотр составят:

легковые автомобили (М1) — 1 270 рублей (ранее — 1 202 рубля);

небольшие автобусы (М2) — 2 173 рубля (ранее — 2 058 рублей);

автобусы (М3) — 2 625 рублей (ранее — 2 486 рублей);

фургоны (N1) — 1 389 рублей (ранее — 1 315 рублей);

грузовые автомобили (N3) — 2 855 рублей (ранее — 2 588 рублей);

мототранспорт (L) — 446 рублей (ранее — 422 рубля).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цены указаны без учета НДС и пошлины ЕАИСТО.

Напомним, в 2026 году техосмотр легкового автомобиля в республике стоил 1 202 рубля.

Галия Гарифуллина