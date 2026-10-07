В Татарстане началась штабная тренировка по гражданской обороне

В 10 городах республики развернут защитные сооружения

Фото: Сергей Козлов

В Татарстане начались мероприятия в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, проходящей с 7 по 9 октября. Сигнал о начале поступил в 6:00. Затем был введен в действие план гражданской обороны и защиты населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

В Татарстане провели сбор руководящего состава органов власти, состоялись совещания с руководящим составом гражданской обороны.

— Также в рамках тренировки организовано развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, объектов для санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, — говорится в сообщении.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

9 октября в 10:40 пройдет проверка готовности системы оповещения гражданской обороны с запуском электросирен. Ожидается подача сигнала гражданской обороны «Внимание всем».

— В дальнейшем в рамках штабной тренировки предусмотрено практическое развертывание 118 объектов гражданской обороны на территории республики: 45 сборных и приемных эвакуационных пунктов, 38 пунктов посадки (высадки) на транспорт, 10 защитных сооружений гражданской обороны (в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Чистополе, Менделеевске), 11 заглубленных помещений подземного пространства для укрытия населения, четырех пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, пяти пунктов специальной обработки техники и одежды, пяти санитарно-обмывочных пунктов, — сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ильдар Гибадуллин.

Также запланированы заседания эвакуационных и эвакоприемных комиссий республики и муниципальных образований.

Учения направлены на проверку готовности органов управления, сил гражданской обороны и систем оповещения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Галия Гарифуллина