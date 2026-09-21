Власти Казани: новый терминал аэропорта начнет работать в ближайшее время
Строительство объекта завершено, на данный момент идут пусконаладочные работы
Новый терминал аэропорта в Казани начнет работать в ближайшее время. Об этом на «деловом понедельнике» заявил мэр города Ильсур Метшин.
— Завершено строительство нового терминала казанского аэропорта. <...> Сейчас идет пусконаладка. В ближайшее время с участием нашего раиса Рустама Минниханова будет дан старт в эксплуатацию, — рассказал он.
Напомним, общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три этажа и подземный уровень. Терминал рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.
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