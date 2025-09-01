Штат школьных столовых в Казани укомплектован работниками лишь на 59%

Фото: Максим Платонов

Штат школьных столовых в Казани укомплектован работниками лишь на 59%. Об этом заявила на «деловом понедельнике» в мэрии города гендиректор Департамента продовольствия и соцпитания Казани Рима Мухамедшина.

— Несмотря на все усилия, показатель укомплектованности школьных столовых с учетом совмещения ставок составил 79%, а укомплектованность штата физическими лицами — 59%, — сказала она.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

В связи с этим было принято решение о целевой подготовке кадров по дуальной форме обучения и создании ресурсного центра совместно с казанскими учебными заведениями.

— 183 заявились с целью поступить на дуальное обучение. 140 из них были допущены к профессиональным пробам, 126 человек прошли профтестирование, — рассказала Рима Мухамедшина.

Сегодня отобрано 122 кандидата, с которыми заключены договоры на целевое обучение и трудовые договоры. Студенты прошли вводный курс и приступают к учебе и работе в школьных столовых и цехах Департамента питания.

Напомним, сегодня в Татарстане 10 общеобразовательных школ начали новый учебный год в обновленных зданиях. Капитальный ремонт был проведен в рамках федеральной программы «Все лучшее детям», которая является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Галия Гарифуллина