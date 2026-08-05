Угроза атаки БПЛА отменена в восьми городах Татарстана
Отбой объявлен в Чистополе, Заинске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме
МЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников в восьми городах Татарстана. Отбой опасности действует в Чистополе, Заинске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме.
— Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск ОТМЕНЕНА, — написали МЧС в свих социальных сетях.
До этого отбой опасности был объявлен в Казани и Зеленодольске. Ранее сообщалось, что ночью над Татарстаном силами ПВО был сбит украинский беспилотник.
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