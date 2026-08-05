Мошенники обманули 18-летнего жителя Нижнекамского района на 2 млн

Мошенники представились сотрудниками службы доставки

Фото: Реальное время

В Нижнекамском районе Татарстана 18-летний парень стал жертвой мошенников и лишился более 2 млн рублей, сообщили в МВД по РТ. Сначала подростку позвонила женщина, представившаяся сотрудницей службы доставки, и выманила код из СМС. Затем с ним связались лжесотрудники Минцифры, которые убедили его, что данные его семьи скомпрометированы.

— Подростка вывели на «защищенную линию» через видеозвонок и передали «куратору» по имени Максим. Следуя инструкциям преступников, юноша собрал деньги родных и через банкоматы отправил их мошенникам, — сообщает МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2026 года российские банки отразили 17,5 млн попыток несанкционированного списания средств.

Вадим Вахрушев