В Казани арестованы трое фигурантов дела о мошенничестве на 49 млн рублей

Трое фигурантов задержаны в Москве, доставлены в Казань и арестованы судом

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Сотрудники УФСБ России по Татарстану совместно с Прокуратурой республики пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к хищению более 49 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным следствия, руководители ООО «Оптикс групп» и ООО «Кристалл» заключили договор с АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» на поставку электронных компонентов для комплектации продукции.

— Путем завышения стоимости изделий и отгрузки не предусмотренных договором поставки аналогов похитили бюджетные средства, выделенные во исполнение государственного оборонного заказа, — сообщает пресс-служба.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Три фигуранта задержаны в Москве сотрудниками УФСБ по Татарстану и доставлены в Казань для предъявления обвинения. Вахитовский районный суд Казани избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамском районе Татарстана 18-летний подросток под влиянием мошенников перевел им более 2 млн рублей, собрав деньги родственников.

Вадим Вахрушев