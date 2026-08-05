В Уфе после падения обломков БПЛА возник пожар

Возгорание произошло в промзоне, пострадавших нет

Фото: Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в Уфе была отражена очередная атака беспилотников на промышленные объекты. Обломки сбитого дрона упали в промзоне, где возник пожар.

— Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал, — написал Хабиров в своих социальных сетях.

Он также опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что воздух в городе якобы отравлен. Хабиров подчеркнул, что мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку и поводов для беспокойства нет.

Ранее специалисты Минэкологии Башкортостана проверили качество атмосферного воздуха в Уфе после атаки беспилотников. Данные автоматических станций показали, что концентрация вредных веществ не превысила установленные нормы.

Вадим Вахрушев