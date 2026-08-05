В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и «Ковер»

В аэропорту Казани из-за ограничений задерживались более 50 рейсов

МЧС объявило об отмене режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер» на всей территории Республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До этого угроза атаки беспилотников была снята в других городах республики: Чистополе, Заинске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме.

Из-за введенных ограничений аэропорт Казани временно приостанавливал прием и выпуск рейсов. По данным онлайн-табло, до сих пор задерживаются более 50 рейсов — 28 на вылет и 28 на прилет.

Вадим Вахрушев