Ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в трех аэропортах РТ

Ранее они были введены из-за беспилотной опасности

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах Татарстана: Казани, Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написало у себя ведомство в социальных сетях.

Ранее угроза атаки БПЛА была отменена в десяти городах Татарстана. По данным онлайн-табло, в казанском аэропорту задерживается 56 рейсов (28 на вылет и 28 на прилет).



Вадим Вахрушев