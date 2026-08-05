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Происшествия

Ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в трех аэропортах РТ

11:56, 05.08.2026

Ранее они были введены из-за беспилотной опасности

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах Татарстана: Казани, Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написало у себя ведомство в социальных сетях.

Ранее угроза атаки БПЛА была отменена в десяти городах Татарстана. По данным онлайн-табло, в казанском аэропорту задерживается 56 рейсов (28 на вылет и 28 на прилет).

Вадим Вахрушев

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