Над Татарстаном сбили БПЛА — Минобороны РФ
В ведомстве не уточняется точное количество сбитых над республикой беспилотников
Над территорией Татарстана уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ.
В ведомстве не уточняют количество сбитых над республикой БПЛА. Всего над регионами России в ночные и утренние часы уничтожено 475 беспилотников.
Напомним, сегодня глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил об атаке на гражданский объект.
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