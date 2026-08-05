Над Татарстаном сбили БПЛА — Минобороны РФ

В ведомстве не уточняется точное количество сбитых над республикой беспилотников

Над территорией Татарстана уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве не уточняют количество сбитых над республикой БПЛА. Всего над регионами России в ночные и утренние часы уничтожено 475 беспилотников.

Напомним, сегодня глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил об атаке на гражданский объект.

Зульфат Шафигуллин