В Якутии лесные пожары охватили более 418 тыс. гектаров

За сутки число очагов увеличилось на три, площадь активного горения — 628 гектаров

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Якутии продолжают действовать лесные пожары. По данным МЧС, в республике зафиксировано 76 очагов в 11 районах. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 418,8 тыс. гектаров. Активное горение отмечено на 628 гектарах.

Для тушения пожаров и мониторинга ситуации в течение суток было мобилизовано:

403 человека,

50 единиц техники,

в том числе специалисты лесоохраны, авиатехники, пожарные, спасатели и добровольцы.

За минувшие сутки число пожаров выросло на три, а общая площадь увеличилась на 31,4 тыс. гектаров. Это связано как с разрастанием уже существующих крупных очагов, так и с обнаружением новых возгораний.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Особое внимание уделяется селу Эйик. Там работают 135 человек и 17 единиц техники. Вокруг населенного пункта создают минерализованную полосу. Ранее в Тверской области обломок беспилотника частично повредил стену складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс.

Вадим Вахрушев