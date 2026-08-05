В Казани и Зеленодольске отменили угрозу атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности сохраняется в других городах республики
В Казани и Зеленодольске объявлен отбой опасности по атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС.
Ранее угроза была объявлена в семи городах республики: Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Позже она была расширена на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.
В Зеленодольском районе силы ПВО отразили атаку беспилотников. Как сообщил глава района Михаил Афанасьев, на одном из гражданских объектов от падения обломков возникло локальное возгорание, которое оперативно устранили.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».