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В Казани и Зеленодольске отменили угрозу атаки БПЛА

08:30, 05.08.2026

Режим беспилотной опасности сохраняется в других городах республики

В Казани и Зеленодольске отменили угрозу атаки БПЛА
Фото: Максим Платонов

В Казани и Зеленодольске объявлен отбой опасности по атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС.

Ранее угроза была объявлена в семи городах республики: Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Позже она была расширена на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.

В Зеленодольском районе силы ПВО отразили атаку беспилотников. Как сообщил глава района Михаил Афанасьев, на одном из гражданских объектов от падения обломков возникло локальное возгорание, которое оперативно устранили.

Вадим Вахрушев

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