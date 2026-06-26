Эксперт Кусков объяснил, повлияет ли удаление VK из App Store на работу бизнеса

Введенные ограничения могут стать «минусом» для блогеров

Фото: Артем Дергунов

Удаление приложений VK из App Store никак не повлияет на работу бизнеса. Также владельцы продукции Apple не смогут продолжать пользоваться приложениями российской разработки, просто без временной возможности обновлений, сообщил «Реальному времени» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

— Для бизнеса гораздо большим ударом стали ограничения Telegram и WhatsApp*, поскольку именно там у многих предпринимателей было отлажено общение с клиентами. В случае с VK я лично не знаю людей, которые бы в очередь выстраивались, чтобы его установить,— поделился собеседник издания.

При этом он допустил, что введенные ограничения могут стать «минусом» для блогеров, но и то несмертельным.

Подробнее о том, сможет ли российская IT-платформа обойти ограничения и можно ли обвинить американского «цифрового гиганта» в нарушениях законодательства — в материале «Реального времени».



Никита Егоров