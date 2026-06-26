Роскомнадзор предложил внедрять ИИ в видеоигры для поиска запрещенного контента

Это связано с тем, что там постоянно обновляется контент

Фото: Динар Фатыхов

Представитель входящего в Роскомнадзор Главного радиочастотного центра Станислав Махортов заявил, что для поиска запрещенного контента в видеоиграх туда можно внедрить искусственный интеллект.

— Вот у нас есть, например, платформа, у которой постоянно обновляется контент. Minecraft условный. И его невозможно мониторить постоянно. Для этого возможно применение технологии машинного обучения, — цитирует его RT.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что специалисты отмечают возможную связь нападений на школы с увлечением подростков видеоиграми.

Денис Петров