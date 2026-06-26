IT-эксперт объяснил, почему VK не сможет обойти ограничения Apple

Есть два варианта «обхода», но оба потерпят крах

Фото: Динар Фатыхов

Обойти ограничения Apple у VK не получится. Об этом «Реальному времени» сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

— Экосистема Apple, в отличие от «андроидовской», достаточно централизована: пользователь получает все обновления и новые программы из одного-единственного источника. Конечно, удаленные приложения могут пойти по самому простому пути: создавать некие свои «зеркальные приложения» и пропихнуть их на AppStore, но в большинстве случаев такие «зеркалки» удаляются, — рассказал эксперт.

Второй вариант «обхода» ограничений — использовать специально разработанное ПО, которое сможет обходить установленные экосистемы ограничения и устанавливать из других источников.

— Иными словами, VK может предложить скачать свое приложение от себя. Однако нужно понимать: для того чтобы занести подобную штуку на свой телефон, ее нужно либо скачать из того же AppStore, а это уже невозможно, либо для решения потребуются достаточно серьезные программно-технические знания, — объяснил Парфентьев.

Эксперт допустил, что второй вариант по силам решить продвинутому IT-специалисту с «хакерским уклоном», но обычному пользователю в любом случае потребуется магазин приложений.

Подробнее о том, как удаление VK из AppStore повлияет на работу бизнеса и можно ли обвинить американского «цифрового гиганта» в нарушениях законодательства, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров