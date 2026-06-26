ИИ может получить более значимую роль в боевых действиях США — Bloomberg

При этом подчеркивается, что в действующей практике именно человек остается инициатором принятия решений

Военное министерство США пересмотрело доктрину выбора целей для поражения, обозначив в ней возможное расширение роли искусственного интеллекта в будущих боевых операциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В обновленных принципах допускается переход к системам, в которых искусственный интеллект может инициировать действия под контролем человека. При этом подчеркивается, что в действующей практике именно человек остается инициатором принятия решений. В одном из разделов документа отмечается, что скорость будущих боевых действий и развитие технологий у потенциальных противников могут привести к необходимости использования полностью автономных систем.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США заявил агентству, что изменения в доктрине стали результатом многолетней работы и анализа практического опыта. В то же время в Пентагоне подчеркнули, что применяемые сейчас технологии искусственного интеллекта не принимают решений о выборе и поражении целей в автономном режиме, а окончательный контроль сохраняется за командованием.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о планах использовать мощности американских автоконцернов для производства оружия.

Наталья Жирнова