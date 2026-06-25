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Технологии

Немкин — об удалении VK из App Store: это цифровая дискриминация со стороны Apple

14:35, 25.06.2026

«Сначала под удар попали банковские приложения, затем государственные сервисы, теперь — крупнейшие отечественные коммуникационные платформы», — заявил член комитета Госдумы по информполитике

Немкин — об удалении VK из App Store: это цифровая дискриминация со стороны Apple
Фото: Alexander Schimmeck на Unsplash

Удаление приложений VK из App Store, по словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, которые передает RT, является проявлением цифровой дискриминации со стороны Apple. Он отметил, что сервисы VK не находятся под санкциями и не включены в санкционные списки. Напомним, что об этом сообщали и в самом российском холдинге.

В беседе с RT парламентарий заявил, что решения компании затрагивают десятки миллионов пользователей.

— Сначала под удар попали банковские приложения, затем государственные сервисы, теперь — крупнейшие отечественные коммуникационные платформы. Такие действия трудно объяснить юридическими основаниями. Гораздо больше они напоминают попытку использовать технологическое доминирование в качестве инструмента политического воздействия, — добавил собеседник RT. Таким же мнением поделился и глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Немкин также подчеркнул, что подобные действия усиливают дискуссию о цифровом суверенитете и могут стимулировать развитие российских технологических сервисов. Собрали главное о ситуации с российским сервисом в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

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